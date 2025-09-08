Inšpirujte k veľkoleposti, rozpáľte atmosféru: TCL predstavuje na veľtrhu IFA 2025 najnovšie technológie displejov a inovácie v oblasti umelej inteligencie
BERLÍN, 8. septembra 2025 /PRNewswire/ -- TCL, globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a svetová jednotka medzi značkami mini LED a ultra veľkých[1] televízorov, predviedla na veľtrhu IFA 2025 inšpiratívnu show na tému „Inšpirujte k veľkoleposti". Od najmodernejších audiovizuálnych displejov, domácich spotrebičov s umelou inteligenciou a inteligentných pripojených mobilných zariadení až po globálny debut TCL NXTHOMETM a sériu udržateľných inovácií, spoločnosť TCL predstavila na výstave svoju snahu zlepšiť každodenný život prostredníctvom inovatívnych produktov, módneho a prémiového dizajnu a pôsobivých zážitkov.
Výstava, ktorá sa vyznačovala dizajnom so športovou tematikou, ktorý na veľtrhu IFA 2025 navodzoval atletickú atmosféru spolu s najnovšími technologickými inováciami značky, tiež zdôraznila záväzok spoločnosti TCL spájať divákov na celom svete prostredníctvom transformačnej sily technológií a pozdvihovať športové zážitky pre fanúšikov aj športovcov spájaním inovácií s vášňou, aby inšpirovala k úspechom na ihrisku aj mimo neho.
Inovatívne audiovizuálne displeje ponúkajú pohlcujúcu zábavu pre každého diváka
Jedným z vrcholov bol vlajkový model spoločnosti TCL pre rok 2025 – prémiový LED televízor C9K QD-Mini. Vďaka panelu CrystalGlow WHVA, dizajnu Virtually ZeroBorder, pokročilej technológii QLED a zvuku od Audio by Bang & Olufsen spája displej C9K prelomové zobrazovacie technológie, pohlcujúci dizajn a prémiový zvuk do jedného majstrovského diela, vďaka ktorému sa ponoríte do hry z prvej rady pre bezkonkurenčný zážitok zo sledovania zápasov.
Od uvedenia prvého QD-Mini LED televízora na svete v roku 2019 spoločnosť TCL naďalej posilňuje svoje vedúce postavenie v oblasti zobrazovacích technológií prostredníctvom svojej neustále sa vyvíjajúcej technológie QD-Mini LED. Táto inovácia, ktorá kombinuje presné podsvietenie Mini LED s poprednou svetovou technológiou QLED, prináša kontrast triedy OLED a široký farebný rozsah spolu s vyšším maximálnym jasom, dlhšou životnosťou a lepšou hodnotou – najmä pri ultra veľkých televízoroch – a to všetko pri využití nízkoenergetického podsvietenia a vysokoúčinných panelov pre nižšiu environmentálnu stopu.
Spoločnosť TCL rozširuje svoje portfólio nad rámec televízorov a na veľtrhu IFA prvýkrát predstavila svoju technológiu QD-Mini LED aj v ultraširokouhlom monitore s modelom 57R94 Dual 4K, ktorý poskytuje pohlcujúci obraz pre hranie hier a produktivitu vo viacerých oknách.
Čo sa týka zvuku, spoločnosť TCL v spolupráci so spoločnosťou Dolby predstavila ďalšie inovatívne zážitky. TCL prezentovala nový bezdrôtový reproduktor Z100 s technológiou Free Sound. V spojení s televízormi TCL, ktoré podporujú Dolby Atmos FlexConnect, si používatelia môžu vybrať, ako chcú usporiadať svoje reproduktory, čo prináša slobodu a flexibilitu pre neuveriteľne pohlcujúce zážitky z domáceho kina. Spoločnosť TCL tiež oznámila, že ďalšia generácia Dolby Vision, Dolby Vision 2, by mala byť čoskoro dostupná v televízoroch TCL, aby sa ešte viac zlepšil zážitok zo sledovania televízie.
Inteligentné bývanie s umelou inteligenciou nanovo definuje chvíle pri hraní hier doma
Základom portfólia spoločnosti TCL na veľtrhu IFA 2025 bola umelá inteligencia spoločnosti zameraná na človeka, založená na platforme Turing od spoločnosti Eagle Lab, ktorá umožňuje inteligentnejšie a personalizovanejšie zážitky v oblasti televízorov, klimatizácií, chladničiek, práčok, smartfónov a ďalších zariadení.
Klimatizácia TCL FreshIN 3.0 je vybavená funkciami AI Health, hlasovým ovládaním a úsporou energie s podporou umelej inteligencie, ktoré ponúkajú ultratichý čerstvý vzduch s čistením QuadruPuri, zatiaľ čo VoxIN, BreezeIN a SaveIN s využitím umelej inteligencie zvyšujú pohodlie, komfort a energetickú účinnosť. V kuchyni zabezpečuje vstavaná chladnička Free s technológiou T-Fresh hygienické prostredie pre potraviny a rýchly prístup k vychladenému občerstveniu a nápojom počas polčasu. Práčka a sušička SuperDrum Series s inteligentným Wi-Fi pripojením umožňujú používateľom organizovať si bielizeň na diaľku, zatiaľ čo technológia Auto Dose automaticky dávkuje ideálne množstvo pracieho prostriedku.
