CARDO SYSTEMS РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ: ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО СТАНДАРТА В ИННОВАЦИИ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ШЛЕМОВ

Совершенно новый шлем Cardo BEYOND — это два десятилетия инноваций, кульминацией которых стало новаторское сочетание безопасности, звука и интуитивно понятных технологий

ПЛЕЙНО, Техас, 29 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Cardo Systems, лидер в области решений для беспроводной связи для гонщиков, с гордостью представляет первые в истории бренда полностью интегрированные спортивные мотоциклетные шлемы BEYOND GTS и BEYOND GT. Линейка шлемов BEYOND — это результат двух десятилетий инноваций в области связи для мотоциклистов и четырех лет исследований и разработок, направленных на создание самого передового интегрированного шлема на рынке. Cardo BEYOND — это не просто шлем, но и компаньон для езды нового поколения, предназначенный для защиты, связи и улучшения каждой поездки.

Cardo BEYOND GTS

Среди многочисленных инноваций BEYOND дебютируют первые в мире 53-мм шлемовые колонки, точно настроенные Cardo Sound Labs для непревзойденной четкости и мощности. Система активного шумоподавления, специально разработанная для мотоциклистов для борьбы с усталостью и потерей слуха, является еще одним глобальным прорывом. Внедрение первого в мире индикатора состояния шлема дает мотоциклистам представление о целостности их снаряжения в режиме реального времени. BEYOND впервые внедряет функции, которых никогда ранее не было в шлеме: технические модули с возможностью обновления, съемная батарея с беспроводной зарядкой, функция автоматического включения/выключения и настраиваемая кнопка — и это лишь некоторые из них.

«После 20 лет в авангарде связи для мотоциклистов это, без сомнения, прорывной момент для Cardo Systems, — сказал Алон Лумброзо (Alon Lumbroso), исполнительный директор Cardo. — Мы всегда считали, что технология должна улучшать езду, не отвлекая от нее, и это именно то, чего мы достигли с этим шлемом. Речь идет не только о добавлении функций. Речь идет о том, чтобы интегрировать их таким образом, чтобы они были естественными, интуитивно понятными и специально разработанными для мотоциклистов».

Разработанный с нуля шлем BEYOND GTS оснащен легкой оболочкой из углеродного волокна в сочетании с многоплотным вкладышем EPS: эта комбинация обеспечивает защиту от ударов, не утяжеляя шлем и сохраняя комфорт при длительной езде. Мотоциклисты также оценят надежную посадку шлема — испытания проводились в аэродинамической трубе — и продуманную систему вентиляции, которая снижает усталость и обеспечивает четкую видимость в любую погоду.

Там, где традиционные шлемы останавливаются на пассивной защите, BEYOND GTS переходит к интеллектуальной безопасности. Такие функции, как система аварийного выпуска и полная межрегиональная омологация (сертификация DOT и ECE 22.06), полностью соответствуют нормам и гарантируют спокойствие пользователю. Интегрированная система обнаружения столкновений предупреждает других в режиме реального времени о возможной аварии, в то время как широкий угол обзора, дополненный первой в мире противотуманной линзой Pinlock® 200, которая значительно снижает запотевание визора, улучшает видимость. Активный стоп-сигнал повышает заметность мотоциклиста на дороге.

BEYOND GTS включает в себя мощный коммуникационный набор с диапазоном внутренней связи 2 км, интеграцией Bluetooth и голосовым управлением без помощи рук, гарантируя, что мотоциклисты могут оставаться на связи, перемещаться или переключать музыку, не отрывая рук от руля.

Дополнительные усовершенствования, ориентированные на мотоциклиста, внедрены во всю конструкцию шлема. Выдвижной козырек обеспечивает плавные переходы между условиями освещения без необходимости замены козырьков. Функция автоматического включения/выключения экономит время автономной работы за счет выключения питания, когда шлем не используется. Сменная батарея и подлежащие ремонту компоненты обеспечивают долговечность, в то время как обновляемый технологический пакет позволяет шлему развиваться с будущими достижениями. Внутри впитывающие влагу ткани премиум-класса обеспечивают пользователю прохладу и комфорт, поездка за поездкой.

В дополнение к топовой модели BEYOND GTS, компания Cardo также представила BEYOND GT, оптимизированную версию, которая поддерживает те же основные принципы безопасности, производительности и связи, предлагая мотоциклистам доступную, многофункциональную альтернативу. Изготовленный из легкой стекловолоконной оболочки и оснащенный задним отражателем для улучшения видимости, шлем BEYOND GT сохраняет совместимость с технологией активного шумоподавления (ANC) и оснащен мощной батареей 1000 мА. Хотя в нем нет беспроводной зарядки, он оснащен противотуманной линзой Pinlock® 120XLT® для значительного уменьшения запотевания, а также утеплителем GT Comfort для длительной езды. Это разумный выбор для пользователей, которые хотят получить полный опыт комплексной безопасности и связи без компромиссов.

От повседневных поездок до приключений на открытом воздухе, BEYOND GTS и BEYOND GT созданы для всего этого, со стилем, интеллектом и бескомпромиссной производительностью.

BEYOND GTS и GT будут доступны летом 2026 года с рекомендованной ценой для GTS в размере 1199,00 долларов или 1199,00 евро и GT в размере 949,00 долларов США или 949,00 евро. Узнайте больше на cardobeyond.com .

