Inspiracja do wielkości, pobudzenie energii: TCL prezentuje najnowsze technologie wyświetlania obrazu i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji na targach IFA 2025

BERLIN, 8 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów IFA 2025, koncern TCL, światowy lider w dziedzinie elektroniki użytkowej i największy producent telewizorów Mini LED oraz ultradużych [1], przygotował porywający pokaz pod hasłem „Inspiracja do wielkości". Poczynając od najnowocześniejszych wyświetlaczy audiowizualnych, urządzeń gospodarstwa domowego wspomaganych technologią sztucznej inteligencji i zaawansowanych urządzeń mobilnych, aż po światową premierę strefy TCL NXTHOMETM i szereg zrównoważonych innowacji, na wystawie zaprezentowano misję firmy TCL, zmierzającą do poprawy jakości codziennego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych produktów, modnego i luksusowego wzornictwa oraz intensywnych doświadczeń użytkowników.

Charakteryzująca się tematyką sportową wystawa, która wraz z najnowszymi innowacjami technologicznymi marki nadała targom IFA 2025 sportowy klimat, dodatkowo podkreśliła zaangażowanie marki w łączenie odbiorców na całym świecie poprzez transformacyjną moc technologii, wzbogacając wrażenia kibiców i sportowców poprzez połączenie innowacji z pasją, które inspirują do osiągania sukcesów zarówno na boisku, jak i poza nim.

Nowatorskie rozwiązania audiowizualne zapewniają porywającą rozrywkę dla każdego widza

Na szczególną uwagę zasługuje tegoroczny flagowy model producenta - telewizor C9K Premium QD-Mini LED. Za sprawą panelu CrystalGlow WHVA, konstrukcji Virtually ZeroBorder, zaawansowanej technologii QLED oraz systemu audio Bang & Olufsen, model C9K to mistrzowskie połączenie przełomowej technologii wyświetlania, efektownego wyglądu i najwyższej jakości dźwięku, które zapewnia wrażenie realistycznego obrazu i niezrównane przeżycia podczas rozgrywek.

Od premiery pierwszego na świecie telewizora QD-Mini LED w 2019 roku koncern niestrudzenie ugruntowuje swoją pozycję lidera w segmencie technologii wyświetlaczy, wprowadzając kolejne odsłony systemu QD-Mini LED. Wykorzystując precyzyjne podświetlenie Mini LED oraz jedną z najlepszych technologii QLED, ten nowoczesny produkt zapewnia kontrast na poziomie OLED i szeroką gamę kolorów, a także zwiększoną jasność szczytową, dłuższą żywotność i wyższą wartość - co jest szczególnie ważne w przypadku telewizorów o bardzo dużych rozmiarach - a wszystko to przy zastosowaniu energooszczędnego podświetlenia i wysokowydajnych paneli, które pozwalają zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko.

Podczas targów IFA firma TCL po raz pierwszy zaprezentowała swoją technologię QD-Mini LED nie tylko w telewizorach, ale również w ultraszerokim monitorze 57R94 Dual 4K, gwarantującym realistyczne wrażenia wizualne zarówno podczas obsługi gier, jak i przy pracy wymagającej wyświetlania wielu okien jednocześnie.

Również w sektorze nagłośnieniowym zaprezentowano szereg nowatorskich rozwiązań. Te z kolei opracowano we współpracy z firmą Dolby. TCL przedstawiła nowy bezprzewodowy głośnik Z100 Wireless Free Sound Speaker. Sparowanie z telewizorami TCL obsługującymi Dolby Atmos FlexConnect pozwala użytkownikom dowolnie rozmieszczać głośniki, zapewniając niespotykaną dotąd swobodę i elastyczność, co przekłada się na niesamowite wrażenia kinowe w warunkach domowych. Producent zapowiedział również, że wkrótce na rynek trafi nowa generacja systemu Dolby Vision - Dolby Vision 2, która jeszcze skuteczniej poprawi jakość obrazu w telewizorach TCL.

Inteligentny styl życia oparty na sztucznej inteligencji na nowo definiuje domową rozrywkę podczas rozgrywek sportowych

Podstawę gamy produktów zaprezentowanych podczas targów IFA 2025 stanowiła sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka, oparta na platformie Turing Platform od Eagle Lab, która gwarantuje jeszcze bardziej spersonalizowane i nowoczesne funkcje w telewizorach, klimatyzatorach, lodówkach, pralkach, smartfonach i innych urządzeniach.

Klimatyzator TCL FreshIN 3.0 wyposażono w funkcje kontroli jakości powietrza AI Health, sterowania głosowego Voice Control oraz oszczędzania energii AI Energy Saving, gwarantujące wyjątkowo ciche działanie i świeże powietrze dzięki systemowi oczyszczania QuadruPuri, dodatkowo funkcje VoxIN, BreezeIN i SaveIN AI poprawiają wygodę, komfort i efektywność energetyczną. Z kolei w kuchni, wolnostojąca lodówka z technologią T-Fresh pozwala na przechowywanie jedzenia w higienicznych warunkach i oferuje łatwy dostęp do schłodzonych przekąsek i napojów. Zestaw pralki i suszarki z serii SuperDrum z inteligentną łącznością bezprzewodową pozwala użytkownikom na zdalne zarządzanie praniem, natomiast technologia Auto Dose automatycznie odmierza idealną ilość detergentu.

