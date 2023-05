Veletrh CPTPF poprvé nabídne prezentaci oblasti Velkého zálivu a vozidel NEV

TUNG-KUAN, Čína, 11. května 2023 /PRNewswire/ -- Ve dnech 10. až 13. května se v Tung-kuanu v provincii Kuang-tung uskuteční široce očekávaný 13. ročník Čínského veletrhu zpracovatelských výrobků (China Processing Trade Products Fair, CPTPF). Letošní ročník veletrhu, na kterém se představí více než 1300 vystavovatelů s téměř 10.000 položkami v 15 různých kategoriích, slibuje nezapomenutelnou podívanou. Podle pořadatelského výboru se očekává účast 13.000 zkušených nákupčích a na programu je více než 10 schůzek pro navazování kontaktů, díky nimž veletrh přinese zpracovatelským podnikům neocenitelné příležitosti pro rozšíření trhu doma i v zahraničí.

Výkonný tajemník sekretariátu CPTPF Chen Yuehua vyzdvihl unikátní zaměření veletrhu na zpracovatelský obchod, díky němuž se jedná o jedinou čínskou výstavu tohoto druhu na celostátní úrovni. V uplynulých dvanácti letech zprostředkovala více než 68.000 projektů obchodní spolupráce, které přinesly zamýšlený obrat přes 780 miliard jüanů. Tento pozoruhodný úspěch svědčí o významu veletrhu pro transformaci a modernizaci čínských zpracovatelských podniků a zároveň pro podporu postupného nadregionálního přemisťování průmyslových odvětví a vyrovnávání rozvoje regionů.

Letošní veletrh překonal předcházející ročníky rozšířením výstavní plochy ze skromných 70.000 metrů čtverečních na impozantních 80.000, které hostí také tematickou výstavu či šest specializovaných přehlídek. Náplní tematické výstavy je představení toho nejlepšího a nejzajímavějšího z oblasti Velkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao. Nechybí ani přední světový výrobce brýlí Luxottica Tristar, obalový gigant Amcor či lídr hodinářského průmyslu Dailywin Watch. Další novou atrakcí je specializovaná výstava odborně zaměřených, technicky vyspělých podniků z provincie Kuang-tung, které produkují nové a unikátní technologie a výrobky.

Veletrh „nabere rychlost" díky vůbec první výstavní ploše pro vozidla využívající nové zdroje energie. Představí se tu nejen zavedené automobilky jako BYD, BMW, a Hongqi, ale i nadějná nová značka AITO s elegantním modelem M7. Ve spolupráci se skupinou KK Group, předním čínským prodejcem, který udává trendy v maloobchodě, také veletrh poprvé vytvořil módní výstavní plochu pro mladé generace. Pozornost si získává i čínská síla v oblasti digitálních informačních technologií, kde představí ty nejzdařilejší a nejodvážnější inovace tohoto raketově rostoucího oboru jeho přední aktéři.

Současný veletrh zaznamenal výrazný nárůst svého celosvětového dosahu s účastí 53 zahraničních podniků z 15 zemí a regionů, včetně Ruska, Francie, Brazílie, Jihoafrické republiky, Nepálu, Turecka a Srí Lanky.

První čínská společnost zabývající se zpracovatelským obchodem vznikla právě v Tung-kuanu, přičemž od svého zrodu prodělal zpracovatelský obchod ohromný vývoj, který urychlil jedinečnou proměnu města, uvedl místostarosta Xing Wenju z městské správy Tung-kuanu, organizátora veletrhu. Zpracovatelský obchod je v Tung-kuanu dodnes druhým nejvýznamnějším obchodním odvětvím. Do budoucna město navíc plánuje urychlit jeho vývoj prostřednictvím různých inovativních opatření.

