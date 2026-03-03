Huawei публикует отчет «Полностью взаимосвязанные промышленные сети» (Fully Connected Industrial Networks Report), призванный содействовать модернизации архитектуры «умных» фабрик

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках выставки MWC 2026 в Барселоне компания Huawei провела форум своего подразделения по производству и крупным предприятиям (Manufacturing and Large Enterprises) на тему «Модернизация интеллектуальных фабрик как движущая сила цифровой производительности» (Intelligent Factory Upgrades Boost Digital Productivity). Около 100 отраслевых клиентов, партнеров и экспертов обсудили цифровое и интеллектуальное развитие производственного сектора.

В ходе мероприятия Лю Чао (Liu Chao), вице-президент Huawei и генеральный директор подразделения по производству и крупным предприятиям, совместно с другими участниками представил отчет «Полностью взаимосвязанные промышленные сети» (Fully Connected Industrial Networks, далее: Отчет). Отчет, разработанный на основе собственного практического опыта Huawei и лучших отраслевых примеров, содержит прогноз по четырем ключевым тенденциям развития промышленных сетей: повсеместный доступ, конвергентное подключение, автономные сети и интегрированная сетевая безопасность. Эти тенденции указывают на стратегические возможности для производителей по ускорению цифровой трансформации.

В своем выступлении Лю Чао (Liu Chao), вице-президент Huawei и генеральный директор подразделения по производству и крупным предприятиям, отметил, что за последние три года Huawei обслужила более 27.000 клиентов из числа производственных и предприятий и крупных компаний во всем мире, при этом увеличив свою клиентскую базу более чем на 50%. Этот успех обусловлен независимыми инновациями Huawei в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), обширным практическим опытом в производственной сфере и постоянно расширяющейся отраслевой экосистемой. Кроме того, Huawei разрабатывает свои решения в сотрудничестве с более чем 1500 партнерами, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В интеллектуальную эпоху предприятия переключили свое внимание с обсуждения вопроса «зачем» на поиск ответов на вопросы «как» и «что» делать с искусственным интеллектом (ИИ). Участвуя в сотнях проектов в области ИИ, компания Huawei пришла к выводу, что эффективное внедрение ИИ требует сочетания мощных базовых моделей и высококачественных отраслевых данных для повышения практической применимости решений. Одновременно ИТ-архитектура должна поддерживать будущее развитие бизнеса и организационную трансформацию. Поэтому применение ИИ стремительно выходит за пределы ИТ-подразделений и распространяется на бизнес-подразделения. Ключевые элементы внедрения ИИ в производственной сфере тесно связаны с новыми возможностями, обозначенными в отчете «Полностью взаимосвязанные промышленные сети».

Реагируя на тенденции, представленные в Отчете, Huawei продемонстрировала на мероприятии ряд решений для «умных» фабрик, включая конвергентную производственную сеть, направленную на поддержку интеллектуальной трансформации производственных предприятий. Эти решения опираются на три основные возможности: конвергенцию IT/OT, беспроводное развертывание, а также интегрированную безопасность и эксплуатацию и техническое обслуживание. Они включают в себя высоконадежные и адаптивные продукты и комплексную экосистему и уже успешно внедрены на тысячах производственных площадок, демонстрируя высокие показатели эффективности.

Высоконадежная производственная сеть с конвергенцией IT/OTзадействует такие технологии, как Multichassis Link Aggregation Group (M-LAG), а также ключевые продукты, включая промышленные коммутаторы, что обеспечивает надежность сети на уровне 99,999%, пропускную способность 10 Гбит/с и низкую задержку. Эти показатели отвечают требованиям непрерывного производства и высокоточной системы контроля качества. Беспроводное решение для предприятий на базе продуктов Wi-Fi 7 для промышленных сценариев применения сокращает количество сетевых элементов (NE). Это гарантирует максимальную гибкость и ускоряет перенастройку производственных линий. Интегрированное решение по усилению безопасности заводских сетей и интеллектуальной эксплуатации и техническому обслуживанию объединяет передовые технологии и механизмы для защиты от кибератак, удваивая эффективность эксплуатации и технического обслуживания. Такое решение соответствует требованиям по защите данных и обеспечивает реализацию концепции «самоуправляемых» сетей.

Решения Huawei для «умных» фабрик полностью вписывается в перспективное видение отчета «Полностью взаимосвязанные промышленные сети», создавая надежную сетевую основу для интеграции передовых технологий ИИ в производственные процессы. Эти инновации позволяют предприятиям снижать затраты, повышать качество и эффективность, ускоряя интеллектуальную трансформацию.

В дальнейшем компания Huawei продолжит сотрудничество с отраслевыми партнерами, способствуя цифровой и интеллектуальной трансформации производственной отрасли и поддерживая производителей во всем мире в достижении устойчивого высококачественного развития.

Дополнительную информацию об интеллектуальных производственных решениях Huawei можно получить здесь: https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing.

