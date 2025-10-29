CARDO SYSTEMS PREKRAČUJE HRANICE: UVÁDZA NOVÝ ŠTANDARD V INOVÁCIÁCH MOTOCYKLOVÝCH PRILIEB
Oct 29, 2025, 09:01 ET
Úplne nová prilba Cardo BEYOND je výsledkom dvoch desaťročí inovácií, ktoré vyvrcholili revolučnou kombináciou bezpečnosti, zvuku a intuitívnych technológií
PLANO, Texas, 29. októbra 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Cardo Systems, líder v oblasti bezdrôtových komunikačných riešení pre jazdcov motorových športov, hrdo predstavuje modely BEYOND GTS a BEYOND GT, prvé plne integrované športovo-turistické motocyklové prilby tejto značky. Ponuka prilieb BEYOND je výsledkom spojenia dvoch desaťročí inovácií v oblasti konektivity jazdcov a štyroch rokov pokročilého výskumu a vývoja zameraného na vytvorenie najpokročilejšej integrovanej prilby na trhu. Cardo BEYOND nie je len prilba, je to spoločník pre jazdu novej generácie, ktorý je navrhnutý tak, aby chránil, prepájal a pozdvihol každú jazdu.
V rámci mnohých inovácií predstavujú modely BEYOND v premiére prvé 53 mm reproduktory do prilby na svete, precízne vyladené v laboratóriách Cardo Sound Labs pre bezkonkurenčnú čistotu a výkon. Ďalšou globálnou novinkou je systém aktívneho potlačenia hluku, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre motocyklistov na zmiernenie únavy a straty sluchu. Úplne prvý indikátor stavu prilby na svete neustále monitoruje a hlási stav prilby, aby jazdec získal prehľad o integrite svojho výstroja v reálnom čase. BEYOND dosahuje aj ďalšie prvenstvá v tomto odvetví s funkciami, ktoré sa v prilbe doteraz neobjavili – rozšíriteľné technické moduly, odnímateľná batéria s bezdrôtovým nabíjaním, funkcia automatického zapnutia/vypnutia a prispôsobiteľné tlačidlo, a ešte mnoho ďalších.
„Po 20 rokoch na čele komunikácie s jazdcami ide nepochybne o prelomový moment pre spoločnosť Cardo Systems," povedal Alon Lumbroso, generálny riaditeľ spoločnosti Cardo. „Vždy sme boli presvedčení, že technológia by mala vylepšiť jazdu bez toho, aby rušila pozornosť, a presne to sme s touto prilbou dosiahli. Nejde len o pridávanie funkcií. Ide o ich plynulú integráciu, ktorá pôsobí prirodzene, intuitívne a je určená špeciálne pre motocyklistov."
Prilba BEYOND GTS, navrhnutá od základov, pozostáva z ľahkej škrupiny z uhlíkových vlákien spárovanou s EPS vložkou rôznej hustoty. Táto kombinácia poskytuje vysokú ochranu pred nárazom bez kompromisov v oblasti hmotnosti alebo pohodlia pri dlhej jazde. Vďaka rozsiahlej aerodynamike testovanej v aerodynamickom tuneli a precíznemu ventilačnému systému, ktorý znižuje únavu a udržiava jasnú viditeľnosť za každého počasia si jazdci všimnú tiež veľký rozdiel v prúdení vzduchu a stabilite.
Tam, kde tradičné prilby poskytujú len pasívnu ochranu, BEYOND GTS sa posúva smerom k inteligentnej bezpečnosti. Funkcie ako systém núdzového uvoľnenia a plná multiregionálna homologizácia (s certifikáciou DOT a ECE 22.06) zaisťujú globálnu zhodu a istotu pre jazdca. Integrovaná detekcia nárazov upozorňuje ostatných na potenciálne nárazy v reálnom čase, zatiaľ čo široké zorné pole je vylepšené prvou šošovkou proti zahmlievaniu na svete, Pinlock® 200, ktorá drasticky znižuje zahmlievanie tvárového štítu a zlepšuje viditeľnosť vpred. Aktívne brzdové svetlo zvyšuje viditeľnosť zozadu.
V jadre zahŕňa prilba BEYOND GTS výkonný komunikačný systém s interkomom s dosahom 2 km, integráciu Bluetooth a hlasové ovládanie bez použitia rúk. Jazdci tak môžu zostať v kontakte, navigovať alebo ovládať hudbu bez toho, aby museli zložiť ruky z riadidiel.
Ďalšie vylepšenia zamerané na jazdca sú plynulo integrované do celej prilby. Výsuvná slnečná clona umožňuje plynulé prechody medzi rôznymi svetelnými podmienkami bez nutnosti výmeny. Funkcia automatického zapnutia/vypnutia šetrí batériu tým, že sa vypne, keď sa nepoužíva. Vymeniteľná batéria a servisovateľné komponenty zabezpečujú dlhodobú životnosť, zatiaľ čo technický balík s možnosťou rozšírenia umožňuje prilbe vyvíjať sa do budúcnosti podľa ďalších pokrokov. Vnútorné prémiové tkaniny odvádzajú vlhkosť a udržiavajú jazdca v chlade a pohodlí počas každej jazdy.
Ako doplnok k špičkovému modelu BEYOND GTS predstavila spoločnosť Cardo aj verziu BEYOND GT, ktorá si zachováva rovnaké základné hodnoty bezpečnosti, výkonu a konektivity, no zároveň ponúka jazdcom dostupnú alternatívu s množstvom funkcií. Prilba BEYOND GT je vyrobená z ľahkej sklolaminátovej škrupiny a je vybavená zadným reflektorom pre lepšiu viditeľnosť. Zároveň si zachováva kompatibilitu s technológiou aktívneho potlačenia hluku (ANC) a ponúka výkonnú 1000 mA batériu. Hoci neponúka bezdrôtové nabíjanie, zahŕňa šošovku Pinlock® 120XLT®, ktorá dramaticky znižuje zahmlievanie, a je vybavená pohodlným polstrovaním GT pre dlhotrvajúcu jazdu. Ide o inteligentnú voľbu pre jazdcov, ktorí chcú plný zážitok z integrovanej bezpečnosti a komunikácie bez kompromisov.
Od každodenného dochádzania až po dobrodružstvá na otvorených cestách, prilby BEYOND GTS a BEYOND GT sú skonštruované tak, aby zvládli všetko – štýlovo, inteligentne a s výkonom bez kompromisov.
Modely BEYOND GTS a GT budú dostupné od leta 2026 s odporúčanou maloobchodnou cenou pre GTS 1 199,00 USD/1 199,00 EUR a pre GT 949,00 USD/949,00 EUR. Viac informácií nájdete na stránke cardobeyond.com.
Viac informácií o spoločnosti Cardo Systems a jej kompletnom sortimente komunikačných zariadení, vhodných pre rozpočet každého jazdca, nájdete na stránke cardosystems.com alebo sa pridajte ku konverzácii na Facebooku, X, Instagrame či TikToku a pozrite si všetky najnovšie videá na YouTube.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2793896/Cardo_BEYOND.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg
