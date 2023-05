Exposiciones sobre el debut de GBA y NEV en CPTPF

DONGGUAN, China, 10 de mayo, 2023 /PRNewswire/ -- La tan esperada 13ª Feria de Productos Comerciales de Procesamiento de China (CPTPF, por sus siglas en inglés) se llevará a cabo del 10 al 13 de mayo en Dongguan, provincia de Guangdong. Con más de 1.300 expositores mostrando casi 10.000 artículos en 15 categorías distintas, la feria de este año promete ser un espectáculo para la vista. Y con la asistencia de 13.000 compradores experimentados y más de 10 sesiones de emparejamiento en la agenda, el evento presentará oportunidades de valor incalculable para que las empresas comerciales de procesamiento expandan sus mercados en el país y en el extranjero, según el Comité Organizador.

Chen Yuehua, secretario ejecutivo de la Secretaría de CPTPF, destacó el enfoque único de la feria en el comercio de procesamiento, lo que la convierte en la única exposición a nivel nacional de su tipo en China. Durante los últimos doce años, ha facilitado más de 68.000 proyectos de cooperación empresarial, generando una facturación prevista de más de 780.000 millones de RMB. Un logro tan notable dice mucho sobre el papel de la feria en el impulso de la transformación y mejora de las empresas comerciales de procesamiento de China, al mismo tiempo que apoya la reubicación transregional gradual de industrias y equilibra el desarrollo regional.

La feria de este año se ha nivelado con respecto a su edición anterior, ampliando su área de exposición de unos modestos 70.000 metros cuadrados a la friolera de 80.000 metros cuadrados, albergando una exposición temática y seis muestras especializadas. La exhibición temática trata de mostrar lo mejor y lo más brillante del Área de la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao. También están presentes el fabricante de gafas líder en el mundo, Luxottica Tristar, el gigante de los envases Amcor y el líder de la industria, Dailywin Watch. Más allá de eso, se agregó una exhibición destacada para reunir a las empresas especializadas y sofisticadas de Guangdong que producen tecnologías y productos novedosos y únicos.

El evento está acelerando sus motores con el debut del área de exhibición de vehículos de nueva energía, que presenta no solo a fabricantes de automóviles establecidos como BYD, BMW y Hongqi, sino también a la prometedora marca AITO y su elegante modelo M7. Por primera vez, la feria se está asociando con KK Group, uno de los principales creadores de tendencias minoristas de China, para crear un área de exhibición de moda para las generaciones jóvenes. Además, la potencia de la información digital de China está ocupando un lugar central, con líderes de la industria mostrando las innovaciones más brillantes y audaces en este campo floreciente.

La feria actual ha sido testigo de un aumento notable en su alcance global, con la participación de 53 empresas de 15 países y regiones, incluidos Rusia, Francia, Brasil, Sudáfrica, Nepal, Turquía y Sri Lanka.

La primera empresa comercial de procesamiento de China surgió en Dongguan, y desde su inicio, el comercio de procesamiento ha dado grandes pasos, catalizando una metamorfosis sin precedentes en la ciudad, dijo el vicealcalde Xing Wenju del gobierno municipal de Dongguan, organizador de la feria. Incluso hoy en día, el comercio de procesamiento aún perdura en Dongguan como su segunda modalidad comercial más grande. A medida que se desarrolla el futuro, la ciudad prevé acelerar la evolución de la industria a través de una plétora de medidas innovadoras.

