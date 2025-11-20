FelicitySolar sa pripája k diskusii ENF Trade TV o LFP v porovnaní so sodíkovo-iónovými batériami uprostred globálneho vzostupu skladovania energie

Guangzhou Felicity Solar Technology Co., Ltd.

Nov 20, 2025, 17:05 ET

COVENTRY, Anglicko, 20. november 2025 /PRNewswire/ -- Spoločnosť FelicitySolar, globálny líder v oblasti systémov skladovania energie mimo siete a hybridných systémov, sa v televízii ENF Trade TV zapojila do hĺbkovej diskusie na aktuálnu tému porovnávania technológií batérií na báze lítium-železito-fosfátu (LFP) a sodíkovo-iónových (Na-ion) technológií. Vzhľadom na celosvetovo rastúci dopyt po energii v domácnostiach a komerčných priestoroch je výber chemického zloženia batérií čoraz dôležitejší nielen pre investorov ale aj koncových používateľov.

Globálny kontext skladovania energie

Globálny trh so skladovaním energie zažíva nebývalý rast. V Severnej Amerike a Európe zavádzanie systémov skladovania energie v domácnostiach a komerčných priestoroch do značnej miery poháňajú rastúce ceny elektriny, potreba diverzifikácie zdrojov energie a čoraz ambicióznejšie ciele v oblasti znižovania uhlíkových emisií. V roku 2025 tvorili batérie LFP viac ako 60 % bežných nasadení v úložiskách po celom svete, čo odráža ich overenú spoľahlivosť, vyspelé dodávateľské reťazce a konkurencieschopnú cenovú štruktúru. Medzitým sa pozornosť obracia k sodíkovo-iónovým batériám, kvôli dostatku surovín a potenciálne nižším nákladom.

Technické informácie: LFP vs. sodíkovo-iónové batérie

1. Hustota energie

Sodíkovo-iónové batérie zvyčajne dodávajú 100 – 160 Wh/kg, zatiaľ čo systémy LFP môžu dosiahnuť 160 – 200 Wh/kg. Vyššia hustota energie sa premieta do väčšieho množstva elektriny na menšom priestore, vďaka čomu je LFP preferovanou voľbou pre obytné budovy aj komerčné využitie.

2. Tepelná stabilita a bezpečnosť

Pre skladovanie v obytných aj komerčných priestoroch ostáva na prvom mieste bezpečnosť. Hoci chémia sodíkovo-iónovej batérie ponúka dobrý výkon, batérie LFP sú naďalej lídrami v odvetví, pokiaľ ide o tepelnú stabilitu, čo zaisťuje bezpečnejšiu prevádzku pri vysokom zaťažení a extrémnych podmienkach.

3. Výkon v chladnom počasí

Sodíkovo-iónová technológia vyniká pri nízkych teplotách a udržiava si silný výkon aj pri -20 ℃. LFP však náskok rýchlo dobieha: Séria FLB od FelicitySolar ponúka voliteľné vykurovacie moduly, ktoré uchovávajú účinnosť batérie aj v chladných podmienkach, vďaka čomu je vhodná do drsného podnebia.

4. Životnosť a návratnosť investícií

Batérie LFP vydržia 4000 – 8000 cyklov v porovnaní s 1000 – 3000 cyklami pri sodíkovo-iónových batériách. Batérie FLB od FelicitySolar sú dimenzované na 6000 – 8000 cyklov, čo ponúka dlhodobú spoľahlivosť, znížené náklady na výmenu a lepšiu návratnosť investícií pre majiteľov domov aj komerčných prevádzkovateľov.

5. Dlhodobá účinnosť skladovania

Batérie LFP majú nízku mieru samovybíjania (~3 %), čo je ideálne na sezónne skladovanie aj núdzové zálohovanie. Vyššie samovybíjanie sodíkovo-iónových batérií môže obmedziť účinnosť pri dlhšom čase nečinnosti systému.

6. Dopad na životné prostredie

Sodíkovo-iónové batérie nie sú závislé od vzácnych kovov a využívajú hojné množstvo sodíka, ale majú vyššie náklady na výrobu energie na jednotku. Batérie LFP, ktoré pozostávajú zo železa a fosfátu, profitujú z nízkouhlíkovej výroby a stabilných dodávok surovín, čo podporuje udržateľné nasadenie vo veľkej mierke.

Záver

Vzhľadom na to, že Severná Amerika a Európa zavádzajú stimuly pre rezidenčné a komerčné systémy skladovania energie, majú batérie LFP dobrú pozíciu na uspokojenie rastúceho dopytu. Sodíkovo-iónová technológia, hoci je sľubná pre cenovo dostupné využitie, zostáva rozvíjajúcou sa alternatívou a jej prijatie bude závisieť od ďalšieho overovania výkonu a špecifických požiadaviek na využitie.

Technológia LFP zostáva základom spoľahlivého skladovania energie. Vďaka inováciám, ako sú voliteľné vykurovacie moduly, zaisťuje séria FLB od FelicitySolar optimálny výkon batérie aj v prostredí s nízkymi teplotami, vďaka čomu je ideálna pre obytné priestory aj komerčných používateľov počas zimy. Zatiaľ čo sodíkovo-iónové batérie majú potenciál do budúcnosti, LFP naďalej prinášajú preukázateľnú hodnotu už dnes.

[email protected] 
https://www.felicitysolar.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828596/FelicitySolar_Joins_ENF_Trade_TV_Discussion.jpg

