FelicitySolar se une al debate de ENF Trade TV sobre baterías LFP frente a baterías de iones de sodio

- FelicitySolar se une al debate de ENF Trade TV sobre baterías de plomo-ácido frente a baterías de iones de sodio en medio del auge del almacenamiento de energía globalen medio del auge del almacenamiento de energía global

COVENTRY, Inglaterra, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- FelicitySolar, líder mundial en sistemas de almacenamiento de energía híbridos y fuera de la red, participó en un debate en profundidad con ENF Trade TV sobre la creciente controversia entre las tecnologías de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) y de iones de sodio (Na-ion). Ante el aumento vertiginoso de la demanda energética residencial y comercial a nivel mundial, la elección de la química de las baterías es cada vez más crucial tanto para inversores como para usuarios finales.

Contexto global del almacenamiento de energía

El mercado global del almacenamiento de energía está experimentando un crecimiento sin precedentes. En Norteamérica y Europa, la adopción de sistemas de almacenamiento de energía residenciales y comerciales se debe principalmente al aumento de los costes de la electricidad, la necesidad de diversificar las fuentes de energía y los objetivos cada vez más ambiciosos de reducción de carbono. En 2025, las baterías LFP representarán más del 60 % de las principales instalaciones de almacenamiento a nivel mundial, lo que refleja su probada fiabilidad, cadenas de suministro consolidadas y estructura de costes competitiva. Mientras tanto, las baterías de iones de sodio están ganando popularidad por la abundancia de sus materias primas y su potencial de costes más bajos.

Análisis técnico: LFP vs. iones de sodio

1. Densidad de energía

Las baterías de iones de sodio suelen ofrecer entre 100 y 160 Wh/kg, mientras que los sistemas LFP pueden alcanzar entre 160 y 200 Wh/kg. Una mayor densidad energética se traduce en más electricidad en menos espacio, lo que convierte a las baterías LFP en la opción preferida tanto para entornos residenciales como comerciales.

2. Estabilidad y seguridad térmica

La seguridad sigue siendo primordial para el almacenamiento residencial y comercial. Si bien la química de iones de sodio ofrece un buen rendimiento, las baterías LFP continúan siendo líderes en la industria en cuanto a estabilidad térmica, lo que garantiza un funcionamiento más seguro bajo cargas elevadas y condiciones extremas.

3. Rendimiento en climas fríos

Las baterías de iones de sodio ofrecen un rendimiento excepcional a bajas temperaturas, manteniendo una alta potencia a -20 °C. Sin embargo, las baterías LFP están reduciendo rápidamente esta diferencia: la serie FLB de FelicitySolar incorpora módulos de calefacción opcionales que mantienen la eficiencia de la batería en condiciones de frío extremo, lo que las hace idóneas para climas adversos.

4. Vida útil y retorno de la inversión

Las baterías LFP soportan entre 4.000 y 8.000 ciclos, en comparación con los 1.000 a 3.000 ciclos de las baterías de iones de sodio. Las baterías FLB de FelicitySolar tienen una vida útil de entre 6.000 y 8.000 ciclos, lo que ofrece fiabilidad a largo plazo, menores costes de reemplazo y un mejor retorno de la inversión tanto para particulares como para operadores comerciales.

5. Eficiencia de almacenamiento a largo plazo

Las baterías LFP tienen bajas tasas de autodescarga (aproximadamente un 3%), ideales para almacenamiento estacional o respaldo de emergencia. La mayor autodescarga de las baterías de iones de sodio puede limitar su eficiencia cuando el sistema permanece inactivo durante períodos prolongados.

6. Impacto ambiental

Las baterías de iones de sodio evitan la dependencia de metales raros y aprovechan la abundancia de sodio, pero tienen mayores costes de producción de energía por unidad. Las baterías LFP, compuestas de hierro y fosfato, se benefician de una fabricación con bajas emisiones de carbono y un suministro estable de materias primas, lo que permite un despliegue sostenible a gran escala.

Conclusiones

Con la implementación de incentivos para sistemas de almacenamiento de energía residenciales y comerciales en Norteamérica y Europa, las baterías LFP están bien posicionadas para satisfacer la creciente demanda. La tecnología de iones de sodio, si bien es prometedora para aplicaciones sensibles al coste, sigue siendo una alternativa emergente, y su adopción dependerá de la validación continua de su rendimiento y de los requisitos específicos de cada aplicación.

La tecnología LFP sigue siendo la base del almacenamiento de energía confiable. Gracias a innovaciones como los módulos de calefacción opcionales, la serie FLB de Felicitysolar garantiza un rendimiento óptimo de la batería incluso en entornos de baja temperatura, lo que la hace ideal tanto para usuarios residenciales como comerciales durante el invierno. Si bien las baterías de iones de sodio tienen potencial a futuro, las LFP continúan ofreciendo un valor comprobado en la actualidad.

