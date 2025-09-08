Inspirieren Sie Großartigkeit, entfachen Sie Ihren Vibe: TCL präsentiert neueste Display-Technologien und KI-Innovationen auf der IFA 2025

BERLIN, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik sowie die weltweit führende Mini-LED- und ultragroße[1] TV-Marke, lieferte auf der IFA 2025 eine inspirierende Show unter dem Motto „Inspire Greatness" (Inspirieren Sie Großartigkeit). Von hochmodernen audiovisuellen Bildschirmen, KI-gesteuerten Haushaltsgeräten und intelligenten, vernetzten Mobilgeräten bis hin zur Weltpremiere von TCL NXTHOMETM sowie einer Reihe nachhaltiger Innovationen zeigte die Ausstellung das Bestreben von TCL, das tägliche Leben durch innovative Produkte, modisches und hochwertiges Design und lebendige Erfahrungen zu verbessern.

Die Ausstellung, die auf der IFA 2025 neben den neuesten technologischen Innovationen der Marke auch ein spezielles Sportthema präsentierte, unterstrich TCLs Einsatz, ein weltweites Publikum durch die transformative Kraft der Technologie zu verbinden und das Sporterlebnis für Fans und Athleten gleichermaßen zu verbessern, indem Innovation mit Leidenschaft verbunden wird, um Großartiges auf und neben dem Spielfeld zu inspirieren.

Innovative audiovisuelle Displays bieten immersive Unterhaltung für jeden Betrachter

Eines der Highlights war TCLs Vorzeigeprodukt von 2025, der C9K-Premium-QD-Mini LED-Fernseher. Mit seinem CrystalGlow-WHVA-Panel, dem Virtually-ZeroBorder-Design, der fortschrittlichen QLED-Technologie und Audio by Bang & Olufsen vereint der C9K bahnbrechende Displaytechnik, beeindruckendes Design sowie erstklassigen Klang in einem Meisterwerk und bietet ein unvergleichliches Spielerlebnis in der ersten Reihe.

Seit der Markteinführung des weltweit ersten QD-Mini-LED-Fernsehers im Jahr 2019 hat TCL seine Führungsrolle in der Display-Technologie mit der sich weiterentwickelnden QD-Mini-LED-Technologie weiter gestärkt. Durch die Kombination der präzisen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit der weltweit führenden QLED-Technologie bietet diese Innovation einen Kontrast der OLED-Klasse und eine große Farbskala sowie eine höhere Spitzenhelligkeit, eine längere Lebensdauer und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis – insbesondere bei ultragroßen Fernsehern – und das alles bei gleichzeitiger Verwendung von energiesparenden Hintergrundbeleuchtungen sowie hocheffizienten Panels für eine geringere Umweltbelastung.

Mit dem 57R94 Dual 4K hat TCL seine QD-Mini-LED-Technologie auf der IFA zum ersten Mal auch auf einem ultrabreiten Monitor vorgestellt, der ein beeindruckendes Bild für Spiele und Produktivität mit mehreren Fenstern liefert.

Im Bereich Audio bot TCL in Zusammenarbeit mit Dolby weitere innovative Erlebnisse an. TCL präsentierte den neuen „Z100 Wireless Free Sound"-Lautsprecher. In Verbindung mit TCL-Fernsehern, die Dolby Atmos FlexConnect unterstützen, können Nutzer selbst entscheiden, wie sie ihre Lautsprecher anordnen möchten, was ihnen Freiheit und Flexibilität für ein unglaubliches Heimkinoerlebnis bietet. TCL kündigte außerdem an, dass die nächste Generation von Dolby Vision, Dolby Vision 2, bald für TCL-Fernseher verfügbar sein wird, um das Fernseherlebnis weiter zu verbessern.

KI-gestütztes intelligentes Wohnen definiert die Momente des Spieltags zu Hause neu

Das Portfolio von TCL auf der IFA 2025 basierte auf der Turing-Plattform von Eagle Lab, die intelligentere, personalisierte Erlebnisse in Fernsehern, Klimaanlagen, Kühlschränken, Waschmaschinen, Smartphones und mehr ermöglicht.

Das TCL FreshIN 3.0 Klimagerät verfügt über AI Health, Voice Control sowie AI Energy Saving (KI-Gesundheit, Sprachsteuerung und KI-Energiesparfunktionen) und bietet ultraleise Frischluft mit QuadruPuri-Reinigung, während VoxIN, BreezeIN und SaveIN AI Bequemlichkeit, Komfort und Energieeffizienz verbessern. In der Küche sorgt der kostenlose Einbaukühlschrank mit T-Fresh-Technologie für eine hygienische Umgebung für Lebensmittel sowie einen schnellen Zugriff auf gekühlte Snacks und Getränke in der Halbzeitpause. Das „SuperDrum Series Washer & Dryer Pair" mit intelligenter Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht es Nutzern, die Wäsche aus der Ferne zu managen, während die „Auto Dose"-Technologie automatisch die perfekte Menge an Waschmittel dosiert.

