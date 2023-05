Ekspozycje z Regionu Wielkiej Zatoki i debiut pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii na targach CPTPF

DONGGUAN, Chiny, 10 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Oczekiwane z niecierpliwością 13. Chińskie Targi Produktów Branży Przetwórstwa Przemysłowego (China Processing Trade Products Fair - CPTPF) odbywają się w dniach 10-13 maja w mieście Dongguan, w prowincji Guangdong. Dzięki ponad 1300 wystawcom prezentującym niemal 10 000 produktów z 15 różnych kategorii, tegoroczna edycja targów zapewnia niezapomniane widowisko. Według informacji przekazanych przez Komitet Organizacyjny, przy 13 000 wytrawnych nabywców, których spodziewają się organizatorzy i ponad 10 sesjach służących nawiązywaniu nowych kontaktów, wydarzenie to przyniesie bezcenne możliwości dla przedsiębiorstw branży przetwórstwa, które chcą powiększyć swój udział w rynku krajowym i w rynkach zagranicznych.

Chen Yuehua, sekretarz wykonawczy Sekretariatu CPTPF, podkreślił niespotykany nacisk targów na branżę przetwórstwa, co sprawia, że są to jedyne targi tego rodzaju w Chinach, które odbywają się na szczeblu krajowym. W okresie ostatnich kilkunastu lat, wydarzenie to umożliwiło realizację ponad 68 000 projektów współpracy biznesowej, generując zamierzone obroty na poziomie ponad 780 mld RMB. Osiągnięcia te wiele mówią o roli targów w napędzaniu transformacji i rozwoju chińskich firm branży przetwórstwa przemysłowego, przy równoczesnym wspieraniu relokacji branż pomiędzy regionami i równoważeniu rozwoju regionalnego.

Tegoroczne targi znajdują się na wyższym poziomie w porównaniu z poprzednią edycją, dzięki zwiększeniu powierzchni wystawienniczej z zaledwie 70 000 m2 do 80 000 m2, gdzie odbywa się wystawa tematyczna i sześć imprez specjalistycznych. Celem wystawy tematycznej jest pokazanie najlepszych produktów, które ma do zaoferowania Region Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Makau (Greater Bay Area - GBA). Na targach również nie zabraknie czołowego międzynarodowego producenta okularów, Luxottica Tristar, giganta sektora opakowań, Amcor, oraz lidera branży produkcji zegarków, Dailywin Watch. Oprócz tego, dodano również wystawę gromadzącą w jednym miejscu specjalistyczne i zaawansowane przedsiębiorstwa z prowincji Gaungdong oferujące innowacyjne i unikatowe technologie i produkty.

Organizatorzy wydarzenia podkręcają tempo dzięki debiutowi strefy wystawienniczej poświęconej pojazdom napędzanym nowymi źródłami energii, na której znaleźli się nie tylko producenci o ugruntowanej pozycji w branży motoryzacyjnej, jak BYD, BMW czy Hongpi, lecz również nowa marka AITO i jej atrakcyjny model M7. Po raz pierwszy targi łączą swoje siły z KK Group, czołowym chińskim przedsiębiorstwem wyznaczającym trendy w handlu detalicznym, w celu stworzenia modnej przestrzeni wystawienniczej dla przedstawicieli młodego pokolenia. Ponadto, na scenę wkraczają przedstawiciele chińskiego ośrodka danych cyfrowych, a liderzy tej branży przedstawią najlepsze i najodważniejsze innowacje w tym rozwijającym się sektorze.

Tegoroczne targi odnotowały wzrost globalnego zasięgu tego wydarzenia, przy udziale 53 przedsiębiorstw z 15 krajów i regionów, w tym z Rosji, Francji, Afryki Południowej, Nepalu, Turcji i Sri Lanki.

„Pierwsza chińska firma branży przetwórstwa przemysłowego powstała w Dongguan i od momentu jej założenia branża ta poczyniła ogromne postępy, przyczyniając się do bezprecedensowej transformacji miasta" - powiedział zastępca burmistrza, Xing Wenju, reprezentujący władze miasta Dongguan, które są organizatorem targów. Nawet dzisiaj, branża przetwórstwa utrzymuje swoją pozycję w Dongguan jako sektor odpowiadający za drugi co do wielkości wolumen handlu w mieście. W przyszłości, miasto przewiduje ewolucję tej branży poprzez podjęcie szeregu innowacyjnych działań.