Urządzenia mobilne TCL NXTPAPER 60 Ultra zostały wyposażone w najnowszą technologię NXTPAPER 4.0 i 7,2-calowy wyświetlacz z naturalnym podświetleniem, co zapewnia jednocześnie maksymalny komfort dla oczu podczas korzystania ze smartfonów. Ten sam poziom funkcjonalności został przeniesiony na większy ekran tabletu NXTPAPER 11 Plus, który oferuje wbudowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Writing Assist i Text Assist, zwiększające produktywność podczas nauki, pracy i codziennego życia.

Dodatkowym elementem towarzyszącym wielu rozwiązaniom był TCL AiMe - pierwszy na świecie modułowy robot towarzyszący oparty na sztucznej inteligencji. TCL AiMe, który po raz pierwszy pojawił się w Europie podczas targów, to połączenie realistycznego wyglądu, interaktywnej sztucznej inteligencji i zaawansowanych funkcjonalności, które przekształcają codzienność w okazję do fantazjowania, zabawy i nawiązywania kontaktów.

Wśród innych, równie godnych uwagi produktów znalazły się: RayNeo X3 Pro - najmniejsze na świecie pełnokolorowe okulary AR z technologią MicroLED, umożliwiające tłumaczenie w czasie rzeczywistym, interakcję z SI, nawigację przestrzenną i inteligentne płatności; zwiększający bezpieczeństwo smartwatch dla dzieci TCL MOVETIME MT48; przenośny projektor TCL PlayCube; inteligentny zamek domofonowy TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit Smart Lock; oraz kompleksowe rozwiązanie ekosystemowe typu człowiek-pojazd-dom.

Inspirujące doznania ożywają dzięki olimpijskiemu potencjałowi

Jak przystało na światowego partnera Igrzysk Olimpijskich, koncern TCL zapewnił emocje związane z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi na targach IFA 2025, prezentując serię interaktywnych atrakcji inspirowanych zbliżającymi się igrzyskami Mediolan - Cortina 2026. Wśród nich znalazła się specjalna strefa poświęcona Zimowym Igrzyskom Olimpijskim, w której można było spotkać maskotki Milo i Tinę, co z pewnością zrobiło niezapomniane wrażenie na odwiedzających targi IFA. Dodatkową atrakcją była prezentacja Team TCL, specjalnego programu wsparcia udziału przez firmę w Igrzyskach Olimpijskich.

Światowa premiera strefy TCL NXTHOMETM przenosi sztukę z najwyższej półki do codziennego życia

Na targach IFA 2025 swoją światową premierę odnotowała również strefa TCL NXTHOMETM. Zgodnie z wizją TCLArt, która brzmi „Inspirowanie artystów jutra", koncepcja ta łączy rozwiązania dla inteligentnego domu, urządzenia ułatwiające życie codzienne oraz współpracę z partnerami oferującymi produkty najwyższej klasy, takimi jak Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 i Alcantara.

Nowoczesny styl życia, w którym innowacyjność spotyka się ze sztuką, od eleganckiej świeżości w kuchni po artystyczny styl życia w salonie, kinowy dźwięk oferowany przez zestaw kina domowego, stymulującą kreatywność energię w strefie gier oraz relaksujący odpoczynek w sypialni - to wszystko i jeszcze więcej można znaleźć w strefie TCL NXTHOMETM, która na nowo definiuje modernistyczny styl życia.

Zrównoważony rozwój dzięki ekologicznym innowacjom

Na tegorocznych targach zaprezentowano również, w jaki sposób spółka promuje praktyczne zasady zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości. Systemy energetyczne TCL SunPower Home Energy Solutions wykorzystują panele słoneczne, akumulatory, ładowarkę do pojazdów elektrycznych, sterownik energetyczny oraz pompę ciepła, które zostały zintegrowane w jednym inteligentnym układzie zarządzanym z poziomu aplikacji. To z kolei pozwala na magazynowanie taniej energii do późniejszego wykorzystania, podczas gdy nowoczesne panele słoneczne gwarantują długotrwałą i stałą wydajność.

Całkowitą nowością na targach IFA 2025 był TCL ECORA™ - przełomowy, przyjazny dla środowiska materiał opracowany wspólnie z Chris Lefteri Design. Produkty TCL ECORA™, powstałe z wtórnie przetwarzanej ceramiki porcelanowej pochodzącej z Jingdezhen - kolebki chińskiej porcelany - umożliwiają przekształcenie odpadów ceramicznych w wysokowydajne wypełniacze z tworzyw sztucznych, które charakteryzują się zwiększoną trwałością i zmniejszoną emisją dwutlenku węgla, a jednocześnie wprowadzają wielowiekowe tradycje rzemieślnicze do nowoczesnego wzornictwa.

Począwszy od ekranów bez krawędzi, które eliminują granicę między widzem a obrazem, po spersonalizowane technologie sztucznej inteligencji i systemy energetyczne, które bezgłośnie oszczędzają energię w tle, oferta produktów koncernu TCL na targach IFA 2025 opiera się na światowej klasy innowacjach, które podnoszą jakość odbioru sportu i rozrywki, zarówno w domu, jak i poza nim.

TCL

TCL to wiodąca marka elektroniki użytkowej i jeden z czołowych graczy w światowej branży telewizorów. Spółka TCL, która prowadzi działalność na ponad 160 rynkach na całym świecie, specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, m.in. telewizorów, systemów audio, urządzeń AGD, urządzeń mobilnych, inteligentnych okularów, wyświetlaczy komercyjnych itd. Po dodatkowe informacje zapraszamy na naszą stronę internetową https://www.tcl.com.

[1] Ultraduże: telewizory o przekątnej 85 cali i większej