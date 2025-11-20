Ouverture en douceur d'une usine de production de Haitian en Europe

RUMA, Serbie, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Haitian a franchi une nouvelle étape dans le développement de son nouveau site de production à Ruma, en Serbie, en organisant une journée portes ouvertes pour les employés et les partenaires proches. Le site est un élément clé de la stratégie européenne de Haitian, car il offre une fabrication locale de machines, une logistique optimisée, des activités de recherche et développement, ainsi qu'un potentiel de croissance à long terme. Conformément à la philosophie de Haitian, qui consiste à Créer et étendre les avantages pour ses clients, l'usine dispose de tout ce qu'il faut pour répondre aux diverses demandes du marché, avec des terrains supplémentaires disponibles pour une expansion ultérieure.

Cette année, la production se concentrera sur les machines de moulage par injection, autour de deux séries de machines éprouvées : la série Mars (presses à injecter à fermeture toggle servo-hydraulique) et la série Jupiter (presses à injecter à deux plateaux servo-hydrauliques). À ce jour, plus de 50 machines ont été produites et les premières unités ont déjà été livrées.

Outre la production de machines, Haitian Serbia servira de plaque tournante pour l'approvisionnement en pièces détachées du marché européen. Avec des entrepôts sur site en Serbie et en Allemagne (le siège européen), ainsi que des points de stockage décentralisés supplémentaires à travers le continent, Haitian assurera la disponibilité rapide de composants clés et minimisera les temps d'arrêt des clients.

Pour répondre aux demandes spécifiques de l'industrie européenne de transformation des matières plastiques, Haitian Serbia développe ses capacités en matière de machines haut de gamme et de solutions de systèmes intégrés. Il s'agit notamment de recruter des ingénieurs spécialisés dans la conception de composants mécaniques, hydrauliques et électriques pour les machines de moulage par injection. Avec une équipe européenne de R&D qui se concentre sur les applications à haute performance et adaptées à un marché spécifique, Haitian produira des machines et des solutions clés en main conformes aux exigences régionales - des configurations de machines optimisées aux cellules de production entièrement intégrées.

L'investissement dans l'usine de production en Serbie renforce l'engagement de Haitian à être un partenaire à long terme des industries européennes du plastique et de la fabrication, en intégrant les trois principaux piliers de la stratégie mondiale de Haitian : un siège régional, une production localisée et plusieurs centres d'application à travers l'Europe.

