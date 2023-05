Exposições sobre a estreia da GBA e dos NEVs na CPTPF

DONGGUAN, China, 10 de Maio de 2023 /PRNewswire/ -- A tão esperada 13ª China Processing Trade Products Fair (CPTPF) será realizada de 10 a 13 de Maio em Dongguan (província de Guangdong, China). Com mais de 1300 expositores e quase 10.000 itens em 15 categorias distintas, a feira deste ano promete ser um evento espetacular. Além disso, com uma previsão de 13.000 compradores e mais de 10 sessões de match-making na agenda, o evento oferecerá, de acordo com o comitê organizador, excelentes oportunidades para que as empresas de comércio de processamento possam expandir seus mercados no país e no exterior.

Chen Yuehua, secretário executivo da CPTPF, destacou o foco particular da feira no comércio de processamento, que faz da CPTPF a única exposição chinesa desse tipo realizada a nível nacional. Nos últimos doze anos, a feira abriu portas a mais de 68.000 projetos de cooperação empresarial, gerando um faturamento pretendido de mais de 780 bilhões de RMB. Esses números são demonstrativos da importância da feira para promover a transformação e modernização das empresas de comércio de processamento chinesas, ao mesmo tempo em que apoia a relocalização faseada das indústrias em várias regiões para assim equilibrar o desenvolvimento regional.

A feira deste ano apresenta várias inovações em comparação com a edição anterior: além de expandir a área de exposição de 70.000 para 80.000 metros quadrados, o evento incluirá uma exposição temática e seis exposições especializadas. A exposição temática tem como objetivo apresentar o melhor que a área da Grande Baía (Guangdong-Hong Kong-Macau) tem a oferecer. Também estarão presentes no evento a Luxottica Tristar (uma das maiores fabricantes mundiais de óculos), a Amcor (uma empresa gigante de embalagens) e a Dailywin Watch (a empresa que lidera do setor). Além disso, foi criada uma exposição adicional para reunir empresas especializadas de Guangdong que produzem tecnologias e produtos únicos e inovadores.

O evento incluirá uma área de exposição para veículos movidos a novas energias, que contará não apenas com empresas automotivas estabelecidas (como a BYD, a BMW e a Hongqi), mas também com a AITO, uma marca em ascensão que apresentará seu elegante modelo M7. Pela primeira vez, a feira fez parceria com a KK Group (uma criadora de tendências no mercado de varejo chinês) para criar uma área de exposição para as gerações jovens. Além disso, a indústria de informação digital chinesa estará no centro das atenções, reunindo as principais empresas do setor para apresentar as mais brilhantes e ousadas inovações nessa área em expansão.

A feira deste ano apresenta um aumento notável em seu alcance global, reunindo 53 empresas de 15 países e regiões, incluindo a Rússia, a França, o Brasil, a África do Sul, o Nepal, a Turquia e o Sri Lanka.

A primeira empresa de comércio de processamento chinesa foi fundada em Dongguan e, desde esse momento, o comércio de processamento fez grandes avanços, catalisando a metamorfose da cidade, afirmou Xing Wenju, vice-presidente do governo municipal de Dongguan, que organiza a feira. Atualmente, o comércio de processamento de Dongguan representa a segunda maior modalidade de comércio da cidade. No futuro, a cidade de Dongguan planeja acelerar a evolução do setor por meio de várias medidas inovadoras.

FONTE The Organizing Committee of the CPTPF

