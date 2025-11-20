Apertura parcial de la planta de producción de Haitian en Europa

RUMA, Serbia, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Haitian ha dado un paso más en el desarrollo de su nueva planta de producción en Ruma, Serbia, con una jornada de puertas abiertas para empleados y socios estratégicos. Esta planta es clave para la estrategia europea de Haitian, ya que ofrece fabricación local de maquinaria, logística optimizada, I+D y un gran potencial de crecimiento a largo plazo. En consonancia con la filosofía de Haitian de crear y ampliar ventajas para sus clientes, la planta cuenta con todo lo necesario para satisfacer las diversas demandas del mercado, y dispone de terrenos adicionales para futuras expansiones.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia, Haitian Serbia Team

La producción de este año se centrará en las máquinas de moldeo por inyección, principalmente en dos series de eficacia probada: la serie Mars (IMM de palanca servo-hidráulica) y la serie Jupiter (IMM de dos platos servo-hidráulica). Hasta la fecha, se han fabricado más de 50 máquinas y las primeras unidades ya se han entregado.

Además de la producción de maquinaria, Haitian Serbia funcionará como centro neurálgico para el suministro de repuestos al mercado europeo. Con almacenes propios en Serbia y Alemania (la sede europea), así como puntos de almacenamiento descentralizados adicionales en todo el continente, Haitian garantizará la rápida disponibilidad de componentes clave y minimizará el tiempo de inactividad de sus clientes.

Para satisfacer las necesidades específicas de la industria europea de procesamiento de plásticos, Haitian Serbia está ampliando su capacidad para desarrollar maquinaria de alta gama y soluciones de sistemas integrados. Esto incluye la contratación de ingenieros especializados en el diseño de componentes mecánicos, hidráulicos y eléctricos para máquinas de moldeo por inyección. Con un equipo europeo de I+D centrado en aplicaciones de alto rendimiento y específicas del mercado, Haitian producirá maquinaria y soluciones llave en mano que se ajustan a los requisitos regionales, desde configuraciones de máquinas optimizadas hasta células de producción totalmente integradas.

La inversión en la planta de producción en Serbia refuerza el compromiso de Haitian de ser un socio a largo plazo para las industrias de plásticos y manufactura de Europa, incorporando los tres pilares principales de la estrategia global de Haitian: sedes regionales, producción localizada y varios centros de aplicación en toda Europa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg