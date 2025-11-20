FelicitySolar присоединяется к дискуссии ENF Trade TV о LFP и натрий-ионных батареях на фоне глобального всплеска накопления энергии

КОВЕНТРИ, Англия, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- FelicitySolar, мировой лидер в области автономных и гибридных систем хранения энергии, присоединился к углубленной дискуссии ENF Trade TV в дебатах о технологиях литий-железо-фосфатных (LFP) и натрий-ионных (Na-ion) аккумуляторов. С ростом спроса на энергию в жилых и коммерческих домах во всем мире выбор аккумуляторных батарей становится все более важным как для инвесторов, так и для конечных пользователей.

Глобальный контекст хранения энергии

FelicitySolar Joins ENF Trade TV Discussion on LFP vs Sodium-Ion Batteries Amid Global Energy Storage Surge

Мировой рынок хранения энергии переживает беспрецедентный рост. В Северной Америке и Европе внедрение бытовых и коммерческих систем хранения энергии в значительной степени обусловлено ростом затрат на электроэнергию, потребностью в диверсифицированных источниках энергии и все более амбициозными целями по сокращению выбросов углерода. В 2025 году на долю аккумуляторов LFP приходится более 60% основных развертываний хранилищ по всему миру, что отражает их проверенную надежность, зрелые цепочки поставок и конкурентоспособную структуру затрат. Между тем, натрий-ионные аккумуляторы привлекают внимание своим обильным сырьем и потенциальными более низкими затратами.

Технические выводы: LFP по сравнению с натрий-ионными батареями

1. Плотность энергии

Натрий-ионные батареи обычно обеспечивают 100–160 Втч/кг, в то время как системы LFP могут достигать 160–200 Втч/кг. Более высокая плотность энергии приводит к большему количеству электроэнергии при меньшем пространстве, что делает LFP предпочтительным выбором как для жилых, так и для коммерческих сценариев.

2. Термическая стабильность и безопасность

Безопасность по-прежнему имеет первостепенное значение для жилых и коммерческих хранилищ. В то время как натрий-ионный химический состав обеспечивает хорошую производительность, аккумуляторы LFP продолжают оставаться лидерами отрасли в области термической стабильности, обеспечивая более безопасную работу при высоких нагрузках и экстремальных условиях.

3. Производительность в холодную погоду

Натрий-ион отлично работает при низких температурах, сохраняя высокую производительность при -20℃. Тем не менее, LFP быстро сокращает разрыв: Серия FelicitySolar FLB оснащена дополнительными нагревательными модулями, которые поддерживают эффективность батареи в холодных условиях, что делает ее подходящей для сурового климата.

4. Срок службы и возврат инвестиций

Батареи LFP поддерживают 4000-8000 циклов, по сравнению с 1000-3000 циклов для натрий-ионных аккумуляторов. Батареи FelicitySolar FLB рассчитаны на 6000-8000 циклов, обеспечивая долгосрочную надежность, снижение затрат на замену и лучшую окупаемость инвестиций как для домовладельцев, так и для коммерческих операторов.

5. Долгосрочная эффективность хранения

Батареи LFP имеют низкую скорость саморазряда (~3%), идеально подходят для сезонного хранения или аварийного резервного копирования. Более высокий саморазряд натрий-иона может ограничить эффективность, когда система остается бездействующей в течение длительных периодов времени.

6. Воздействие на окружающую среду

Натрий-ионные аккумуляторы избегают зависимости от редких металлов и используют наличие натрия, но имеют более высокие затраты на единицу производства энергии. Батареи LFP, состоящие из железа и фосфата выгодны благодаря низкоуглеродному производству и стабильным поставкам сырья, поддерживая устойчивое развертывание в масштабе.

Заключение

Поскольку Северная Америка и Европа внедряют стимулы для жилых и коммерческих систем хранения энергии, батареи LFP имеют хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса. Натрий-ионная технология, хотя и перспективна для экономичных применений, остается новой альтернативой, и ее внедрение будет зависеть от непрерывной проверки производительности и конкретных требований к применению.

Технология LFP остается основой надежного хранения энергии. Благодаря таким инновациям, как дополнительные нагревательные модули, серия Felicitysolar FLB обеспечивает оптимальную производительность батареи даже в условиях низких температур, что делает ее идеальной как для жилых, так и для коммерческих пользователей в зимний период. В то время как натрий-ионные аккумуляторы обладают потенциалом в будущем, LFP продолжает приносить доказанную ценность и сегодня.

[email protected]

https://www.felicitysolar.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2828596/FelicitySolar_Joins_ENF_Trade_TV_Discussion.jpg