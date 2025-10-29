Cardo Systems idzie o krok dalej i wprowadza nowy standard w dziedzinie Innowacji w zakresie kasków motocyklowych

Całkowicie nowy kask Cardo BEYOND stanowi zwieńczenie dwóch dekad innowacji, łącząc w sobie przełomowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, dźwięku i intuicyjnej technologii.

PLANO, Teksas, 29 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Cardo Systems, llider w dziedzinie rozwiązań komunikacji bezprzewodowej dla motocyklistów, z dumą przedstawia BEYOND GTS i BEYOND GT, pierwsze w historii marki w pełni zintegrowane kaski motocyklowe do jazdy sportowo-turystycznej. Linia kasków BEYOND łączy w sobie dwie dekady innowacji w zakresie łączności dla motocyklistów oraz cztery lata zaawansowanych badań i rozwoju, skupionych na stworzeniu najbardziej zaawansowanego zintegrowanego kasku na rynku. Cardo BEYOND to coś więcej niż tylko kask - to towarzysz jazdy nowej generacji, zaprojektowany, aby chronić, łączyć i podnosić jakość każdej podróży.

Cardo BEYOND GTS

Wśród wielu swoich innowacji BEYOND debiutuje jako pierwszy na świecie kask wyposażony w głośniki o średnicy 53 mm, precyzyjnie dostrojone przez Cardo Sound Labs w celu zapewnienia niezrównanej czystości i mocy dźwięku. Kolejnym przełomowym rozwiązaniem jest system aktywnej redukcji hałasu, stworzony specjalnie dla motocyklistów z myślą o przeciwdziałaniu zmęczeniu i utracie słuchu. Wprowadzenie pierwszego w historii wskaźnika stanu kasku pozwala na ciągłe monitorowanie i informowanie o jego kondycji, dając motocyklistom wgląd w stan ich wyposażenia w czasie rzeczywistym. BEYOND po raz kolejny wyznacza nowe standardy w branży, oferując funkcje niespotykane dotąd w kaskach - moduły technologiczne z możliwością aktualizacji, wyjmowaną baterię z bezprzewodowym ładowaniem, funkcję automatycznego włączania/wyłączania oraz konfigurowalny przycisk, to tylko niektóre z nich.

„Po 20 latach obecności w czołówce producentów urządzeń komunikacyjnych dla motocyklistów jest to bez wątpienia przełomowy moment dla Cardo Systems" - powiedział Alon Lumbroso, dyrektor generalny Cardo. „Zawsze wierzyliśmy, że technologia powinna poprawiać komfort jazdy, jednocześnie nie rozpraszając uwagi, i to jest dokładnie to, co udało nam się osiągnąć za sprawą tego kasku. Nie chodzi tylko o dodanie nowych funkcji. Chodzi o ich integrację w sposób płynny, naturalny, intuicyjny i dostosowany do potrzeb motocyklistów".

Zaprojektowany od podstaw kask BEYOND GTS posiada lekką skorupę z włókna węglowego oraz wyściółkę wykonaną z pianki EPS o różnej gęstości, co zapewnia wysoką ochronę przed uderzeniami bez utraty lekkości i komfortu podczas długich przejażdżek. Motocykliści zauważą również dużą różnicę w przepływie powietrza i stabilności dzięki rozbudowanej aerodynamice przetestowanej w tunelu aerodynamicznym oraz precyzyjnemu systemowi wentylacji, który zmniejsza zmęczenie i zapewnia dobrą widoczność w każdych warunkach pogodowych.

Podczas gdy tradycyjne kaski ograniczają się do pasywnej ochrony, BEYOND GTS oferuje inteligentne bezpieczeństwo. Funkcje takie jak system awaryjnego zdejmowania kasku i pełna homologacja w wielu regionach (certyfikaty DOT i ECE 22.06) zapewniają zgodność z normami na całym świecie i spokój ducha kierowcy. Zintegrowany system wykrywania kolizji ostrzega innych w czasie rzeczywistym o potencjalnych uderzeniach, a szerokie pole widzenia, wzbogacone o pierwsze na świecie soczewki przeciwmgielne Pinlock® 200, które znacznie ograniczają parowanie wizjera, poprawia widoczność do przodu. Aktywne światło hamowania zwiększa widoczność z tyłu.

BEYOND GTS to przede wszystkim potężny zestaw komunikacyjny z interkomem o zasięgu 2 km, integracją Bluetooth i sterowaniem głosowym bez użycia rąk, dzięki czemu motocykliści mogą pozostawać w kontakcie, nawigować lub sterować odtwarzaniem muzyki bez odrywania rąk od kierownicy.

Dodatkowe ulepszenia zorientowane na motocyklistów są płynnie zintegrowane z całym kaskiem. Chowana osłona przeciwsłoneczna pozwala na płynne przejście między warunkami oświetleniowymi bez konieczności zmiany osłon. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania oszczędza baterię, wyłączając ją, gdy nie jest używana. Wymienna bateria i serwisowalne komponenty zapewniają długotrwałą wytrzymałość, a pakiet technologiczny z możliwością aktualizacji pozwala kaskowi ewoluować wraz z przyszłymi postępami. Wewnątrz kasku wysokiej jakości tkaniny odprowadzające wilgoć zapewniają kierowcy chłód i komfort podczas każdej jazdy.

Jako uzupełnienie najwyższej klasy modelu BEYOND GTS, firma Cardo zaprezentowała również BEYOND GT, uproszczoną wersję, która zachowuje te same podstawowe wartości, takie jak bezpieczeństwo, wydajność i łączność, oferując jednocześnie kierowcom przystępną cenowo, bogatą w funkcje alternatywę. Model BEYOND GT, wykonany z lekkiej skorupy z włókna szklanego i wyposażony w tylny reflektor poprawiający widoczność, zachowuje kompatybilność z technologią aktywnej redukcji hałasu (ANC) i oferuje potężną baterię o mocy 1000 mA. Chociaż nie ma możliwości bezprzewodowego ładowania, zawiera soczewkę przeciwmgielną Pinlock® 120XLT®, która znacznie ogranicza parowanie, a także wygodną wyściółkę GT zapewniającą długotrwały komfort jazdy. To mądry wybór dla motocyklistów, którzy chcą w pełni korzystać ze zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa i komunikacji bez kompromisów.

Od codziennych dojazdów do pracy po przygody na otwartych drogach - kaski BEYOND GTS i BEYOND GT zostały zaprojektowane z myślą o każdym zastosowaniu, łącząc styl, inteligencję i bezkompromisową wydajność.

Modele BEYOND GTS i GT będą dostępne latem 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 1199,00 USD/1199,00 EUR/ 4499,00 zł dla modelu GTS i 949,00 USD/949,00 EUR/ 3599,00 zł dla modelu GT. Więcej informacji można znaleźć na stronie cardobeyond.com.

Aby dowiedzieć się więcej o Cardo Systems i pełnej ofercie urządzeń komunikacyjnych na każdą kieszeń, odwiedź stronę cardosystems.com lub dołącz do dyskusji na Facebooku, X, Instagramie i TikToku oraz obejrzyj najnowsze filmy na YouTube.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2793896/Cardo_BEYOND.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg