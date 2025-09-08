Inspirez l'excellence, stimulez votre énergie : TCL présente ses dernières technologies d'affichage et ses innovations en matière d'IA lors de l'IFA 2025

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- TCL, un leader mondial de l'électronique grand public et la première marque mondiale de mini téléviseurs LED et de téléviseurs ultra-larges[1], a présenté un spectacle stimulant à l'IFA 2025 sous le thème « Inspirer l'excellence ». Des écrans audiovisuels de pointe, des appareils électroménagers alimentés par l'IA et des appareils mobiles connectés intelligents, aux débuts mondiaux de TCL NXTHOMETM à une série d'innovations durables, l'exposition a mis en évidence la volonté de TCL d'améliorer la vie quotidienne grâce à des produits innovants, à un design élégant et haut de gamme, et à des expériences vibrantes.

Avec un design dédié au thème du sport qui a créé une ambiance athlétique à l'IFA 2025, ainsi que les dernières innovations technologiques de la marque, l'exposition a également souligné l'engagement de TCL à connecter les publics du monde entier grâce au pouvoir de transformation de la technologie, élevant les expériences sportives pour les fans et les athlètes en associant l'innovation à la passion afin d'inspirer l'excellence sur le terrain et en dehors de celui-ci.

Des écrans audiovisuels innovants offrent un divertissement immersif à chaque spectateur

L'un des points forts était le modèle phare 2025 de TCL, le téléviseur QD-Mini LED Premium C9K. Avec son panneau CrystalGlow WHVA, son design Virtually ZeroBorder, sa technologie QLED avancée et son système Audio by Bang & Olufsen, le C9K combine une ingénierie d'affichage révolutionnaire, un design immersif et un système audio haut de gamme en une seule œuvre d'art, offrant une immersion aux premières loges pour une expérience de visionnage de jeux inégalée.

Depuis le lancement du premier téléviseur QD-Mini LED au monde en 2019, TCL a continué à renforcer son leadership en matière de technologie d'affichage avec sa technologie QD-Mini LED en constante évolution. Combinant un rétroéclairage Mini LED précis avec la technologie QLED de pointe, cette innovation offre un contraste de classe OLED et une large gamme de couleurs, ainsi qu'une luminosité maximale plus élevée, une durée de vie plus longue et une meilleure valeur, en particulier dans les téléviseurs de très grande taille, tout en utilisant des rétroéclairages à faible consommation d'énergie et des panneaux à haute efficacité pour une empreinte environnementale plus légère.

Au-delà des téléviseurs, TCL a également introduit sa technologie QD-Mini LED sur un moniteur ultra-large pour la première fois à l'IFA avec le 57R94 Dual 4K, offrant des visuels immersifs pour les jeux et la productivité multi-fenêtres.

Dans le domaine de l'audio, TCL a également présenté d'autres expériences innovantes en collaboration avec Dolby. TCL a présenté la nouvelle enceinte sans fil à son libre, la Z100. Lorsqu'elle est associée aux téléviseurs TCL qui prennent en charge la technologie audio Dolby Atmos FlexConnect, les utilisateurs peuvent choisir la manière dont ils souhaitent disposer leurs enceintes, apportant liberté et flexibilité à d'incroyables expériences immersives de home cinéma. TCL a également annoncé que la prochaine génération de Dolby Vision, Dolby Vision 2, devrait bientôt être intégrée sur les téléviseurs TCL afin d'améliorer davantage l'expérience télévisuelle.

La vie intelligente alimentée par l'IA redéfinit les moments de jeu à la maison

Le portefeuille de TCL à l'IFA 2025 s'appuyait sur l'IA centrée sur l'humain de l'entreprise, construite sur la plateforme Turing d'Eagle Lab, qui permet des expériences plus intelligentes et plus personnalisées sur les téléviseurs, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les smartphones, etc.

Le climatiseur FreshIN 3.0 de TCL est doté des fonctions AI Health, Voice Control et AI Energy Saving, offrant un air frais ultra-silencieux grâce à la purification QuadruPuri, tandis que les fonctions VoxIN, BreezeIN et SaveIN AI améliorent la commodité, le confort et l'efficacité énergétique. Dans la cuisine, le réfrigérateur encastrable Free avec la technologie T-Fresh garantit un environnement hygiénique pour les aliments et un accès rapide aux collations et boissons réfrigérées de la mi-temps. Le duo lave-linge et sèche-linge de la série SuperDrum avec connectivité Wi-Fi intelligente permet aux utilisateurs de gérer le linge à distance, tandis que la technologie Auto Dose distribue automatiquement la quantité parfaite de détergent.

