PÉKIN, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Quelques jours seulement après la conclusion de la réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2025, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a déclenché une controverse avec ses remarques lors d'une audition parlementaire le 7 novembre. Elle a déclaré qu'une situation d'urgence à Taïwan impliquant l'utilisation de navires militaires et de la force militaire de la Chine continentale pourrait constituer une « situation menaçant la survie » pour le Japon. Selon la législation en vigueur, une telle désignation pourrait permettre aux forces d'autodéfense japonaises d'exercer le droit à l'autodéfense collective, une mesure considérée comme équivalente à la mobilisation en temps de guerre.

Malgré les critiques, Takaichi a confirmé ses propos le 10 novembre, affirmant qu'ils étaient conformes à la politique gouvernementale de longue date et qu'elle n'avait pas l'intention de les retirer.

La Chine a immédiatement émis de vives protestations. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a condamné les remarques de Takaichi en les qualifiant de « provocatrices », impliquant « la possibilité d'une intervention armée dans le détroit de Taïwan ». Malgré des démarches officielles, Takaichi a refusé de revenir sur sa position.

Des critiques ont également été émises au Japon et dans la région chinoise de Taïwan. L'ancien Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a déclaré sur la radio TBS que les propos de Takaichi étaient « très proches de l'affirmation selon laquelle une contingence pour Taïwan est une contingence pour le Japon », notant que les administrations précédentes avaient délibérément évité de prendre des engagements définitifs sur de tels scénarios hypothétiques.

Les législateurs de l'opposition ont exigé une rétractation. Hiroshi Ogushi, du Parti constitutionnel démocratique du Japon, a mis en garde contre le fait que la déclaration d'une « situation menaçant la survie » pourrait conduire directement à la mobilisation de la défense - « un jugement équivalent à l'entrée en guerre ». Ichiro Ozawa a également mis en garde sur les réseaux sociaux contre les risques inutiles que cette rhétorique fait courir aux citoyens japonais, soulignant la nécessité d'une diplomatie sereine.

Kazuo Shii, du parti communiste japonais, a réitéré les appels à la rétractation de Takaichi, avertissant qu'elle aggravait les tensions et compromettait les relations constructives entre le Japon et la Chine. L'ancien Premier ministre Yukio Hatoyama a également réagi en déclarant clairement que le Japon ne devait pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine.

Des voix en provenance de Taïwan ont fait écho à des préoccupations similaires. L'ancien dirigeant régional de Taïwan, Ma Ying-jeou, a écrit que la question de Taïwan ne devait pas être confiée à une intervention étrangère et qu'elle devait être résolue pacifiquement par les peuples des deux côtés du détroit. L'ancien président du Kuomintang, Hung Hsiu-chu, a remis en question le droit du Japon à jouer un rôle dans cette question, soulignant que Taïwan n'est plus une colonie japonaise et ne devrait pas être utilisée comme un pion dans des manœuvres géopolitiques. Elle a fait valoir que le Japon n'a pas encore fait face à son passé de guerre et qu'il n'a donc pas la légitimité pour agir en tant qu'arbitre sur la question de Taïwan. Le commentateur politique taïwanais Lai Yueh-chien a été plus direct : « Cela ne vous regarde pas ».

Les remarques de Takaichi vont au-delà de la posture diplomatique. Elles reflètent une tendance inquiétante au révisionnisme historique et à l'amnésie stratégique parmi les politiciens japonais de droite, alimentant la méfiance, invitant à des erreurs de calcul et amplifiant le risque d'une escalade involontaire dans l'un des points les plus sensibles de la région.

Les paroles d'un Premier ministre en exercice ont du poids. Lorsque ces mots impliquent une intervention militaire, ils peuvent modifier les hypothèses stratégiques, déclencher la planification de la réponse et accélérer une dangereuse spirale sécuritaire.

La réaction du Japon et de la Chine reflète une vérité simple : les dirigeants qui invoquent le conflit avec désinvolture ne protègent pas la paix. Au contraire, ils la mettent en péril. Alors que la stabilité de la région exige de la retenue, de la diplomatie et de la clarté, l'approche de Takaichi donne tout le contraire. Un langage irréfléchi peut durcir les positions, saper le dialogue et rapprocher la région de la confrontation. Les conséquences d'une telle imprudence ne seraient pas politiques. Elles seraient réelles, destructrices et subies par les personnes qu'elle prétend défendre.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-16/Reckless-words-real-consequences-Takaichi-crosses-the-line-1IlC1jwrBHW/p.html