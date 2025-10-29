CARDO SYSTEMS JDE JEŠTĚ DÁL: PŘEDSTAVUJEME NOVÝ STANDARD V INOVACI MOTOCYKLOVÝCH PŘILEB
News provided byCardo Systems
Oct 29, 2025, 09:01 ET
Zcela nová přilba Cardo BEYOND představuje dvě desetiletí inovací, které vyvrcholily průlomovým spojením bezpečnosti, zvuku a intuitivní technologie
PLANO, Texas, 29. října 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Cardo Systems, vedoucí podnik v oblasti bezdrátových komunikačních řešení pro motocyklisty, s hrdostí představuje BEYOND GTS a BEYOND GT, první plně integrované sportovní a turistické motocyklové přilby této značky. Řada přileb BEYOND reprezentuje spojení dvou desetiletí inovací v oblasti propojení motocyklistů a čtyř let pokročilého výzkumu a vývoje zaměřeného na vytvoření nejmodernější integrované přilby na trhu. Cardo BEYOND je více než jen helma, je to společník nové generace, který chrání, propojuje a vylepšuje každou jízdu.
Mezi mnoha inovacemi představuje BEYOND první třiapadesátimilimetrové reproduktory do přilby na světě, které byly precizně vyladěny společností Cardo Sound Labs k dosažení bezkonkurenční čistoty a výkonu. Dalším globálním průlomem je systém aktivního potlačení hluku, který byl speciálně vyvinut pro motocyklisty, a Zavedení vůbec prvního indikátoru stavu přilby který, nepřetržitě monitoruje a hlásí její stav, což jezdcům poskytuje přehled o podmínkách jejich vybavení v reálném čase. BEYOND pokračuje v nastavování nových standardů v oboru s funkcemi, které dosud v helmách nebyly k vidění. Jsou to technologické moduly, jež lze vylepšovat, odnímatelná baterie s bezdrátovým nabíjením, funkce automatického zapnutí/vypnutí a přizpůsobitelné tlačítko, a.
„Po 20 letech na špici v oblasti komunikace pro motocyklisty je to bezpochyby průlomový okamžik pro společnost Cardo Systems," řekl Alon Lumbroso, generální ředitel Cardo. „Vždy jsme věřili, že technologie by měla vylepšovat jízdu, aniž od ní odvádí pozornost, a přesně toho jsme s touto helmou dosáhli. Nejde jen o přidání funkcí. Jde o jejich integraci způsobem, který je plynulý a přirozený, intuitivní a speciálně navržený pro motocyklisty."
Přilba BEYOND GTS byla navržena zcela od základu a vyznačuje se lehkou skořepinou z uhlíkových vláken v kombinaci s d Je to kombinace, která poskytuje vysokou ochranu proti nárazům. Motocyklisté také zaznamenají velký rozdíl v proudění vzduchu a stabilitě díky rozsáhlým aerodynamickým testům v aerodynamickém tunelu a přesnému ventilačnímu systému, který snižuje únavu a udržuje jasnou viditelnost za každého počasí.
Zatímco tradiční přilby poskytují pouze pasivní ochranu, BEYOND GTS jde ještě dál a nabízí inteligentní bezpečnost. Funkce jako systém nouzového uvolnění a úplná multiregionální homologace (certifikace DOT a ECE 22.06) zajišťují globální shodu s normamiIntegrovaná detekce nárazu v reálném čase upozorňuje ostatní v případě potenciálního nárazu, zatímco široké zorné pole, vylepšené prvními protizamlžovacími skly Pinlock® 200 na světě, které výrazně snižují zamlžování hledí, zlepšuje výhled dopředu. Aktivní brzdové světlo zvyšuje viditelnost zezadu.
Jádrem přilby BEYOND GTS je výkonná komunikační sada s dosahem interkomu 2 km, integrací Bluetooth a hlasovým ovládáním bez nutnosti ovládání rukou.. To zajišťuje, že jezdci mohou zůstat v kontaktu, navigovat nebo ovládat hudbu, aniž musí sundat ruce z řídítek.
Výsuvná sluneční clona umožňuje plynulý přechod mezi různými světelnými podmínkami, aniž je nutné vyměňovat plexi.. Funkce automatického zapnutí/vypnutí šetří životnost baterie tím, že se vypne, když se nepoužívá. Vyměnitelná baterie a opravitelné komponenty zajišťují dlouhodobou životnost, zatímco technologický balíček, jejž lze vylepšovat, umožňuje helmě vyvíjet se s budoucím pokrokem. Prémiové materiály odvádějící vlhkost, umístěné uvnitř, udržují jezdce v pohodlí a chladu, jízdu za jízdou.
Jako doplněk ke špičkovému modelu BEYOND GTS představila společnost Cardo také model BEYOND GT, zjednodušenou verzi, která zachovává stejné základní hodnoty bezpečnosti, výkonu a propojení, ale zároveň nabízí jezdcům dostupnou alternativu s bohatou výbavou. Model BEYOND GT je vyroben z lehké sklolaminátové skořepiny a je opatřen zadním reflektorem pro lepší viditelnost. Zachovává kompatibilitu s technologií aktivního potlačení hluku (ANC) a nabízí výkonnou baterii 1000 mA. Ačkoli se vzdává bezdrátového nabíjení, obsahuje protizamlžovací sklo Pinlock® 120XLT®, které výrazně snižuje zamlžování, a je vybaveno komfortním polstrováním GT pro dlouhodobé pohodlí za jízdy. Je to chytrá volba pro jezdce, kteří chtějí plně využít integrovanou bezpečnost a komunikaci bez kompromisů.
Od každodenního dojíždění do práce po dobrodružství na otevřené silnici, BEYOND GTS a BEYOND GT jsou vyrobeny tak, aby zvládly vše, a to se stylem, inteligencí a nedostižným výkonem.
BEYOND GTS a GT budou k dispozici v létě 2026 s doporučenou maloobchodní cenou pro model GTS 1.199,00 USD/ CZK 26.999 ,00 CZK a pro model GT 949,00 USD/ 21.599 ,00 CZK Více informací najdete na cardobeyond.com .
Další informace o společnosti Cardo Systems a její úplné řadě komunikačních zařízení pro všechny rozpočty motocyklistů najdete na cardobeyond.com nebo se zapojte do diskuze na Facebooku, X, Instagramu, TikToku a shlédněte nejnovější videa na YouTube.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2793896/Cardo_BEYOND.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg
