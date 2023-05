Выставки, посвященные GBA и NEVs дебютируют на CPTPF

ДУНГУАНЬ (Китай), 10 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Долгожданная 13-я выставкаChina Processing Trade Products Fair (CPTPF) пройдет с 10 по 13 мая в г. Дунгуань провинции Гуандун. В этом году выставка, на которой представлено около 1300 экспонатов, демонстрирующими около 10 000 предметов в 15 категориях, обещает стать зрелищной. По данным Организационного комитета, это мероприятие, в котором ожидается участие 13 000 опытных покупателей, а на повестке дня более 10 встреч по подбору партнеров, предоставит бесценные возможности перерабатывающим торговым предприятиям для расширения своих рынков сбыта внутри страны и за рубежом.

Чен Юэхуа (Chen Yuehua), исполнительный секретарь секретариата CPTPF, подчеркнул уникальную направленность выставки на торговлю продуктами переработки, сделав ее единственной выставкой национального уровня подобного рода в Китае. За последние десять лет она содействовала реализации более 68 000 дополнительных бизнес проектов сотрудничества, генерируя планируемый оборот в размере более 780 млрд юаней. Такое замечательное достижение говорит о роли выставки в стимулировании преобразований и модернизации перерабатывающих компаний Китая, а также поддержке поэтапного трансрегионального перемещения производств и сбалансированного регионального развития.

В этом году выставка вышла на более высокий уровень, расширив свою выставочную площадь со скромных 70 000 квадратных метров до 80 000 квадратных метров, в рамках которых проходит тематическая выставка и шесть специализированных шоу. Тематическая выставка призвана продемонстрировать все самое лучшее и яркое из региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао. На ней также присутствуют ведущий мировой производитель очков Luxottica Tristar, гигант упаковки Amcor и лидер отрасли Dailywin Watch. Кроме того, была добавлена яркая выставка, объединяющая специализированные и высокотехнологичные предприятия Гуандуна, производящие новейшие и уникальные технологии и продукты.

Это мероприятие набирает обороты благодаря дебюту выставочной зоны транспортных средств с использованием новых источников энергии, которая включает не только авторитетных автопроизводителей, таких как BYD, BMW и Hongqi, но и перспективный бренд AITO и его стильную модель M7. Впервые мероприятие проводится совместно с KK Group – одним из ведущих китайских законодателей тенденций в сфере розничной торговли – для создания модной выставочной зоны для молодого поколения. Кроме того, центр цифровой информации Китая занимает центральное место, а лидеры отрасли демонстрируют самые яркие и смелые инновации в этой быстроразвивающейся области.

Текущая выставка демонстрирует заметный рост в глобальном масштабе: в ней приняли участие 53 предприятия из 15 стран и регионов, включая Россию, Францию, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Непал, Турцию и Шри-Ланку.

Организатор ярмарки, вице-мэр муниципального правительства Дунгуаня Син Вэньцзюй (Xing Wenju), отметил, что в Дунгуане появилась первая в Китае перерабатывающая торговая компания, и с момента своего создания торговля продуктами переработки добилась значительных успехов, вызвав беспрецедентные метаморфозы в городе. Даже сегодня торговля продуктами переработки остается вторым по величине видом торговли в Дунгуане. В будущем город намерен ускорить развитие отрасли путем принятия большого количества инновационных мер.

SOURCE The Organizing Committee of the CPTPF