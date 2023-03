Huawei et ses partenaires renforcent l'inclusion numérique en Ouganda grâce au projet DigiTruck

DigiTruck offrira une formation numérique gratuite à plus de 10 000 bénéficiaires.

KIRUHURA, Ouganda, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le président ougandais, S.E Yoweri Kaguta Museveni, a officiellement lancé un nouveau projet DigiTruck en Ouganda.

Le projet offrira une formation gratuite aux compétences numériques à plus de 10 000 bénéficiaires sur trois ans.

DigiTruck project launched by H.E. Yoweri K. Museveni, the President of the Republic of Uganda

Lancé le 8 mars lors d'un événement célébrant la Journée internationale des femmes (JIF) dans le district de Kiruhura, le projet DigiTruck fait partie de l'initiative TECH4ALL de Huawei, une initiative à long terme de l'entreprise pour favoriser l'inclusion et la durabilité à l'échelle mondiale.

Dans un tweet, le président Yoweri Museveni a déclaré : « J'ai lancé le projet DigiTruck de Huawei en Ouganda. Un projet qui profitera à plus de 10 000 Ougandais sur une période de trois ans, en particulier au secteur jua-kali, aux propriétaires d'entreprises, aux femmes, aux jeunes filles et aux étudiants grâce à la formation au numérique. » Il a ajouté : « La transformation numérique est l'un des principaux moteurs du développement efficace du capital humain, c'est pourquoi je suis ravi de lancer ce projet de Huawei. »

En ligne avec le thème de la JIF, « DigitAll : L'innovation pour un avenir égalitaire », et le thème national de l'Ouganda, « L'égalité des chances dans l'éducation, les technologies scientifiques pour l'innovation et un avenir égalitaire », les bénéficiaires prioritaires du projet DigiTruck sont les filles et les femmes. Les autres bénéficiaires cibles sont les jeunes et les propriétaires de micro et petites entreprises du secteur « Jua-Kali ».

« La numérisation des entreprises du secteur Jua Kali créera des moyens de subsistance durables pour le secteur informel, car elle permettra aux petites entreprises de participer au commerce régional et national, elle élargira la clientèle potentielle, et elle permettra aux entreprises de fournir à leurs clients une plus grande gamme de services et de produits, a déclaré Okello P. Charles Engola, ministre d'État au Travail, à l'Emploi et aux Relations industrielles en Ouganda. La formation accroîtra également l'inclusion financière en améliorant la capacité d'exploiter des opérations monétaires mobiles et d'élargir les possibilités d'emploi, en particulier dans les régions rurales. »

Mené en partenariat avec le ministère du Travail, du Genre et du Développement social et l'entreprise sociale internationale Close the Gap, le projet DigiTruck en Ouganda s'aligne avec la vision 2040 du pays, avec son plan de développement national et avec sa stratégie d'éducation numérique. Ces initiatives visent à promouvoir les compétences numériques de base, les communications et l'information numériques, les transactions numériques, l'utilisation d'Internet pour résoudre des problèmes, la sécurité en ligne, la responsabilité civique et la protection des données.

« En tant qu'entreprise sociale internationale visant à combler le fossé numérique, Close the Gap estime que l'accès aux compétences numériques est essentiel pour offrir une autonomie économique et sociale aux individus », a déclaré Francisca Muema, cheffe de projet DigiTruck chez Close the Gap.

Fabriqués à partir d'anciens conteneurs d'expédition, les DigiTrucks sont des salles de classe mobiles montées sur camion qui peuvent donc se déplacer jusqu'aux communautés éloignées qui manquent d'établissements de formation. Chaque parcours de 40 heures forme les élèves à des compétences numériques telles que l'utilisation d'appareils, de logiciels de bureau et d'Internet, ainsi qu'à des compétences générales telles que la rédaction d'un CV, la recherche d'emploi en ligne et la gestion d'une entreprise en ligne. Connecté par la 4G, le DigiTruck peut accueillir 20 étudiants par session et est équipé d'un écran intelligent Huawei IdeaHub, de smartphones et d'ordinateurs portables. Comme tous les appareils fonctionnent à l'énergie solaire, les DigiTrucks peuvent desservir les communautés qui n'ont pas d'alimentation électrique.

« Ce projet permettra aux habitants des zones les plus rurales de l'Ouganda d'acquérir des compétences en TIC et de dynamiser leurs entreprises grâce au commerce électronique et au marketing en ligne. C'est pourquoi nous avons le slogan « A better You for a Better Uganda » (Vous améliorer pour améliorer l'Ouganda), a déclaré Gao Fei, directeur général de Huawei Ouganda. Nous prévoyons de continuer à innover et à utiliser la technologie avec nos partenaires mondiaux pour construire un monde numérique plus inclusif et durable pour tous. »

Huawei a jusqu'à présent dirigé des projets DigiTruck au Kenya, au Ghana et en France, mettant l'accent sur l'acquisition de compétences numériques pour les personnes les plus susceptibles d'être isolées du monde numérique, y compris les communautés rurales, les personnes âgées et les jeunes sans emploi, les personnes handicapées et les femmes.

