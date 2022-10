Assan Aluminyum donne la priorité aux critères ESG par le biais de nouveaux produits durables et de projets RSE

Göksal Güngör - Assan Aluminyum General Manager

ISTANBUL, 20 octobre 2022 PRNewswire/ -- Assan Aluminyum, une filiale du groupe Kibar, donne la priorité aux critères ESG (environnement, social, gouvernance) dans ses stratégies à long terme et ses plans futurs. La société suit les normes de performance de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) comme ligne directrice pour devenir plus durable dans ses opérations de production et de recyclage. Les lancements de nouveaux produits durables, les projets de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les plans d'expansion durable posent les bases des plans futurs de l'entreprise orientés vers les ESG.

Assan Aluminyum, l'un des deux plus grands producteurs de feuilles d'aluminium en Europe, conçoit ses processus et plans d'investissement en fonction de sa valeur fondamentale de fiabilité, de flexibilité, d'innovation et de durabilité. Le directeur général d'Assan Aluminyum, Goksal Gungor, explique leurs projets et développements futurs en accordant la priorité à la durabilité : « Nous avons quelques nouvelles réjouissantes concernant les trois dimensions des critères ESG. Dans le cadre de nos développements axés sur la durabilité environnementale, notre équipe R&D hautement compétente travaille sur une série de produits haut de gamme à faible teneur en carbone. Notre alliage 3423 recyclable en est un bon exemple, car il utilise plus de 95 % d'aluminium non primaire comme matière première. L'empreinte carbone du 3423 est donc inférieure de 50 % à celle des produits équivalents. » L'entreprise produit également de l'énergie renouvelable dans sa propre centrale électrique, à un taux équivalent à sa consommation annuelle d'électricité. Grâce aux certificats d'énergie renouvelable internationaux (I-REC) générés et achetés, l'entreprise est en mesure de compenser entièrement ses émissions de portée 2.

Sur le plan de la responsabilité sociale, l'entreprise a récemment lancé un projet de RSE, soutenant la Women's Empowerment Cooperative de Manavgat, où se trouve sa centrale à énergie renouvelable. En aidant les femmes de Manavgat à établir une cuisine industrielle, Assan Aluminyum vise à aider les habitantes à acquérir une liberté financière et à contribuer à l'économie locale. Ce projet est également important, car il soutient la vision de l'égalité des sexes du Groupe Kibar, qui est soulignée par le projet « WE Are Equal » mené sur cette question à l'échelle du groupe.

En ce qui concerne le troisième aspect de l'ESG, la gouvernance, Assan Aluminyum renforce également ses capacités grâce à de nouveaux développements. La société a récemment obtenu la certification ISO 31000 Risk Management Systems et ISO 22301 Business Continuity Management Systems, ce qui l'aide à gérer efficacement les risques. En outre, grâce à une série de plans d'investissement durable d'une valeur de près de 100 millions de dollars, la société vise non seulement à réduire son empreinte carbone, mais aussi à étendre sa capacité de production annuelle à 360 000 tonnes d'ici l'année prochaine, ce qui lui permettra de disposer de la plus grande capacité de coulée continue de toute l'Europe et des Amériques.

