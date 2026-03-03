Huawei Luncurkan Laporan "Fully Connected Industrial Networks" guna Mendorong Pemutakhiran Arsitektur Pabrik Cerdas

Dalam kesempatan tersebut, Liu Chao, Vice President, Huawei, yang juga menjabat CEO, Manufacturing & Large Enterprises BU Huawei, bersama para tamu lain, meluncurkan laporan berjudul "Fully Connected Industrial Networks". Disusun berdasarkan praktik Huawei dan studi kasus industri, laporan ini memaparkan empat tren utama untuk jaringan industri: akses menyeluruh, konektivitas terintegrasi, jaringan otonom, serta keamanan jaringan terpadu. Tren-tren ini membuka peluang penting bagi perusahaan manufaktur untuk mempercepat transformasi digital.

Lewat paparannya, Liu Chao menyampaikan, dalam tiga tahun terakhir, Huawei telah melayani lebih dari 27.000 pelanggan manufaktur dan perusahaan besar di seluruh dunia dengan pertumbuhan basis pelanggan lebih dari 50%. Kesuksesan ini tercapai berkat inovasi mandiri Huawei dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT), pengalaman luas di industri manufaktur, serta ekosistem industri yang terus berkembang. Huawei juga bekerja sama dengan lebih dari 1.500 mitra dalam mengembangkan solusi, jumlah mitra yang meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Di era teknologi cerdas, perusahaan kini beralih dari pertanyaan "mengapa" menggunakan AI menjadi "bagaimana" dan "apa" yang dapat dilakukan dengan AI. Dari ratusan proyek AI yang dijalankan, Huawei menemukan, penerapan AI yang efektif memerlukan kombinasi model dasar yang kuat dan data industri berkualitas tinggi. Selain itu, arsitektur TI harus mendukung pengembangan bisnis pada masa depan dan transformasi organisasi. Maka, penggunaan AI kini meluas dari departemen TI ke berbagai lini bisnis. Faktor utama penerapan AI dalam produksi dan manufaktur juga sejalan dengan kemampuan baru yang dijelaskan dalam laporan tersebut.

Menanggapi tren tersebut, Huawei menampilkan berbagai solusi pabrik cerdas, termasuk jaringan produksi terintegrasi, guna mendukung transformasi cerdas di sektor manufaktur. Solusi ini dibangun di atas tiga kemampuan inti: konvergensi IT/OT, penerapan jaringan nirkabel, serta keamanan dan operasi & pemeliharaan (O&M) terpadu. Produk-produk ini telah diterapkan di ribuan pabrik dan menunjukkan kinerja yang andal.

Jaringan produksi dengan konvergensi IT/OT yang sangat andal memanfaatkan teknologi seperti Multichassis Link Aggregation Group (M-LAG) dengan peningkatan tanpa gangguan (hitless upgrade) serta switch industri untuk menjamin keandalan jaringan hingga 99,999%, bandwidth 10 Gbps, dan latensi rendah. Hal tersebut mendukung proses produksi berkelanjutan dan inspeksi kualitas berpresisi tinggi. Solusi pabrik nirkabel berbasiskan Wi-Fi 7 untuk skenario industri mengurangi jumlah elemen jaringan dan meningkatkan fleksibilitas sehingga mempercepat penyesuaian lini produksi. Sementara, solusi keamanan jaringan pabrik dan O&M cerdas mengintegrasikan teknologi perlindungan canggih untuk mencegah serangan siber sekaligus meningkatkan efisiensi O&M hingga dua kali lipat. Solusi ini memenuhi persyaratan kepatuhan regulasi data dan mendukung jaringan yang semakin otonom.

Solusi pabrik cerdas Huawei sejalan dengan visi yang tertuang dalam laporan Fully Connected Industrial Networks, serta menyediakan fondasi jaringan yang kuat untuk integrasi AI tingkat lanjut di sektor manufaktur. Inovasi tersebut membantu perusahaan menekan biaya, meningkatkan kualitas, dan mendorong efisiensi sehingga mempercepat transformasi cerdas.

Ke depan, Huawei akan terus bekerja sama dengan mitra industri guna mempercepat transformasi teknologi digital dan cerdas di sektor manufaktur, serta mendukung produsen global dalam mencapai pertumbuhan berkualitas tinggi.

Informasi selengkapnya tentang solusi manufaktur cerdas Huawei: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

