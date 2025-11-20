FelicitySolar dołącza do dyskusji na kanale ENF Trade TV na temat porównania akumulatorów LFP i sodowo-jonowych przy dynamicznym wzroście globalnego rynku magazynów energii

COVENTRY, Anglia, 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- FelicitySolar, międzynarodowy lider rynku systemów magazynowania energii typu off-grid i systemów hybrydowych dołączył do dyskusji na kanale ENF Trade TV. Jej tematem była coraz bardziej zagorzała debata pomiędzy zwolennikami technologii akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) i technologii sodowo-jonowych (Na-ion). Przy dynamicznym wzroście zapotrzebowania na dostawy energii dla gospodarstw domowych i firm na całym świecie, wybór chemii akumulatora staje się coraz bardziej istotny, zarówno dla inwestorów, jak i dla użytkowników końcowych.

Kontekst globalnego rynku magazynów energii

Międzynarodowy rynek magazynów energii doświadcza obecnie bezprecedensowego wzrostu. W Ameryce Północnej i w Europie wprowadzanie systemów magazynowania energii dla gospodarstw domowych i firm w dużej mierze podyktowane jest rosnącymi kosztami energii elektrycznej, potrzebą dywersyfikacji źródeł energii i coraz bardziej ambitnymi celami redukcji emisji dwutlenku węgla. W 2025 r. akumulatory LFP stanowiły ponad 60% uruchamianych systemów magazynowania energii na całym świecie, co odzwierciedla ich sprawdzoną niezawodność, rozwinięte łańcuchy dostaw i konkurencyjną strukturę kosztów. W międzyczasie akumulatory sodowo-jonowe przyciągają coraz większą uwagę ze względu na szeroką dostępność surowców i potencjalnie niższe koszty.

Dane techniczne: akumulatory LFP vs sodowo-jonowe

1. Gęstość energii

Akumulatory sodowo-jonowe standardowo zapewniają gęstość energii w zakresie 100-160 Wh/kg, podczas gdy systemy LFP mogą osiągnąć wartości 160-200 Wh/kg. Wyższa gęstość energii przekłada się na więcej energii elektrycznej zajmującej mniejszą przestrzeń, co sprawia, że systemy LFP są preferowanym wyborem zarówno w zastosowaniach dla domów, jak i w obiektach komercyjnych.

2. Stabilność termiczna i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pozostaje kwestią nadrzędną, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Chociaż chemia akumulatorów sodowo-jonowych oferuje dobre parametry, akumulatory LFP pozostają liderami w branży pod względem stabilności termicznej, zapewniając bezpieczniejszą eksploatację przy wysokich obciążeniach i w ekstremalnych warunkach.

3. Eksploatacja w niskich temperaturach

Systemy sodowo-jonowe doskonale radzą sobie w niskich temperaturach, zachowując solidne wartości mocy wyjściowej w temperaturze -20℃. Akumulatory LFP jednak w szybkim tempie nadrabiają te zaległości. Produkty marki FelicitySolar serii FLB wyposażono w opcjonalne moduły grzewcze, które utrzymują wydajność akumulatora w niskich temperaturach, co sprawia, że są odpowiednie w bardziej surowych warunkach klimatycznych.

4. Cykl życia i zwrot z inwestycji

Akumulatory LFP zapewniają 4000-8000 cykli ładowania, w porównaniu z 1000-3000 cyklami ładowania akumulatorów sodowo-jonowych. Znamionowa liczba cykli ładowania akumulatorów FLB marki Felicity Solar mieści się w przedziale 6000-8000, oferując długotrwałą niezawodność, ograniczenie kosztów wymiany i wyższy zwrot z inwestycji, zarówno dla właścicieli domów, jak i obiektów komercyjnych.

5. Długoterminowa wydajność magazynowania

Akumulatory LFP charakteryzują się niskim współczynnikiem samorozładowania (~3%), co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem na potrzeby magazynowania energii przez określony czas lub zasilania awaryjnego. Wyższy współczynnik samorozładowania akumulatorów sodowo-jonowych może ograniczyć ich wydajność w przypadku, gdy system pozostaje nieaktywny przez dłuższy czas.

6. Wpływ na środowisko

Akumulatory sodowo-jonowe eliminują potrzebę wykorzystania rzadko występujących surowców, opierając się na bogatych zasobach sodu, lecz mają wyższe jednostkowe koszty produkcji energii. Składające się z żelaza i fosforanu akumulatory LFP zapewniają takie korzyści, jak niskoemisyjna produkcja i stabilne dostawy surowców, co umożliwia zrównoważoną produkcję na dużą skalę.

Wnioski

Zważywszy, że w Ameryce Północnej i Europie wprowadzane są zachęty dla zastosowania systemów magazynowania energii w obiektach mieszkalnych i komercyjnych, akumulatory LFP znajdują się na dobrej pozycji, aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na te produkty. Technologie akumulatorów sodowo-jonowych, chociaż są obiecujące w przypadku zastosowań wymagających niskich kosztów, pozostają alternatywą, która dopiero pojawia się na horyzoncie, a ich wprowadzenie uzależnione będzie od dalszej walidacji ich parametrów oraz określonych wymogów związanych z ich zastosowaniem.

Technologia LFP jest w dalszym ciągu filarem niezawodnego magazynowania energii. Dzięki takim innowacjom, jak opcjonalne moduły grzewcze, produkty FelicitySolar serii FLB zapewniają optymalne parametry akumulatora, nawet w niskich temperaturach, co sprawia, że są idealne zarówno dla użytkowników domowych, jak i komercyjnych. Podczas gdy w akumulatorach sodowo-jonowych drzemie potencjał na przyszłość, technologie LFP nieustannie zapewniają sprawdzoną wartość już dzisiaj.