En ce qui concerne les appareils mobiles, le nouveau TCL NXTPAPER 60 Ultra est équipé de la dernière technologie NXTPAPER 4.0 et d'un écran de 7,2 pouces à lumière naturelle, offrant l'expérience smartphone la plus complète en matière de confort oculaire. La tablette NXTPAPER 11 Plus offre le même niveau de confort grâce à un écran plus grand et à des fonctions d'intelligence artificielle intégrées telles que l'aide à la rédaction et l'aide au texte afin d'améliorer la productivité dans le cadre des études, du travail et de la vie quotidienne.

TCL Ai Me, le premier robot compagnon modulaire à intelligence artificielle au monde, permet d'ajouter de la compagnie à de nombreux scénarios. Présenté pour la première fois en Europe lors du salon, TCL Ai Me associe des expressions réalistes, une IA interactive et des fonctions de vie intelligente pour transformer les moments de la vie quotidienne en occasions d'imaginer, de jouer et de se connecter.

Parmi les autres présentations notables, citons : les RayNeo X3 Pro, les plus petites lunettes MicroLED AR au monde, offrant une traduction en temps réel, une interaction avec l'IA, une navigation spatiale et un paiement intelligent ; la montre intelligente pour enfants TCL MOVETIME MT48, dont la sécurité est renforcée ; le projecteur portable TCL PlayCube ; la serrure intelligente TCL D2R Max 3D avec reconnaissance veineuse de la paume et de la main ; et une solution d'écosystème transparente Homme-Véhicule-Habitat.

L'esprit olympique fait vivre des expériences vibrantes

En tant que partenaire olympique mondial, TCL a apporté l'excitation des Jeux Olympiques d'hiver à l'IFA 2025 à l'aide d'une série d'expériences interactives inspirées par les prochains jeux de Milano Cortina 2026. Parmi elles, une zone dédiée aux Jeux Olympiques d'hiver, avec les mascottes Milo et Tina, a constitué une halte mémorable pour les visiteurs de l'IFA. Pour ajouter à l'excitation, TCL a également mis en avant Team TCL, un programme de soutien dédié à la participation de TCL aux Jeux Olympiques.

Le lancement mondial de TCL NXTHOMETM fait entrer l'art haut de gamme dans la vie de tous les jours

Le TCL NXTHOMETM a été présenté pour la première fois à l'IFA 2025. S'inspirant de la vision de TCL Art, qui consiste à « inspirer les artistes de demain », TCL NXTHOMETM associe des solutions domestiques intelligentes, des appareils électroménagers de style de vie et des collaborations haut de gamme avec des partenaires mondiaux tels que Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli Milano 1938 et Alcantara.

De la fraîcheur intelligente dans la cuisine à la vie artistique dans le salon, du son cinématographique dans le home cinéma, de l'énergie créative dans la zone de jeu et de la relaxation reposante dans la chambre à coucher, TCL NXTHOMETM redéfinit la vie moderne là où l'innovation rencontre l'art.

Le développement durable grâce à l'innovation verte

Cette année, TCL a également présenté la manière dont elle fait progresser la durabilité pratique dans l'ensemble de sa chaîne de valeur. Les solutions énergétiques domestiques SunPower de TCL intègrent des panneaux solaires, des batteries de stockage, un chargeur de véhicules électriques, un régulateur d'énergie et une pompe à chaleur dans un système intelligent géré par application qui permet aux maisons de stocker de l'énergie à faible coût pour plus tard, tandis que les nouveaux panneaux solaires de TCL offrent une production durable et constante.

La nouveauté de l'IFA 2025 était le TCL ECORA™, un matériau durable révolutionnaire co-développé avec Chris Lefteri Design. Fabriqué à partir de céramiques recyclées provenant de Jingdezhen - le berceau de la porcelaine chinoise - TCL ECORA™ transforme les déchets céramiques en charges plastiques haute performance offrant une durabilité améliorée et des émissions de carbone réduites tout en apportant un savoir-faire artisanal séculaire au design moderne.

Des écrans bord à bord qui effacent la frontière entre le spectateur et le spectacle, aux technologies d'intelligence artificielle personnalisées et aux systèmes énergétiques qui conservent discrètement l'énergie en arrière-plan, le portefeuille IFA 2025 de TCL s'appuie sur une innovation de classe mondiale pour élever la façon dont nous vivons le sport et le divertissement à la maison et au-delà.

À propos de TCL

TCL est une marque d'électronique grand public de premier plan et un leader mondial du secteur de l'équipement de télévision. Présent sur plus de 160 marchés dans le monde, TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment des téléviseurs, des systèmes audio, des appareils électroménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes, des écrans commerciaux, etc. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site internet de TCL à l'adresse suivante : https://www.tcl.com.