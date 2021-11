CGTN: To już 30 lat: Chiny i ASEAN zacieśniają relacje w ramach kompleksowego partnerstwa strategicznego

Nazywając to partnerstwo „nowym krokiem milowym" w historii wspólnych relacji, stwierdził, że posunięcie to stanie się nową siłą napędową pokoju, stabilności, dobrobytu oraz rozwoju regionu i świata.

Dobrzy sąsiedzi, przyjaciele i partnerzy

Zwracając się do uczestników Szczytu, prezydent Xi odniósł się do dobrej sąsiedzkiej przyjaźni i współpracy pomiędzy Chinami a krajami ASEAN korzystnej dla każdej ze stron w okresie ostatnich 30 lat, stwierdzając, że cenne doświadczenia płynące z tej współpracy są fundamentem Kompleksowego Partnerstwa Strategicznego i wyznaczają jego kierunek.

Według prezydenta Chin, korzyści ze współpracy dwustronnej mogą być przypisane unikatowemu położeniu geograficznemu i bliskości kulturowej, oraz przede wszystkim faktowi, że każda ze stron aktywnie wykorzystała trendy rozwojowe tego okresu i dokonała właściwego historycznego wyboru.

Wymiana handlowa pomiędzy Chinami a państwami ASEAN wzrosła 85 razy od momentu ustanowienia dialogu pomiędzy tymi dwiema stronami w 1991 roku. Od 2009 roku Chiny pozostawały największym partnerem handlowym ASEAN przez 12 kolejnych lat, podczas gdy ASEAN zostało największym partnerem handlowym Chin w 2020 roku.

W pierwszej połowie bieżącego roku, dwustronna wymiana handlowa pomiędzy Chinami a ASEAN kontynuowała stabilny trend rozwojowy, odnotowując wzrost o 38,2% rok do roku i wzajemne inwestycje o wartości ponad 310 mld $.

Chiny również wspierały państwa członkowskie ASEAN w walce z pandemią COVID-19. Według stanu na koniec października Chiny dostarczyły do państw ASEAN ponad 300 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 i ogromne ilości wyrobów medycznych stosowanych w nagłych wypadkach, nie wspominając o wysłaniu zespołów ekspertów medycznych, którzy pomogli w budowie laboratoriów do przeprowadzania testów na obecność wirusów i pracowali nad próbami klinicznymi szczepionek z kilkoma krajami ASEAN.

„Chiny były, są i zawsze będą dobrym sąsiadem, przyjacielem i partnerem dla ASEAN" - zapewnił prezydent Xi podczas Szczytu, dodając, że ASEAN będzie traktowane priorytetowo w działaniach dyplomatycznych Chin skierowanych do sąsiadujących krajów.

Na rzecz wspólnej przyszłości i wspólnego domu

Odnosząc się do przyszłych relacji pomiędzy Chinami a ASEAN, prezydent Chin złożył pięć propozycji, nawołując do działań ukierunkowanych na zacieśnienie relacji pomiędzy Chinami a ASEAN, które mają przed sobą wspólną przyszłość, co sprawi, że region i świat jeszcze bardziej się wzbogacą.

Wzywając do wspólnej budowy spokojnego domu, Xi powiedział przedstawicielom krajów ASEAN, że „Chiny nigdy nie będą dążyły do hegemonii, ani zastraszania mniejszych państw".

Według prezydenta Xi, Chiny wspierają działania państw ASEAN związane z utworzeniem strefy wolnej od broni jądrowej i są gotowe do podpisania protokołu do traktatu o strefie wolnej od broni jądrowej w Azji Południowo-Wschodniej w najwcześniejszym możliwym terminie.

„Pandemia COVID-19 pokazała ponownie, że żadne miejsce na ziemi nie jest oddzieloną od reszty świata wyspą cieszącą się pełnym bezpieczeństwem i wyłącznie powszechne bezpieczeństwo jest gwarantem rzeczywistego braku zagrożeń" - podkreślił prezydent Chin, wyrażając konieczność wspólnej budowy bezpiecznego domu.

Dodał, że Chiny są gotowe na współpracę z krajami ASEAN w celu wspólnego budowania „tarczy zdrowotnej" dla regionu. Według prezydenta Xi, w ramach tej inicjatywy Chiny przekażą dodatkowe 150 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do krajów ASEAN i dodatkowe 5 mln $ na Fundusz ASEAN na Rzecz Walki z COVID-19.

„Niezbędne są wspólne działania w celu zabezpieczenia stabilności w rejonie Morza Południowochińskiego, które dzięki temu stanie się morzem pokoju, przyjaźni i współpracy" - powiedział Xi Jinping.

Prezydent Xi ogłosił również szereg działań na rzecz budowy dobrze prosperującego domu z krajami ASEAN, w tym zapewnienie im kolejnych 1,5 mld $ pomocy rozwojowej w okresie kolejnych trzech lat na wsparcie ich walki z pandemią COVID-19 i odbudowę gospodarki, zakup od państw ASEAN produktów rolnych o wartości do 150 mld $ w okresie kolejnych pięciu lat, dostarczenie 1 000 zaawansowanych i możliwych do zastosowania rozwiązań technologicznych i wsparcie programu skierowanego do 300 młodych naukowców z państw ASEAN, którzy zyskają okazję do uczestnictwa w wymianie w Chinach w okresie kolejnych pięciu lat.

„Harmonia z naturą jest podstawą trwałego rozwoju ludzkości"- powiedział Xi Jinping, dodając, że Chiny są gotowe na otwarcie dialogu z ASEAN w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Stwierdził, że te dwie strony mogą zintensyfikować współpracę na rzecz czystej energii, ekologicznych finansów i inwestycji, rolnictwa, jak również zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej.

Podkreślił również wagę wspólnej budowy przyjaznego domu i wezwał strony do poparcia wspólnych wartości humanitarnych, promowania wymiany pomiędzy ludźmi i pogłębienia wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy cywilizacjami.

Cytując starożytnego chińskiego męża stanu, który zauważył, że „zwycięża budowa sprawiedliwości, a pomyślnymi działaniami są te na rzecz ludzi", prezydent Xi powiedział partnerom z państw ASEAN, aby pamiętali o aspiracjach ludzi dążących do lepszego życia i wzięli na swoje barki misję zabezpieczenia pokoju i wsparcia rozwoju.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-22/Xi-chairs-summit-marking-anniversary-of-ASEAN-China-dialogue-relations-15oga5BCb3q/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=1_a7I0Pa9WM

