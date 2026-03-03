Huawei publikuje raport dotyczący w pełni połączonych sieci przemysłowych, którego celem jest promowanie modernizacji architektury inteligentnych fabryk

Huawei

Mar 03, 2026, 14:30 ET

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zorganizowała forum poświęcone produkcji i dużym przedsiębiorstwom pod hasłem „Modernizacja inteligentnych fabryk zwiększa wydajność cyfrową". Blisko 100 klientów branżowych, partnerów i ekspertów zebrało się, aby omówić cyfrowy i inteligentny rozwój przemysłu wytwórczego.

Release of the Fully Connected Industrial Networks report

Podczas wydarzenia Liu Chao, wiceprezes Huawei i dyrektor generalny Manufacturing and Large Enterprises BU w Huawei (Jednostki Biznesowej Huawei ds. Produkcji i Wielkich Przedsiębiorstw), wraz z innymi gośćmi opublikował raport zatytułowany „Fully Connected Industrial Networks" dotyczący w pełni połączonych sieci przemysłowych (w skrócie „raport"). Opracowany w oparciu o własne praktyki Huawei i wzorcowe przypadki z branży, raport zawiera prognozę czterech głównych trendów w sieciach przemysłowych: powszechnego dostępu, konwergencji łączności, autonomicznych sieci i zintegrowanego bezpieczeństwa sieci. Trendy te wskazują na kluczowe możliwości przyspieszenia transformacji cyfrowej przez producentów.

W swoim przemówieniu Liu Chao, wiceprezes Huawei i dyrektor generalny Manufacturing and Large Enterprises BU w Huawei, powiedział, że w ciągu ostatnich trzech lat firma Huawei obsłużyła ponad 27 000 klientów z branży produkcyjnej i dużych przedsiębiorstw na całym świecie, a baza klientów wzrosła o ponad 50%. Sukces ten wynika z niezależnych innowacji Huawei w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), bogatego doświadczenia w produkcji oraz stale rozwijającego się ekosystemu branżowego. Ponadto firma Huawei podjęła współpracę z ponad 1500 partnerami przy opracowywaniu rozwiązań, co stanowi wzrost o 20% w ujęciu rok do roku. W erze inteligentnego świata przedsiębiorstwa przeniosły swoją uwagę z dyskusji na temat „dlaczego" na poszukiwanie odpowiedzi na pytania „jak" i „co" zrobić ze sztuczną inteligencją (AI). Dzięki udziałowi w setkach projektów AI firma Huawei odkryła, że skuteczne wdrożenie AI wymaga połączenia potężnych modeli podstawowych i wysokiej jakości danych branżowych w celu zwiększenia użyteczności. Jednocześnie architektura IT musi wspierać przyszły rozwój biznesowy i transformację organizacyjną. W związku z tym aplikacje AI szybko rozprzestrzeniają się z działów IT do działów biznesowych. Kluczowe elementy wdrożenia AI w produkcji i wytwórczości są ściśle związane z nowymi możliwościami opisanymi w raporcie zatytułowanym „Fully Connected Industrial Networks" dotyczącym w pełni połączonych sieci przemysłowych.

W odpowiedzi na trendy przedstawione w raporcie firma Huawei zaprezentowała podczas tego wydarzenia serię rozwiązań dla inteligentnych fabryk, w tym zintegrowaną sieć produkcyjną, mającą na celu wsparcie inteligentnej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych. Rozwiązania te opierają się na trzech podstawowych funkcjach: konwergencji IT/OT, wdrożeniu technologii bezprzewodowej oraz zintegrowanym bezpieczeństwie i obsłudze operacyjnej i konserwacji (O&M). Obejmują one wysoce niezawodne i elastyczne produkty oraz kompleksowy ekosystem i zostały z powodzeniem wdrożone w tysiącach fabryk produkcyjnych, osiągając doskonałe wyniki.

Wysokowydajna sieć produkcyjna, oparta na konwergencji technologii informatycznych i operacyjnych, wykorzystuje technologie takie jak bezprzerwowa aktualizacja grupa agregacji łączy w wielu obudowach (Multichassis Link Aggregation Group, M-LAG) oraz podstawowe produkty, takie jak przełączniki przemysłowe, aby zapewnić niezawodność sieci na poziomie 99,999%, przepustowość 10 Gb/s i niskie opóźnienia. Spełnia to wymagania ciągłej produkcji i precyzyjnej kontroli jakości. Rozwiązanie bezprzewodowe dla fabryk, oparte na produktach bezprzewodowych Wi-Fi 7 przeznaczonych do zastosowań przemysłowych, zmniejsza liczbę elementów sieciowych (NE). Gwarantuje to najwyższą elastyczność i przyspiesza dostosowywanie linii produkcyjnych. Zintegrowane rozwiązanie służące wzmocnieniu bezpieczeństwa sieci fabrycznej i inteligentnej eksploatacji i konserwacji (O&M) łączy w sobie zaawansowane technologie i mechanizmy ochrony przed atakami, podwajając jednocześnie wydajność O&M. Takie działanie spełnia wymagania dotyczące zgodności danych i pozwala uzyskać sieci „autonomiczne".

Rozwiązania Huawei dla inteligentnych fabryk są w pełni zgodne z przyszłościowymi spostrzeżeniami zawartymi w raporcie dotyczącym w pełni połączonych sieci przemysłowych, zapewniając jednocześnie solidną podstawę sieciową dla zaawansowanej integracji sztucznej inteligencji w produkcji. Innowacje te umożliwiają przedsiębiorstwom obniżenie kosztów, poprawę jakości i zwiększenie wydajności, przyspieszając ich inteligentną transformację.

W przyszłości firma Huawei zamierza kontynuować współpracę z partnerami branżowymi na rzecz cyfrowej i inteligentnej transformacji produkcji, wspierając globalnych producentów w osiąganiu rozwoju na wysokim poziomie.

Więcej informacji na temat inteligentnych rozwiązań produkcyjnych firmy Huawei można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923560/image.jpg 

