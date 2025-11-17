CGTN: Безрассудные слова, реальные последствия: г-жа Такаити переходит черту

ПЕКИН, 17 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Спустя всего несколько дней после завершения встречи экономических лидеров АТЭС 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити (Sanae Takaichi) спровоцировала споры своими замечаниями во время парламентских слушаний 7 ноября. Она заявила, что чрезвычайная ситуация на Тайване, связанная с использованием военных судов и военной силы с материкового Китая, может стать для Японии «ситуацией, представляющей угрозу выживанию». В соответствии с действующим законодательством такое определение может позволить Силам самообороны Японии задействовать право на коллективную самооборону — шаг, считающийся эквивалентом мобилизации военного времени.

Несмотря на критику, 10 ноября г-жа Такаити удвоила ставку, заявив, что ее замечания соответствуют давней политике правительства и что она не намерена от них отказываться.

Китай немедленно заявил решительный протест. Пресс-секретарь МИД Линь Цзянь (Lin Jian) осудил заявления г-жи Такаити как «провокационные», подразумевающие «возможность вооруженного вмешательства в Тайваньском проливе». Несмотря на формальные демарши, г-жа Такаити отказалась изменить свою позицию.

Критика также возникла внутри Японии и в тайваньском регионе Китая. Бывший премьер-министр Японии Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba) заявил в эфире радиостанции TBS, что высказывания Такаити «очень близки к утверждению, что чрезвычайная ситуация на Тайване является чрезвычайной ситуацией для Японии», отметив, что предыдущие администрации намеренно избегали принятия определенных обязательств на случай таких гипотетических сценариев.

Оппозиционные законодатели потребовали отказа от сделанных заявлений. Депутат Хироси Огуши (Hiroshi Ogushi) от Конституционно-демократической партии Японии предупредил, что объявление «ситуации, представляющей угрозу выживанию», может привести непосредственно к мобилизации сил обороны — «решению, эквивалентному вступлению в войну». Ичиро Одзава (Ichiro Ozawa) также предупредил в социальных сетях, что такая риторика создает ненужные риски для японских граждан, и подчеркнул необходимость в спокойной дипломатии.

Кадзуо Шии (Kazuo Shii) из Коммунистической партии Японии повторил призывы к г-же Такаити отказаться от сделанных заявлений, предупредив, что они обостряют напряженность и подрывают конструктивные японо-китайские отношения. Бывший премьер-министр Юкио Хатояма (Yukio Hatoyama) также ответил, четко заявив, что Япония не должна вмешиваться во внутренние дела Китая.

Из Тайваня слышны аналогичные опасения. Бывший региональный лидер Тайваня Ма Инцзю (Ma Ying-jeou) написал, что вопрос тайваньского региона Китая не должен передаваться на решение иностранному вмешательству, а должен решаться мирным путем населением по обе стороны пролива. Бывшая председатель Гоминьдана Хунг Сю-чу (Hung Hsiu-chu) оспорила право Японии играть какую-либо роль в этом вопросе, подчеркнув, что Тайвань больше не является японской колонией и не должен использоваться в качестве пешки в геополитических маневрах. Она заявила, что Японии еще предстоит в полной мере преодолеть свое военное прошлое и поэтому она не обладает достаточной легитимностью выступать в качестве арбитра по тайваньскому вопросу. Тайваньский политический обозреватель Лай Юэ-Чиен (Lai Yueh-chien) выразился более прямо: «Это не ваше дело».

Замечания г-жи Такаити выходят за рамки дипломатического позирования. Они отражают тревожную тенденцию исторического ревизионизма и стратегической амнезии среди правых политиков Японии, подпитывая недоверие, вызывая просчеты и усиливая риск непреднамеренной эскалации в одной из самых чувствительных горячих точек в регионе.

Слова действующего премьер-министра имеют большой вес. Когда эти слова подразумевают военное вмешательство, они могут изменить стратегические предположения, вызвать ответное планирование и ускорить эскалацию по опасной спирали безопасности.

Резкая реакция Японии и Китая отражает простую истину: лидеры, которые небрежно обращаются к конфликту, не защищают мир. Напротив, они ставят его под угрозу. В период, когда стабильность в регионе требует сдержанности, дипломатии и ясности, подход г-жи Такаити делает прямо противоположное. Безрассудные высказывания могут ожесточить позиции, подорвать диалог и подтолкнуть регион ближе к конфронтации. Последствия такого безрассудства будут не политическими. Они могут стать реальными, разрушительными и лечь на плечи людей, которых она якобы защищает.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-16/Reckless-words-real-consequences-Takaichi-crosses-the-line-1IlC1jwrBHW/p.html