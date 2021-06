Huawei publica un documento blanco sobre RA y explica las ventajas de 5G + RA

SHENZHEN, China, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- En la Better World Summit for 5G + AR de Huawei, el responsable de marketing Carrier BG de Huawei, Bob Cai, pronunció un discurso de apertura titulado 5G + RA, convirtiendo los sueños en realidad. En este discurso, Cai dijo que el 5G encenderá la RA, y la RA iluminará el 5G. También anunció la publicación del documento AR Insight and Application Practice White Paper, que ofrece una visión de la industria de la RA en términos de dispositivos, aplicaciones y redes. Cai hizo un llamamiento a toda la industria para que colabore en la consecución de un ecosistema 5G + RA próspero.