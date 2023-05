Les expositions sur la GBA et les NEV font leurs débuts au CPTPF

DONGGUAN, Chine, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le très attendu 13e Salon des produits de transformation en Chine (CPTPF) se tiendra du 10 au 13 mai à Dongguan, dans la province du Guangdong. Avec plus de 1 300 exposants présentant près de 10 000 articles dans 15 catégories distinctes, l'édition de cette année promet d'être un régal pour les yeux. Et avec 13 000 acheteurs chevronnés attendus et plus de 10 séances de mise en relation au programme, l'événement offrira des occasions inestimables pour les entreprises de l'industrie de la transformation d'élargir leurs marchés au pays et à l'étranger, selon le comité organisateur.

Chen Yuehua, secrétaire exécutif du CPTPF, a souligné l'accent mis sur l'industrie de la transformation, qui en fait le seul salon national du genre en Chine. Au cours des douze dernières années, il a facilité plus de 68 000 projets de coopération commerciale, générant un chiffre d'affaires prévu de plus de 780 milliards de yuans. Ces remarquables succès en disent long sur le rôle qu'a joué le salon pour stimuler l'industrie de la transformation et moderniser les entreprises de transformation chinoises, tout en soutenant la relocalisation transrégionale progressive des industries et en équilibrant le développement régional.

Le salon de cette année a atteint un niveau supérieur par rapport à l'édition précédente, élargissant sa surface d'exposition de 70 000 mètres carrés à 80 000 mètres carrés et accueillant une exposition thématique et six expositions spécialisées. L'exposition thématique présente les meilleurs et les plus brillants éléments de la région Guangdong-Hong Kong-Macao. Seront également présents le leader mondial des lunettes Luxottica Tristar, le géant de l'emballage Amcor, et le leader de l'industrie Dailywin Watch. En outre, une nouvelle exposition a été intégrée pour rassembler les entreprises spécialisées et sophistiquées du Guangdong qui produisent des technologies et des produits novateurs et uniques.

L'événement promet d'être fascinant, avec le lancement de la nouvelle zone d'exposition dédiée aux véhicules fonctionnant aux nouvelles énergies, qui accueillera non seulement des constructeurs automobiles établis comme BYD, BMW et Hongqi, mais aussi la marque prometteuse AITO et son excellent modèle M7. Pour la première fois, le salon s'associe à KK Group, leader chinois et véritable influenceur de la vente au détail, pour créer un espace d'exposition branché pour les jeunes générations. En outre, la centrale d'information numérique chinoise est sous le feu des projecteurs, permettant aux leaders de l'industrie de présenter les innovations les plus brillantes et les plus audacieuses dans ce domaine en plein essor.

Le salon actuel a connu une hausse notable de sa portée mondiale, avec la participation de 53 entreprises de 15 pays et régions, y compris la Russie, la France, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Népal, la Turquie et le Sri Lanka.

La première entreprise chinoise de transformation a vu le jour à Dongguan, et depuis sa création, l'industrie de la transformation a fait de grands progrès, catalysant une métamorphose sans précédent dans la ville, a déclaré le vice-maire Xing Wenju du gouvernement municipal de Dongguan, organisateur de la foire. Même aujourd'hui, l'industrie de la transformation demeure le deuxième secteur commercial le plus important à Dongguan. À mesure que l'avenir se dessine, la ville prévoit accélérer l'évolution de l'industrie grâce à une pléthore de mesures novatrices.

SOURCE The Organizing Committee of the CPTPF