COVENTRY, Angleterre, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- FelicitySolar, un leader mondial des systèmes de stockage d'énergie hors réseau et hybrides, a rejoint ENF Trade TV pour une discussion approfondie sur le débat croissant entre les technologies de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) et au sodium-ion (Na-ion). Avec l'augmentation de la demande d'énergie résidentielle et commerciale dans le monde entier, les choix en matière de chimie des batteries sont de plus en plus cruciaux pour les investisseurs et les utilisateurs finaux.

Contexte mondial du stockage de l'énergie

Le marché mondial du stockage de l'énergie connaît une croissance sans précédent. En Amérique du Nord et en Europe, l'adoption de systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux est largement motivée par la hausse des coûts de l'électricité, la nécessité de diversifier les sources d'énergie et des objectifs de plus en plus ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone. En 2025, les batteries LFP représenteront plus de 60 % des déploiements de systèmes de stockage traditionnels dans le monde, grâce à leur fiabilité éprouvée, à leurs chaînes d'approvisionnement matures et à leur structure de coûts compétitive. Parallèlement, les batteries sodium-ion retiennent l'attention en raison de l'abondance de leurs matières premières et de leur potentiel de réduction des coûts.

Aperçu technique : LFP vs Sodium-Ion

1. Densité énergétique

Les batteries sodium-ion fournissent généralement 100 à 160 Wh/kg, tandis que les systèmes LFP peuvent atteindre 160 à 200 Wh/kg. La densité énergétique plus élevée se traduit par une plus grande quantité d'électricité dans un espace réduit, ce qui fait de la fibre optique légère un choix de prédilection pour les scénarios résidentiels et commerciaux.

2. Stabilité thermique et sécurité

La sécurité reste primordiale pour l'entreposage résidentiel et commercial. Alors que la chimie sodium-ion offre de bonnes performances, les batteries LFP continuent d'être les leaders de l'industrie en matière de stabilité thermique, garantissant un fonctionnement plus sûr sous des charges élevées et dans des conditions extrêmes.

3. Performance par temps froid

L'ion-sodium excelle à basse température, conservant une forte puissance à -20℃. Toutefois, la LFP est en train de combler rapidement l'écart : La série FLB de FelicitySolar comporte des modules de chauffage optionnels qui maintiennent l'efficacité de la batterie dans des conditions froides, ce qui la rend adaptée aux climats difficiles.

4. Durée de vie du cycle et retour sur investissement

Les batteries LFP supportent 4 000 à 8 000 cycles, contre 1 000 à 3 000 cycles pour les batteries sodium-ion. Les batteries FLB de FelicitySolar ont une capacité de 6 000 à 8 000 cycles, offrant une fiabilité à long terme, des coûts de remplacement réduits et un meilleur retour sur investissement pour les propriétaires et les opérateurs commerciaux.

5. Efficacité du stockage à long terme

Les batteries LFP ont un faible taux d'autodécharge (~3%), ce qui est idéal pour le stockage saisonnier ou la sauvegarde d'urgence. L'autodécharge plus élevée du sodium-ion peut limiter l'efficacité lorsque le système reste inactif pendant de longues périodes.

6. Impact sur l'environnement

Les batteries sodium-ion ne dépendent pas des métaux rares et tirent parti de l'abondance du sodium, mais leur coût de production d'énergie par unité est plus élevé. Les batteries LFP, composées de fer et de phosphate, bénéficient d'une fabrication à faible émission de carbone et d'un approvisionnement stable en matières premières, ce qui favorise un déploiement durable à grande échelle.

Conclusion

L'Amérique du Nord et l'Europe ayant mis en place des mesures d'incitation pour les systèmes de stockage d'énergie résidentiels et commerciaux, les batteries LFP sont bien placées pour répondre à la demande croissante. La technologie sodium-ion, bien que prometteuse pour les applications sensibles au coût, reste une alternative émergente, et son adoption dépendra de la poursuite de la validation des performances et des exigences spécifiques de l'application.

La technologie LFP reste l'épine dorsale d'un stockage fiable de l'énergie. Grâce à des innovations telles que des modules de chauffage optionnels, la série FLB de Felicitysolar garantit des performances optimales de la batterie, même dans des environnements à basse température, ce qui la rend idéale pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux pendant l'hiver. Alors que les batteries sodium-ion ont un potentiel futur, le LFP continue d'offrir une valeur prouvée aujourd'hui.

