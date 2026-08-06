Haier становится партнером AO 1 Point Slam, открывая любительскому теннису путь на арену турнира «Большой шлем»

Новое партнерство открывает игрокам-любителям возможность почувствовать атмосферу Australian Open

ЦИНДАО, Китай, 6 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Haier, мировой лидер среди брендов крупной бытовой техники, сегодня объявила о начале партнерства с AO 1 Point Slam — инновационной теннисной инициативой, запущенной Australian Open и предоставляющей любителям тенниса возможность ощутить атмосферу соревнований уровня турниров «Большого шлема».

Партнерство связывает местные теннисные сообщества с одной из самых престижных теннисных площадок мира, предоставляя игрокам любого возраста и уровня подготовки возможность принять участие в местных отборочных соревнованиях и побороться за право выйти на корт Rod Laver в рамках стартовой недели (Opening Week) Australian Open.

Чтобы привлечь к участию как можно больше представителей местных теннисных сообществ, Tennis Australia и Haier приглашают теннисные клубы, ассоциации, школы и тренеров организовать квалификационные турниры по всей стране. Каждый участник основной сетки стартовой недели AO будет представлять местное теннисное сообщество, а клуб, воспитавший будущего победителя, получит грант на развитие тенниса для поддержки любительского спорта.

«Наше многолетнее партнерство с Australian Open позволило Haier установить прочные связи с любителями тенниса и местными сообществами во всем мире. Расширяя сотрудничество и включая в него AO 1 Point Slam, мы создаем новые возможности для взаимодействия с еще более широкой аудиторией игроков и болельщиков, приближая атмосферу Australian Open к теннисным сообществам во всем мире», — отметила Ван Мэйянь (Wang Meiyan), вице-президент и директор по развитию бренда Haier Group.

«Мы рады расширению нашего партнерства с Haier и его распространению на AO 1 Point Slam, — поделился коммерческий директор Tennis Australia Седрик Корнелис (Cedric Cornelis). — Стремление Haier к инновациям и высокому качеству идеально соответствует ценностям нашего вида спорта. Это сотрудничество не только поможет вывести один из новейших теннисных проектов на новый уровень, но и окажет поддержку любительским теннисным сообществам по всей стране».

Опираясь на более чем двадцатилетний опыт спортивного маркетинга, начавшийся с первого партнерства с клубом Melbourne Tigers в 2004 году, компания Haier значительно расширила свое присутствие в мировом спорте, сотрудничая с ведущими футбольными клубами, такими как Paris Saint-Germain и Liverpool FC, а также с крупнейшими международными спортивными турнирами, включая Australian Open и Roland-Garros.

Благодаря этим партнерским отношениям Haier взаимодействует с самой разнообразной аудиторией по всему миру, одновременно глубже изучая специфику местной культуры и образа жизни потребителей. Полученные знания определяют подход Haier к разработке продуктов и решений, отвечающих меняющимся потребностям домохозяйств на различных рынках.

Опираясь на глобальную сеть научно-исследовательских центров и возможности локализованных инноваций, Haier создает решения для умного дома с учетом особенностей бытовых условий и образа жизни пользователей. От энергоэффективных стиральных машин, разработанных с учетом потребностей европейских семей, до бытовой техники большой вместимости для североамериканского рынка — Haier продолжает адаптировать свои инновации к разнообразным запросам потребителей.

Оставаясь ведущим мировым брендом крупной бытовой техники по объему розничных продаж на протяжении 17 лет подряд и одним из мировых лидеров в сфере умного дома, Haier укрепляет свои рыночные позиции благодаря инновациям, ориентированным на потребителя решениям и активному взаимодействию с местными сообществами. Объединяя спорт, сообщества и технологии, компания стремится создавать долгосрочную ценность для потребителей во всем мире.

Получить дополнительную информацию об организации местных турниров, зарегистрироваться и узнать об условиях участия можно веб-сайте tennis.com.au/one-point-slam.

О Haier Group

Haier Group, основанная в 1984 году, является ведущим мировым поставщиком решений для улучшения качества жизни и цифровой трансформации, руководствуясь целью «Больше созидания — больше возможностей» (More Creation, More Possibilities). Компания создала 10 центров исследований и разработок, 35 индустриальных парков и 173 производственные площадки по всему миру, а ее глобальная выручка в 2025 году достигла 59,8 млрд долларов США. Haier уже 8 лет подряд является единственным в мире брендом экосистемы Интернета вещей (IoT Ecosystem Brand), который входит в топ-100 самых ценных мировых брендов по версии Kantar BrandZ. Кроме того, Haier на протяжении 17 лет подряд сохраняет первое место в рейтинге Euromonitor International по доле бренда в общемировом объеме продаж крупной бытовой техники.