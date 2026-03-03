Huawei、スマート工場アーキテクチャ高度化の推進を目的とした完全接続型産業ネットワーク（Fully Connected Industrial Networks）報告書を発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の開催期間中、Huaweiは「インテリジェント・ファクトリーの高度化によるデジタル生産性の向上（Intelligent Factory Upgrades Boost Digital Productivity）」をテーマに、「製造業および大企業フォーラム（Manufacturing and Large Enterprises Forum）」を開催しました。約100の業界顧客、パートナーおよび専門家が一堂に会し、製造業におけるデジタル化およびインテリジェント化の発展について議論しました。

Release of the Fully Connected Industrial Networks report

イベント期間中、Huaweiの副社長兼Huawei Manufacturing and Large Enterprises BU最高経営責任者（CEO）であるLiu Chao氏およびその他の来賓が、完全接続型産業ネットワーク（Fully Connected Industrial Networks）報告書（以下、「本報告書」）を発表しました。Huaweiの自社実践および業界のベンチマーク事例に基づいて作成された本報告書は、ユビキタスアクセス、コンバージド接続、自律型ネットワーク、および統合型ネットワークセキュリティという産業ネットワークにおける4つの主要トレンドについて、将来を見据えた先進的な予測を提示しています。これらのトレンドは、製造業企業がデジタルトランスフォーメーションを加速させるために不可欠な機会を示しています。

Huaweiの副社長兼Huawei Manufacturing & Large Enterprises BU最高経営責任者（CEO）であるLiu Chao氏は講演の中で、Huaweiは過去3年間にわたり、世界中で27,000社を超える製造業および大規模企業の顧客にサービスを提供してきたほか、顧客基盤が50％以上拡大したと述べました。この成功は、情報通信技術（ICT）におけるHuaweiの自主的なイノベーション、製造分野での豊富な実践経験、そして継続的に拡大する業界エコシステムに起因していますさらに、Huaweiは1,500社を超えるパートナーと連携してソリューションを開発しており、これは前年同期比20％増を示しています。インテリジェント化が進む世界の時代において、企業は人工知能（AI）について「なぜ」導入するのかを議論する段階から、「どのように」および「何を」実行するのかを模索する段階へと重点を移しています。Huaweiは数百件に及ぶAIプロジェクトへの参画を通じて、AIを効果的に導入するためには、強力な大規模基盤モデルと高品質な業界特化型データを組み合わせ、実用性を高めることが必要であることを見出しました。同時に、ITアーキテクチャは将来の事業発展および組織変革を支えるものでなければなりません。そのため、AIの活用はIT部門から事業部門へと急速に広がっています。生産および製造分野におけるAI導入の重要要素は、完全接続型産業ネットワーク（Fully Connected Industrial Networks）報告書で提唱されている新たな能力と密接に関連しています。

本報告書で示されたトレンドに対応するため、Huaweiは本イベントで、コンバージド生産ネットワークをはじめとする一連のスマート工場ソリューションを披露しました。これらは、製造業企業のインテリジェント変革を力強く推進することを目的としています。これらのソリューションは、IT/OTの融合、無線展開、ならびにセキュリティと運用・保守（O&M）の統合という3つの中核能力に基づいて構築されています。高い信頼性と適応性を備えた製品群および包括的なエコシステムを含み、すでに数千の製造工場で導入され、高いパフォーマンスを実現しています。

IT/OTを融合した高信頼性の生産ネットワークは、Multichassis Link Aggregation Group（M-LAG）のヒットレスアップグレードなどの技術に加え、産業用スイッチなどの中核製品を活用し、99.999％のネットワーク信頼性、10Gbpsの帯域幅、ならびに低遅延を確保しています。これにより、継続的な生産および高精度な品質検査の要件を満たしています。産業用途向けのWi-Fi 7無線製品を中核とするワイヤレス工場ソリューションは、ネットワーク機器（NE）の数を削減します。これにより、最高レベルの柔軟性を確保し、生産ラインの調整を迅速化します。工場ネットワークのセキュリティ強化とインテリジェント運用・保守（O&M）を実現する統合ソリューションは、高度な技術およびメカニズムを統合し、サイバー攻撃を防御するとともに、運用・保守（O&M）効率を2倍に向上させます。この性能はデータコンプライアンス要件を満たすとともに、「自律型」ネットワークを実現します。

Huaweiのスマート工場ソリューションは、完全接続型産業ネットワーク（Fully Connected Industrial Networks）報告書で示されている将来を見据えた洞察と高度に整合し、製造業における高度なAI統合を支える堅牢なネットワーク基盤を提供しています。これらのイノベーションは、企業によるコスト削減、品質向上、効率化を強力に後押しし、インテリジェント化を大幅に加速させます。

今後、Huaweiは業界パートナーと引き続き連携し、製造業のデジタル化およびインテリジェント化の変革を推進するとともに、世界の製造業企業による高品質な発展の実現を支援していきます。

Huaweiのインテリジェント製造ソリューションの詳細については、以下をご覧ください： https://e.huawei.com/en/industries/manufacturing。

SOURCE Huawei