Bei den mobilen Geräten ist das neue TCL NXTPAPER 60 Ultra mit der neuesten NXTPAPER-4.0-Technologie sowie einem 7,2-Zoll-Display mit natürlichem Licht ausgestattet und bietet das bisher umfassendste Smartphone-Erlebnis für die Augen. Das NXTPAPER 11 Plus Tablet bietet den gleichen Komfort auf einem größeren Bildschirm und verfügt über integrierte KI-Funktionen wie die Schreibhilfe sowie den Textassistenten, um die Produktivität beim Lernen, bei der Arbeit und im Alltag zu steigern.

TCL AiMe, der erste modulare KI-Begleitroboter der Welt, der in verschiedenen Szenarien als Begleiter fungiert. Der TCL AiMe, der auf der Messe zum ersten Mal in Europa zu sehen ist, vereint lebensechte Mimik, interaktive KI sowie Smart-Living-Funktionen, um alltägliche Momente in Gelegenheiten zum Vorstellen, Spielen und Verbinden zu verwandeln.

Weitere bemerkenswerte Präsentationen sind: RayNeo X3 Pro – die weltweit kleinste vollfarbige MicroLED-AR-Brille, die Echtzeit-Übersetzung, KI-Interaktion, räumliche Navigation sowie intelligentes Bezahlen bietet; die sicherheitsoptimierte TCL MOVETIME MT48 Kids Smartwatch; der tragbare TCL PlayCube Projektor; das TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit Smart Lock und eine nahtloseHuman-Vehicle-Home-Ökosystem-Lösung.

Lebendige Erlebnisse werden durch den olympischen Geist lebendig

Als weltweiter Olympia-Partner brachte TCL die Spannung der Olympischen Winterspiele auf die IFA 2025 mit einer Reihe interaktiver Erlebnisse, die von den kommenden Spielen in Mailand Cortina 2026 inspiriert waren. Darunter befand sich auch eine eigene Winterolympiade-Zone mit den Maskottchen Milo und Tina, die für die IFA-Besucher einen unvergesslichen Aufenthalt darstellte. Um die Begeisterung noch zu steigern, stellte TCL auch das Team TCL vor, ein spezielles Unterstützungsprogramm für die Teilnahme von TCL an den Olympischen Spielen.

Weltpremiere von TCL NXTHOMETM bringt Premium-Kunst in den Alltag

Seine Weltpremiere auf der IFA 2025 feierte der TCL NXTHOMETM. Geprägt von der TCLArt-Vision „Inspire the Artists of Tomorrow" (Inspiriere die Künstler von morgen), verbindet TCL NXTHOMETM-Smart-Home-Lösungen, Lifestyle-Geräte mit erstklassigen Kooperationen von globalen Partnern wie Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 und Alcantara.

Von intelligenter Frische in der Küche bis hin zu kunstvollem Wohnen im Wohnzimmer, cineastischem Sound im Heimkino, kreativer Energie in der Gaming-Zone und erholsamer Entspannung im Schlafzimmer – TCL NXTHOMETM definiert modernes Wohnen neu, wo Innovation auf Kunst trifft.

Nachhaltigkeit durch grüne Innovation

In diesem Jahr hat TCL auch gezeigt, wie das Unternehmen die praktische Nachhaltigkeit in seiner gesamten Wertschöpfungskette vorantreibt. Die „TCL SunPower Home Energy Solutions" integrieren Solarmodule, Batteriespeicher, ein EV-Ladegerät, einen Energieregler sowie eine Wärmepumpe in ein intelligentes, per App verwaltetes System, das es Häusern ermöglicht, kostengünstige Energie für später zu speichern, während die neuen Solarmodule von TCL eine lang anhaltende, gleichmäßige Leistung liefern.

Brandneu für die IFA 2025 war TCL ECORA™ – ein bahnbrechendes nachhaltiges Material, das gemeinsam mit Chris Lefteri Design entwickelt wurde. Hergestellt aus recycelter Porzellankeramik aus Jingdezhen – der Wiege des chinesischen Porzellans – verwandelt TCL ECORA™ keramische Abfälle in hochleistungsfähige Kunststofffüllstoffe, die eine verbesserte Haltbarkeit und geringere Kohlenstoffemissionen bieten sowie gleichzeitig jahrhundertealte Handwerkskunst in modernes Design einbringen.

Von randlosen Bildschirmen, welche die Grenze zwischen Zuschauer und Spektakel aufheben, bis hin zu personalisierten KI-Technologien und Energiesystemen, die im Hintergrund leise Strom sparen, nutzt das TCL-Portfolio für die IFA 2025 Innovationen von Weltrang, um die Art und Weise zu verbessern, wie wir Sport und Unterhaltung zu Hause sowie darüber hinaus erleben.

Informationen zu TCL

TCL ist eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und ein weltweit führendes Unternehmen in der Fernsehbranche. TCL ist in über 160 Märkten weltweit tätig und hat sich auf die Forschung, Entwicklung sowie die Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, darunter Fernsehgeräte, Audiosysteme, Haushaltsgeräte, mobile Geräte, intelligente Brillen, kommerzielle Displays und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie auf der TCL-Website: https://www.tcl.com.