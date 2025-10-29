CARDO SYSTEMS REPOUSSE LES LIMITES :UN NOUVEAU STANDARD D'INNOVATION POUR LES CASQUES DE MOTO

Le tout nouveau casque de Cardo BEYOND représente deux décennies d'innovation qui aboutissent à une fusion révolutionnaire de la sécurité, du son et de la technologie intuitive.

PLANO, Texas, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, le leader des solutions de communication sans fil pour les pilotes de sports motorisés, est fier de présenter BEYOND GTS et BEYOND GT, la toute première gamme de casques sport-touring dotée de technologies entièrement intégrées de la marque. Les casques BEYOND représentent le fruit de vingt ans d'innovation dans le domaine de la connectivité du pilote et de quatre années de recherche et développement avancés, visant à créer le casque connecté le plus avancé du marché. Plus qu'un simple casque, Cardo BEYOND est un compagnon de route de nouvelle génération conçu pour protéger, connecter et élever chaque trajet.

Cardo BEYOND GTS

Parmi ses nombreuses innovations, BEYOND présente les premiers haut-parleurs intégrés de 53 mm au monde, réglés avec précision par Cardo Sound Labs pour une clarté et une puissance inégalées. Un système de réduction active du bruit, spécialement conçu pour les motards afin de lutter contre la fatigue et la perte auditive, représente une nouvelle avancée majeure à l'échelle mondiale. L'introduction du tout premier indicateur de santé du casque permet une surveillance continue de son état et informe le pilote en temps réel sur l'intégrité de son équipement. BEYOND établit de nouveaux standards avec des fonctionnalités jamais proposées dans un casque, des modules technologiques évolutifs, une batterie amovible avec chargement sans fil, une fonctionnalité marche/arrêt automatique et un bouton personnalisable, pour n'en citer que quelques-uns.

« Après 20 ans à l'avant-garde de la communication en deux-roues, il s'agit sans aucun doute d'un moment décisif pour Cardo Systems », a déclaré Alon Lumbroso, président-directeur général de Cardo. « Nous avons toujours pensé que la technologie devait améliorer la conduite sans la perturber, et c'est exactement ce que nous avons réalisé avec ce casque. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des fonctionnalités. Il s'agit de les intégrer de manière transparente, naturelle, intuitive et adaptée aux motards ».

Conçu de A à Z, le BEYOND GTS est doté d'une coque légère en fibre de carbone associée à une doublure EPS multi-densité, une combinaison qui offre une protection contre les chocs importants sans compromettre le poids ou le confort de conduite. Les pilotes remarqueront également une grande différence au niveau de la circulation de l'air et de la stabilité grâce à un aérodynamisme testé en soufflerie et à un système de ventilation de précision qui réduit la fatigue et permet de garder une bonne visibilité par tous les temps.

Là où les casques traditionnels s'arrêtent à la protection passive, le BEYOND GTS entre dans l'ère de la sécurité intelligente. Des caractéristiques telles que le système de déverrouillage d'urgence et l'homologation multirégionale complète (certifiée DOT et ECE 22.06) garantissent la conformité globale et la tranquillité d'esprit du pilote. Doté d'une détection de chocs en temps réel et d'un large champ de vision avec la première lentille anti-buée Pinlock® 200, ce casque réduit la buée et améliore la visibilité du pilote. Un feu de freinage actif augmente la visibilité à l'arrière.

Le BEYOND GTS embarque un système de communication complet avec une portée intercom de 2 km grâce au DMC (Dynamic Mesh Communication) de Cardo, une compatibilité Bluetooth et un contrôle vocal, permettant une utilisation intuitive et totalement mains libres.

Des fonctionnalités supplémentaires, pensées pour le pilote, sont harmonieusement intégrées dans tout le casque. Une visière solaire rétractable assure des transitions fluides entre différentes conditions de luminosité, sans changer de visière. La fonction de mise en marche/arrêt automatique permet d'économiser la batterie en la mettant automatiquement hors tension lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une batterie remplaçable et des composants réparables garantissent une durabilité à long terme, tandis qu'un ensemble de technologies évolutives permet au casque de s'adapter aux progrès futurs. À l'intérieur, des tissus de première qualité évacuant l'humidité permettent au pilote de rester au frais et à l'aise, balade après balade.

Pour compléter le modèle haut de gamme BEYOND GTS, Cardo a également dévoilé le BEYOND GT, une version simplifiée qui conserve les mêmes valeurs fondamentales de sécurité, de performance et de connectivité, tout en offrant aux pilotes une alternative accessible et riche en fonctionnalités. Construit avec une coque légère en fibre de verre et équipé d'un réflecteur arrière pour une meilleure visibilité, le BEYOND GT reste compatible avec la technologie ANC (Réduction de bruit active, en option) et offre une puissante batterie de 1 000 mA. Bien qu'il renonce à la recharge sans fil, il comprend une lentille antibuée Pinlock® 120XLT® pour réduire considérablement la formation de buée, et il est doté d'un rembourrage de confort GT pour une conduite durable. Il s'agit d'un choix judicieux pour les pilotes qui souhaitent bénéficier d'une sécurité et d'une communication intégrées sans compromis.

Des trajets quotidiens aux aventures, le BEYOND GTS et le BEYOND GT sont conçus pour tout faire, avec style, intelligence et des performances sans compromis.

Les BEYOND GTS et GT seront disponibles à l'été 2026, avec un prix de vente conseillé de 1 199,00 $/1 199,00 € pour le GTS et de 949,00 $/949,00 € pour le GT. Pour en savoir plus : cardobeyond.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2793896/Cardo_BEYOND.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg