Výstavy o GBA a NEV majú premiéru na CPTPF

TUNG-KUAN, Čína, 10. mája 2023 /PRNewswire/ -- Dlho očakávaný 13. Čínsky veľtrh spracovateľských výrobkov (CPTPF) sa bude konať od 10. do 13. mája v meste Tung-kuan v provincii Kuang-tung. Tohtoročný veľtrh s viac ako 1 300 vystavovateľmi, ktorí prezentujú takmer 10 000 výrobkov v 15 rôznych kategóriách, sľubuje, že sa bude na čo pozerať. Podľa organizačného výboru sa na podujatí očakáva účasť 13 000 skúsených kupujúcich a na programe je viac ako 10 stretnutí na nadväzovanie kontaktov, čo predstavuje neoceniteľné príležitosti pre spracovateľské obchodné podniky na rozšírenie svojich trhov doma i v zahraničí.

Čchen Jüe-chua, výkonný tajomník sekretariátu CPTPF, vyzdvihol jedinečné zameranie veľtrhu na spracovateľský obchod, vďaka čomu je jedinou výstavou svojho druhu na celoštátnej úrovni v Číne. Za posledných dvanásť rokov sprostredkovala viac ako 68 000 projektov obchodnej spolupráce, ktoré priniesli plánovaný obrat viac ako 780 miliárd čínskych jüanov. Takýto pozoruhodný úspech hovorí o úlohe veľtrhu pri riadení transformácie a modernizácie čínskych spracovateľských obchodných spoločností a zároveň podporuje postupné nadregionálne premiestňovanie priemyselných odvetví a vyváženie regionálneho rozvoja.

Tohtoročný veľtrh sa oproti predchádzajúcemu ročníku posunul o úroveň vyššie a rozšíril svoju výstavnú plochu zo slabých 70 000 metrov štvorcových na neuveriteľných 80 000 metrov štvorcových, na ktorej sa koná tematická výstava a šesť špecializovaných výstav. Tematická výstava je zameraná na prezentáciu toho najlepšieho a najvýraznejšieho z oblasti Veľkého zálivu Kuang-tung-Hongkong-Macao. Prítomný je aj popredný svetový výrobca okuliarov Luxottica Tristar, obalový gigant Amcor a líder v oblasti hodinárskeho priemyslu Dailywin Watch. Okrem toho bola pridaná špecializovaná výstava, ktorá má za cieľ priblížiť špecializované a vyspelé podniky z provincie Kuang-tung, ktoré vytvárajú nové a unikátne technológie a výrobky.

Podujatie sa rozbieha debutovou výstavou vozidiel využívajúcich nové zdroje energie, na ktorej sa predstavia nielen renomovaní výrobcovia automobilov ako BYD, BMW a Hongqi, ale aj začínajúca značka AITO a jej elegantný model M7. Prvýkrát sa veľtrh spája so skupinou KK Group, popredným čínskym udávateľom trendov v maloobchode, aby vytvoril trendovú výstavnú plochu pre mladé generácie. Do popredia sa okrem toho dostáva čínska digitálna informačná sila, pričom lídri v tomto odvetví predstavujú najvýraznejšie a najodvážnejšie inovácie v tejto prudko sa rozvíjajúcej oblasti.

Súčasný veľtrh zaznamenal výrazný nárast globálneho dosahu, pričom sa na ňom zúčastnilo 53 podnikov z 15 krajín a regiónov vrátane Ruska, Francúzska, Brazílie, Južnej Afriky, Nepálu, Turecka a Srí Lanky.

Prvá čínska spracovateľská obchodná spoločnosť sa zrodila v Tung-kuane a od jej založenia urobil spracovateľský obchod veľký pokrok, čím podnietil nevídanú premenu v meste, uviedol zástupca primátora Sing Wen-jü z mestskej samosprávy v Tung-čchuane, organizátora veľtrhu. Ešte aj dnes je spracovateľský obchod v Tung-kuane druhým najrozšírenejším spôsobom obchodovania. V budúcnosti mesto plánuje urýchliť vývoj tohto odvetvia prostredníctvom množstva inovatívnych opatrení.

