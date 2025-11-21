FelicitySolar se připojuje k diskusi na ENF Trade TV na téma LFP vs. sodík-iontové baterie v kontextu globálního nárůstu zájmu o skladování energie

COVENTRY, Anglie, 21. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- FelicitySolar, vedoucí světový podnik v oblasti energetických systémů nezávislých na veřejné elektrické síti a hybridních systémů pro skladování energie, se připojil k ENF Trade TV v rámci podrobné diskuse o rostoucím soupeření mezi technologiemi lithiových železo-fosfátových (LFP) a sodík-iontových (Na-ion) baterií. S celosvětovým nárůstem poptávky po energii v domácnostech a komerčním sektoru je výběr chemického složení baterií stále důležitější jak pro investory, tak pro koncové uživatele.

Kontext globálního skladování energie

Globální trh se skladováním energie zažívá bezprecedentní růst. V Severní Americe a Evropě je zavádění systémů pro skladování energie v domácnostech a komerčních objektech do značné míry poháněno rostoucími náklady na elektřinu, potřebou diverzifikovaných zdrojů energie a stále ambicióznějšími cíli v oblasti snižování emisí uhlíku. V roce 2025 budou baterie LFP představovat více než 60 % hlavních systémů pro skladování energie na celém světě, což odráží jejich prokázanou spolehlivost, vyspělé dodavatelské řetězce a konkurenceschopnou nákladovou strukturu. Sodík-iontové baterie mezitím přitahují pozornost díky dostatku surovin a potenciálně nižším nákladům.

Technické informace: LFP vs sodík-iontové baterie

1. Energetická hustota

Sodík-iontové baterie obvykle poskytují 100–160 Wh/kg, zatímco systémy LFP mohou dosáhnout 160–200 Wh/kg. Vyšší energetická hustota znamená více elektřiny na menším prostoru, což činí LFP preferovanou volbou pro rezidenční i komerční scénáře.

2. Tepelná stabilita a bezpečnost

Bezpečnost zůstává pro rezidenční a komerční skladování na prvním místě. Zatímco sodík-iontová chemie nabízí dobrý výkon, LFP baterie jsou i nadále na špici v oboru v oblasti tepelné stability, což zajišťuje bezpečnější provoz při vysokém zatížení a extrémních podmínkách.

3. Výkon v chladném počasí

Sodík-iontové baterie vynikají při nízkých teplotách a udržují silný výkon při -20 °C. LFP však rychle dohání tento rozdíl: řada FLB od FelicitySolar je vybavena volitelnými topnými moduly, které udržují účinnost baterie v chladných podmínkách, takže je vhodná pro drsné podnebí.

4. Životnost a návratnost investice

Baterie LFP podporují 4 000–8 000 cyklů, zatímco sodík-iontové baterie pouze 1 000–3 000 cyklů. Baterie FLB společnosti FelicitySolar mají životnost 6 000–8 000 cyklů, což znamená dlouhodobou spolehlivost, nižší náklady na výměnu a lepší návratnost investice jak pro majitele domů, tak pro komerční provozovatele.

5. Účinnost dlouhodobého skladování

Baterie LFP mají nízkou míru samovybíjení (~3 %), což je ideální pro sezónní skladování nebo nouzové zálohování. Vyšší samovybíjení sodík-iontových baterií může omezit účinnost, pokud je systém delší dobu nečinný.

6. Dopad na životní prostředí

Sodík-iontové baterie nevyužívají vzácné kovy a využívají hojně dostupný sodík, ale mají vyšší náklady na výrobu energie na jednotku. LFP baterie, složené ze železa a fosfátu, těží z nízkouhlíkové výroby a stabilních dodávek surovin, což podporuje jejich udržitelné nasazení ve velkém měřítku.

Závěr

Vzhledem k tomu, že Severní Amerika a Evropa zavádějí pobídky pro rezidenční a komerční systémy skladování energie, jsou baterie LFP v dobré pozici, aby uspokojily rostoucí poptávku. Sodík-iontová technologie, ačkoli je slibná pro aplikace citlivé na náklady, zůstává novou alternativou a její přijetí bude záviset na pokračujícím ověřování výkonu a specifických požadavcích na použití.

Technologie LFP zůstává základem spolehlivého skladování energie. Díky inovacím, jako jsou volitelné topné moduly, zajišťuje řada FLB společnosti Felicitysolar optimální výkon baterií i v prostředí s nízkými teplotami, což je ideální pro rezidenční i komerční uživatele během zimy. Zatímco sodík-iontové baterie mají potenciál do budoucna, LFP i dnes přináší osvědčenou hodnotu.

https://www.felicitysolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828596/FelicitySolar_Joins_ENF_Trade_TV_Discussion.jpg

