Cardo Systems va más allá: introduce un nuevo estándar en innovación de cascos de motocicleta

El nuevo casco Cardo BEYOND representa dos décadas de innovación que culminan en una fusión revolucionaria de seguridad, sonido y tecnología intuitiva

PLANO, Texas, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, líder en soluciones de comunicación inalámbrica para motoristas de deportes de motor, presenta con orgullo BEYOND GTS y BEYOND GT, los primeros cascos de moto sport-touring totalmente integrados de la marca. La línea de cascos BEYOND ofrece la convergencia de dos décadas de innovación en conectividad para el motorista y cuatro años de I+D avanzados, centrados en crear el casco integrado más avanzado del mercado. Más que un simple casco, Cardo BEYOND ofrece un compañero de conducción de nueva generación diseñado para proteger, conectar y elevar cada viaje.

Cardo BEYOND GTS

Entre sus numerosas innovaciones, BEYOND presenta los primeros altavoces para casco de 53 mm del mundo, optimizados con precisión por Cardo Sound Labs para una claridad y potencia inigualables. Un sistema de cancelación activa de ruido, diseñado específicamente para motoristas que combate la fatiga y la pérdida auditiva, es otro gran avance mundial. La introducción del primer indicador de salud del casco monitorea e informa continuamente sobre su estado, brindando a los motoristas información en tiempo real sobre la integridad de su equipo. BEYOND continúa marcando hitos en la industria con características nunca antes vistas en un casco: módulos tecnológicos actualizables, una batería extraíble con carga inalámbrica, función de encendido y apagado automático y un botón personalizable, entre otras.

"Después de 20 años a la vanguardia de la comunicación con motoristas, este es, sin duda, un momento decisivo para Cardo Systems", afirmó Alon Lumbroso, consejero delegado de Cardo. "Siempre hemos creído que la tecnología debe mejorar la conducción sin distraerla, y eso es exactamente lo que hemos logrado con este casco. No se trata solo de añadir funciones. Se trata de integrarlas de forma fluida, natural, intuitiva y diseñada específicamente para motoristas."

Diseñado desde cero, BEYOND GTS cuenta con una carcasa ligera de fibra de carbono combinada con un forro de EPS multidensidad, una combinación que ofrece protección contra impactos sin comprometer el peso ni la comodidad en viajes largos. Los conductores también notarán una gran diferencia en el flujo de aire y la estabilidad gracias a una aerodinámica probada en túnel de viento y a un sistema de ventilación de precisión que reduce la fatiga y mantiene una visibilidad despejada en cualquier clima.

Donde los cascos tradicionales se limitan a la protección pasiva, BEYOND GTS avanza hacia la seguridad inteligente. Características como el Sistema de Liberación de Emergencia y la homologación multirregional completa (certificación DOT y ECE 22.06) garantizan el cumplimiento global y la tranquilidad del conductor. La Detección de Colisiones Integrada alerta a otros en tiempo real durante posibles impactos, mientras que un amplio campo de visión, mejorado por la primera lente antivaho Pinlock® 200 del mundo para reducir drásticamente el empañamiento de la pantalla facial, mejora la visibilidad frontal. Una luz de freno activa aumenta la visibilidad desde atrás.

En esencia, BEYOND GTS incluye un potente conjunto de comunicaciones con un alcance de comunicación de 2 km, integración Bluetooth y control de voz manos libres, lo que garantiza que los pilotos puedan mantenerse en contacto, navegar o controlar su música sin tener que soltar el manillar.

Otras mejoras centradas en el piloto se integran a la perfección en todo el casco. Un visor solar retráctil permite transiciones suaves entre las condiciones de luz sin necesidad de cambiar de visor. La función de encendido y apagado automático ahorra batería, apagándose cuando no está en uso. Una batería reemplazable y componentes fáciles de reparar garantizan una larga durabilidad, mientras que un paquete tecnológico actualizable permite que el casco se adapte a los avances futuros. En el interior, los tejidos premium que absorben la humedad mantienen al piloto fresco y cómodo, ruta tras ruta.

Para complementar el modelo tope de gama BEYOND GTS, Cardo también presentó BEYOND GT, una versión optimizada que mantiene los mismos valores fundamentales de seguridad, rendimiento y conectividad, al tiempo que ofrece a los conductores una alternativa accesible y rica en funciones. Construido con una carcasa ligera de fibra de vidrio y equipado con un reflector trasero para una mejor visibilidad, BEYOND GT conserva la compatibilidad con la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) y ofrece una potente batería de 1000 mA. Si bien renuncia a la carga inalámbrica, incluye una lente antivaho Pinlock® 120XLT® para reducir drásticamente el empañamiento y está acabado con el acolchado de confort GT para una conducción duradera. Es una elección inteligente para los conductores que desean la experiencia completa de seguridad y comunicación integradas sin concesiones.

Desde desplazamientos diarios hasta aventuras en carretera, BEYOND GTS y BEYOND GT están diseñados para todo, con estilo, inteligencia y un rendimiento inigualable.

BEYOND GTS y GT estarán disponibles en el verano de 2026 con un precio de venta sugerido para el GTS de 1199.00 dólares/1199,00€ y el GT de 949,00 dólares/949,00€. Más información en cardobeyond.com.

Para obtener más información sobre Cardo Systems y su línea completa de dispositivos de comunicación que se adaptan a los presupuestos de todos los motoristas, visite cardosystems.com o síganos en Facebook, X, Instagram, TikTok y vea los últimos videos en YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2793896/Cardo_BEYOND.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg