Ausstellungen zum Debüt von GBA (Greater Bay Area) und NEVs (New Energy Vehicles) auf der CPTPF

DONGGUAN, China, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die mit Spannung erwartete 13. China Processing Trade Products Fair (CPTPF) wird vom 10. bis 13. Mai in Dongguan, Provinz Guangdong, stattfinden. Mit über 1.300 Ausstellern, die fast 10.000 Artikel aus 15 verschiedenen Kategorien präsentieren, verspricht die diesjährige Messe ein grandioses Schauspiel. Da 13.000 erfahrene Einkäufer erwartet werden und mehr als 10 Matchmaking-Sitzungen auf dem Programm stehen, bietet die Veranstaltung nach Angaben des Organisationskomitees unschätzbare Möglichkeiten für Verarbeitungsunternehmen, ihre Märkte im In- und Ausland zu erweitern.

Chen Yuehua, Executive Secretary des Sekretariats der CPTPF, hob den einzigartigen Fokus der Messe auf das verarbeitenden Gewerbe hervor, der sie zur einzigen nationalen Messe dieser Art in China macht. In den letzten zwölf Jahren hat die Messe über 68.000 geschäftliche Kooperationsprojekte mit einem geplanten Umsatz von mehr als 780 Milliarden RMB ermöglicht. Ein solch bemerkenswerter Erfolg spricht Bände über die Rolle der Messe bei der Förderung der Umgestaltung und Modernisierung von Chinas verarbeitenden Handelsunternehmen und unterstützt gleichzeitig die schrittweise überregionale Verlagerung von Industrien und eine ausgewogene regionale Entwicklung.

Die diesjährige Messe hat sich im Vergleich zur vorherigen Ausgabe gesteigert und ihre Ausstellungsfläche von bescheidenen 70.000 Quadratmetern auf stolze 80.000 Quadratmeter vergrößert, auf denen eine thematische Ausstellung und sechs Fachmessen stattfinden. Bei der thematischen Ausstellung geht es darum, die besten und klügsten Köpfe aus der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao zu präsentieren. Ebenfalls anwesend sind der weltweit führende Brillenhersteller Luxottica Tristar, der Verpackungsriese Amcor und der Branchenführer Dailywin Watch. Darüber hinaus wurde eine Sonderausstellung eingerichtet, um spezialisierte und hochentwickelte Unternehmen aus Guangdong zusammenzubringen, die neue und einzigartige Technologien und Produkte herstellen.

Mit der Premiere des Ausstellungsbereichs für neue Energiefahrzeuge, in dem nicht nur etablierte Hersteller wie BYD, BMW und Hongqi vertreten sind, sondern auch die aufstrebende Marke AITO mit ihrem eleganten Modell M7, gibt die Veranstaltung richtig Gas. Zum ersten Mal arbeitet die Messe mit der KK Group zusammen, einem führenden chinesischen Trendsetter im Einzelhandel, um einen trendigen Ausstellungsbereich für junge Generationen zu schaffen. Darüber hinaus steht Chinas digitales Informationszentrum im Mittelpunkt des Interesses, und die führenden Unternehmen der Branche stellen die besten und kühnsten Innovationen in diesem aufstrebenden Bereich vor.

Mit 53 Unternehmen aus 15 Ländern und Regionen, darunter Russland, Frankreich, Brasilien, Südafrika, Nepal, die Türkei und Sri Lanka, hat die aktuelle Messe einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt, was ihre globale Reichweite angeht.

In Dongguan entstand das erste Verarbeitungsunternehmen Chinas, und seit seiner Gründung hat das Verarbeitungsgewerbe große Fortschritte gemacht und eine beispiellose Metamorphose in der Stadt ausgelöst, so der Vizebürgermeister Xing Wenju von der Stadtverwaltung Dongguan, dem Organisator der Messe. Auch heute noch ist der verarbeitende Handel in Dongguan der zweitwichtigste Handelszweig der Stadt. Für die Zukunft plant die Stadt, die Entwicklung der Branche durch eine Vielzahl innovativer Maßnahmen zu beschleunigen.

SOURCE The Organizing Committee of the CPTPF