V oblasti mobilných zariadení je nový TCL NXTPAPER 60 Ultra vybavený najnovšou technológiou NXTPAPER 4.0 a 7,2-palcovým displejom s prirodzeným svetlom, čím poskytuje doteraz najkomplexnejší zážitok zo smartfónu pre pohodlie očí. Tablet NXTPAPER 11 Plus ponúka rovnakú úroveň pohodlia aj na väčšej obrazovke spolu so vstavanými funkciami umelej inteligencie, ako je pomocník pri písaní Writing Assist a pomocník pri práci s textom Text Assist, pre zvýšenie produktivity pri štúdiu, práci a každodennom živote.
Spoločnosť do viacerých scenárov pridala TCL AiMe – prvý modulárny robotický spoločník s umelou inteligenciou na svete. TCL AiMe, ktorý sa v Európe prvýkrát predstaví na výstave, spája realistické výrazy, interaktívnu umelú inteligenciu a funkcie inteligentného bývania, aby premenil každodenné okamihy na príležitosti pre predstavivosť, hranie a spájanie sa.
Ďalšie významné predstavené produkty sú: RayNeo X3 Pro – najmenšie plnofarebné MicroLED okuliare pre rozšírenú realitu na svete, ktoré ponúkajú preklad v reálnom čase, interakciu s umelou inteligenciou, priestorovú navigáciu a inteligentné platby; inteligentné hodinky TCL MOVETIME MT48 Kids s vylepšenou bezpečnosťou; prenosný projektor TCL PlayCube; inteligentný zámok TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit a bezproblémové ekosystémové riešenie človek-vozidlo-domov.
Pôsobivé zážitky ožívajú olympijským duchom
Ako celosvetový olympijský partner priniesla spoločnosť TCL na veľtrh IFA 2025 vzrušenie zo zimných olympijských hier sériou interaktívnych zážitkov inšpirovaných nadchádzajúcimi hrami v Miláne – Cortine v roku 2026. Patrí sem aj vyhradená zóna zimných olympijských hier s maskotmi Milom a Tinou, ktorá bola pre návštevníkov IFA nezabudnuteľnou zastávkou. Na zvýšenie vzrušenia spoločnosť TCL vyzdvihla aj Team TCL, špecializovaný podporný program pre účasť spoločnosti TCL na olympijských hrách.
Globálny debut TCL NXTHOMETM prináša prémiové umenie do každodenného života
Na veľtrhu IFA 2025 mal svoju globálnu premiéru TCL NXTHOMETM. TCL NXTHOMETM, formovaný víziou TCLArt „inšpirovať umelcov zajtrajška", spája riešenia pre inteligentnú domácnosť, lifestylové spotrebiče a prémiovú spoluprácu s globálnymi partnermi vrátane značiek Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 a Alcantara.
Od inteligentnej sviežosti v kuchyni cez umelecké bývanie v obývačke, filmový zvuk v domácom kine, kreatívnu energiu v hernej zóne až po pokojnú relaxáciu v spálni, TCL NXTHOMETM nanovo definuje moderný životný štýl, kde sa inovácie snúbia s umením.
Udržateľnosť prostredníctvom zelených inovácií
Spoločnosť TCL tento rok tiež predviedla, ako presadzuje praktickú udržateľnosť v celom svojom hodnotovom reťazci. Riešenia TCL SunPower Home Energy Solutions integrujú solárne panely, úložisko batérií, nabíjačku elektromobilov, regulátor energie a tepelné čerpadlo do jedného inteligentného systému spravovaného aplikáciou, ktorý umožňuje domácnostiam uchovávať lacnú energiu na neskôr, zatiaľ čo nové solárne panely od TCL poskytujú dlhotrvajúci a konzistentný výkon.
Úplnou novinkou na veľtrhu IFA 2025 bol TCL ECORA™ – prelomový udržateľný materiál vyvinutý v spolupráci s firmou Chris Lefteri Design. TCL ECORA™, vyrobený z recyklovaného porcelánového keramického materiálu z Ťing-te-čenu – kolísky čínskeho porcelánu, premieňa keramický odpad na vysokoúčinné plastové plnivá, ktoré ponúkajú zvýšenú odolnosť a znížené emisie uhlíka a zároveň vnášajú stáročia staré remeselné spracovanie do moderného dizajnu.
Od obrazoviek od okraja po okraj, ktoré stierajú hranicu medzi divákom a sledovaným obrazom, až po personalizované technológie umelej inteligencie a energetické systémy, ktoré ticho šetria energiu v pozadí, portfólio spoločnosti TCL na IFA 2025 využíva inovácie svetovej úrovne na pozdvihnutie spôsobu, akým prežívame šport a zábavu doma aj mimo neho.
[1] Označenie ultraveľké sa vzťahuje na televízory s uhlopriečkou 85 palcov a viac
