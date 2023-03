Huawei y sus socios impulsarán la inclusión digital en Uganda a través del proyecto DigiTruck

DigiTruck impartirá capacitación gratuita en competencias digitales a más de 10,000 beneficiarios.

KIRUHURA, Uganda, 13 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- El presidente ugandés, Yoweri Kaguta Museveni, puso oficialmente en marcha un nuevo proyecto DigiTruck en Uganda.

El proyecto impartirá capacitación gratuita en competencias digitales a más de 10,000 beneficiarios durante tres años.

Proyecto DigiTruck puesto en marcha por su excelencia Yoweri K. Museveni, presidente de la República de Uganda (PRNewsfoto/Huawei)

El proyecto DigiTruck, que vio luz el 8 de marzo durante un evento llevado a cabo en celebración del Día Internacional de la Mujer en el distrito de Kiruhura, forma parte de la iniciativa TECH4ALL de Huawei, la iniciativa a largo plazo de la empresa cuyo objetivo es impulsar la inclusión y la sostenibilidad en todo el mundo.

A través de un twit, el presidente Yoweri Museveni comentó: "Puse en marcha el proyecto DigiTruck de Huawei en Uganda. Se trata de un proyecto que beneficiará a más de 10,000 ugandeses durante un período de 3 años, especialmente a comerciantes informales, empresarios, mujeres, niñas y estudiantes a través de la capacitación digital". "La transformación digital es uno de los impulsores clave del desarrollo eficaz del capital humano, por lo que me complace mucho dar inicio a este proyecto de Huawei", agregó.

En consonancia con el lema del Día Internacional de la Mujer, "DigitAll: Innovation for a gender equal future", y el lema nacional de Uganda, "Equal Opportunities in Education, Science Technology for Innovation and a Gender Equal Future", las niñas y las mujeres figuran entre los beneficiarios prioritarios del proyecto DigiTruck de Uganda. Otros beneficiarios son los jóvenes y los dueños de micro y pequeñas empresas "Jua Kali".

"La digitalización de las empresas Jua Kali generará oportunidades de subsistencia sostenibles para el sector informal, ya que permitirá a las pequeñas empresas participar en el comercio regional y nacional, ampliará el panorama de clientes y permitirá a las empresas ofrecer a los clientes una mayor gama de productos y servicios", expresó el coronel retirado Okello P. Charles Engola, ministro de Estado de Trabajo, Empleo y Relaciones Industriales de Uganda. "La capacitación también fomentará la inclusión financiera por medio de la mejora de las capacidades para realizar operaciones con dinero móvil y la ampliación de las oportunidades de empleo, especialmente en las zonas rurales".

El proyecto DigiTruck de Uganda, en colaboración con el Ministerio del Trabajo, Género y Desarrollo Social y la empresa social internacional Close the Gap, responde a la visión del país para el año 2040, el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia de Agenda Digital Educativa. Estas iniciativas se centran en promover las competencias básicas digitales, las comunicaciones e información digitales, las transacciones digitales, el uso de Internet para la resolución de problemas, la seguridad en línea, la responsabilidad cívica y la privacidad de los datos.

"Como empresa social internacional cuyo propósito es reducir la brecha digital, Close the Gap cree que el acceso a las competencias digitales es un factor clave para el empoderamiento económico y social de las personas", declaró Francisca Muema de Close the Gap, directora del proyecto DigiTruck.

Los DigiTrucks, que se fabrican utilizando contenedores de envío usados, son aulas móviles sobre camiones que pueden conducirse hasta comunidades remotas carentes de centros de capacitación. Cada curso de 40 horas capacita a los estudiantes en competencias digitales como el uso de dispositivos, software de oficina e Internet, junto con competencias interpersonales como la redacción de currículos, la solicitud de empleo en línea y cómo administrar un negocio en línea. De la mano con la tecnología 4G, el DigiTruck de Uganda puede alojar a 20 alumnos en una sola sesión y está equipado con una pantalla inteligente Huawei IdeaHub, teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Puesto que todos los dispositivos se alimentan con energía solar, los DigiTrucks pueden prestar servicio en comunidades carentes de suministro de energía.

«Este proyecto permitirá a las personas que habitan en las zonas más rurales de Uganda capacitarse en TIC e impulsar sus negocios por medio del comercio electrónico y el marketing en línea. He allí la razón de nuestro lema "A better You for a Better Uganda"», expresó Gao Fei, director administrativo de Huawei Uganda. "Seguiremos innovando y esforzándonos junto con nuestros socios para promover un mundo digital más inclusivo y sostenible para todos".

Hasta la fecha, Huawei ha llevado a cabo proyectos DigiTruck en Kenia, Ghana y Francia centrándose en facilitar el desarrollo de competencias digitales para aquellas personas que son más propensas a quedarse atrás en el mundo digital, como las comunidades rurales, los ancianos, los jóvenes desempleados, las personas con discapacidades y las mujeres.

Acerca de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL es la iniciativa y el plan de acción de inclusión digital a largo plazo de Huawei. TECH4ALL, cuya posibilidad fue gracias a las colaboraciones y las tecnologías innovadoras, se ideó con la finalidad de promover la inclusión y la sustentabilidad en el mundo digital.

Para obtener más información, visite el sitio web de Huawei TECH4ALL en https://www.huawei.com/en/tech4all

Síganos en Twitter en

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031200/DigiTruck_project_launched_H_E_Yoweri_K_Museveni_President_Republic.jpg

FUENTE Huawei

SOURCE Huawei