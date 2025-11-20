Nieoficjalne otwarcie zakładu produkcyjnego Haitian w Europie

RUMA, Serbia, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma Haitian wykonała kolejny krok w kierunku uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego w Ruma w Serbii, organizując wewnętrzny event dla pracowników i bliskich partnerów, podczas którego mogli oni zapoznać się z nowym obiektem. Zakład ten stanowi kluczowy element europejskiej strategii firmy Haitian, zapewniając lokalną produkcję maszyn, zoptymalizowaną logistykę, badania i rozwój oraz potencjał długoterminowego wzrostu. Zgodnie z filozofią firmy Haitian, której celem jest tworzenie i zwiększanie korzyści dla swoich klientów, zakład posiada wszystko, co niezbędne do zaspokojenia różnych potrzeb rynku, a dodatkowe tereny są dostępne do dalszej ekspansji.

Haitian's New Production Facility in Ruma, Serbia, Haitian Serbia Team

W tym roku produkcja skoncentruje się na wtryskarkach, w szczególności na dwóch sprawdzonych seriach maszyn: serii Mars (wtryskarki serwohydrauliczne z dźwignią) oraz serii Jupiter (wtryskarki serwohydrauliczne z dwoma płytami). Do tej pory wyprodukowano ponad 50 maszyn, a pierwsze egzemplarze zostały już odebrane przez klientów.

Oprócz produkcji maszyn, Haitian Serbia będzie pełnić rolę głównego centrum dostaw części zamiennych na rynek europejski. Dzięki magazynom w Serbii i Niemczech (europejska siedziba główna) oraz dodatkowym zdecentralizowanym punktom składowania na całym kontynencie, firma Haitian zapewni szybką dostępność kluczowych komponentów i zminimalizuje przestoje u klientów.

Aby sprostać specyficznym wymaganiom europejskiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych, Haitian Serbia rozszerza możliwości w zakresie wysokiej klasy maszyn i zintegrowanych rozwiązań systemowych. Działania te obejmują rekrutację inżynierów specjalizujących się w projektowaniu komponentów mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych do wtryskarek. Dzięki europejskiemu zespołowi badawczo-rozwojowemu skupiającemu się na wysokowydajnych i dostosowanych do potrzeb rynku zastosowaniach, firma Haitian będzie produkować maszyny i dostarczać gotowe rozwiązania zgodne z regionalnymi wymaganiami - od zoptymalizowanych konfiguracji maszyn po w pełni zintegrowane komórki produkcyjne.

Inwestycja w zakład produkcyjny w Serbii jest kolejnym dowodem na to, iż firma Haitian chce być długoterminowym partnerem europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych i produkcyjnego, opierając się na trzech głównych filarach swojej globalnej strategii: regionalnych siedzibach, lokalnej produkcji i kilku centrach zastosowań w całej Europie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2828257/Haitian_Serbia_Drone.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2828258/Haitian_Team.jpg