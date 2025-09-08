Inspire Greatness, Ignite Your Vibe -- TCL демонстрирует новейшие технологии в области дисплеев и инновации в сфере ИИ на IFA 2025

БЕРЛИН, 8 сентября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, один их мировых лидеров в области потребительской электроники и ведущий мировой бренд в сегментах Mini LED и Ultra-large телевизоров[1], сделала на IFA 2025 вдохновляющую презентацию своих продуктов под девизом «Inspire Greatness». От передовых аудиовизуальных дисплеев, бытовой техники на базе ИИ и подключаемых мобильных смарт-устройств до мирового дебюта TCL NXTHOMETM и серии устойчивых инноваций — данная выставка продемонстрировала стремление TCL улучшить повседневную жизнь с помощью инновационных продуктов, модного и премиального дизайна и ярких впечатлений.

Благодаря особому спортивному дизайну, ответственному за атлетический вайб на IFA 2025, наряду с последними технологическими инновациями бренда, выставка также подчеркнула приверженность TCL объединению аудитории во всем мире с помощью преобразующей силы технологий, улучшая впечатления от просмотра спортивных программ как для болельщиков, так и для спортсменов за счет сочетания инноваций со страстью, чтобы вдохновлять величие на поле и за его пределами.

Инновационные аудиовизуальные дисплеи предлагают иммерсивные развлечения для каждого зрителя

Одним из основных моментов стала демонстрация флагманской модели TCL 2025 года — телевизора C9K Premium QD-Mini LED TV. Благодаря панели CrystalGlow WHVA, дизайну Virtually ZeroBorder, передовой технологии QLED и аудио от Bang & Olufsen, C9K сочетает в себе прорывную разработку дисплеев, иммерсивный дизайн и премиальный звук в одном шедевре, предлагая погружение на уровне первого ряда для беспрецедентного просмотра спортивных игр.

С момента запуска первого в мире телевизора QD-Mini LED TV в 2019 году TCL продолжает укреплять свое лидерство в области дисплейных технологий с помощью постоянно развивающейся технологии QD-Mini LED. Сочетая прецизионную подсветку Mini LED с ведущей в мире технологией QLED, эта инновация обеспечивает контрастность класса OLED и широкую цветовую гамму, а также более высокую пиковую яркость, более длительный срок службы и лучшую стоимость, особенно у телевизоров размера ultra-large — все это при использовании подсветки с низким энергопотреблением и высокоэффективных панелей для меньшего воздействия на окружающую среду.

Выходя за рамки телевизоров, TCL также впервые внедрила свою технологию QD-Mini LED в сверхширокий монитор на IFA с 57R94 Dual 4K, обеспечивая захватывающие визуальные эффекты для игр и производительность в нескольких окнах.

Что касается аудио, TCL также представила дополнительные инновационные возможности в сотрудничестве с Dolby. TCL продемонстрировала новую беспроводную колонку Z100 Free Sound. В сочетании с телевизорами TCL, поддерживающими Dolby Atmos FlexConnect, пользователи могут выбирать расположение колонок, имея свободу и гибкость для невероятных впечатлений от домашнего кинотеатра. TCL также объявила, что следующее поколение Dolby Vision, Dolby Vision 2, скоро появится на телевизорах TCL, чтобы еще больше повысить качество просмотра телепередач.

Смарт ливинг на базе ИИ переопределяет спортивные моменты при домашнем просмотре

Портфель продуктов TCL на IFA 2025 был основан на ориентированном на человека ИИ, построен на платформе Turing от Eagle Lab, которая обеспечивает более интеллектуальный и персонализированный опыт взаимодействия с телевизорами, кондиционерами, холодильниками, стиральными машинами, смартфонами и многим другим.

Кондиционер TCL FreshIN 3.0 оснащен функциями AI Health, Voice Control и AI Energy Saving, обеспечивая свежий воздух с очисткой QuadruPuri в ультратихом режиме, в то время как VoxIN, BreezeIN и SaveIN AI повышают удобство, комфорт и энергоэффективность. На кухне холодильник гибкого встраивания с технологией T-Fresh обеспечивает гигиеническую среду для продуктов и быстрый доступ к охлажденным закускам и напиткам в перерывах между играми. Дуэт стиральной и сушильной машин серии SuperDrum с интеллектуальным подключением к Wi-Fi дает возможность пользователям удаленно управлять стиркой, в то время как технология Auto Dose автоматически дозирует идеальное количество моющего средства.

Что касается мобильных устройств, новый TCL NXTPAPER 60 Ultra оснащен новейшей технологией NXTPAPER 4.0 и 7,2-дюймовым дисплеем с естественным освещением, что обеспечивает наибольший комфорт для глаз при работе со смартфоном. Планшет NXTPAPER 11 Plus обеспечивает такой же уровень комфорта на большом экране вместе со встроенными ИИ-функциями, такими как Writing Assist и Text Assist, для повышения производительности во время учебы, работы и повседневной жизни.

К разным сценариям был добавлен TCL AiMe — первый в мире модульный робот-компаньон с искусственным интеллектом. Впервые представленный на выставке в Европе, TCL AiMe сочетает в себе реалистичные выражения, интерактивный ИИ и функции смарт ливинг, чтобы превратить повседневные моменты в возможности для воображения, игры и общения.

Другие заслуживающие внимания презентации: RayNeo X3 Pro — самые маленькие в мире полноцветные очки MicroLED AR, предлагающие перевод в реальном времени, взаимодействие с ИИ, пространственную навигацию и интеллектуальные платежи; умные часы TCL MOVETIME MT48 Kids с повышенной безопасностью; портативный проектор TCL PlayCube; смарт-замок TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit; и бесшовное решение для экосистемы «человек-транспортное средство-дом».

Олимпийский дух дарит яркие впечатления

Являясь партнером мировых олимпийских игр, TCL привнесла радостное волнение зимних Олимпийских игр в IFA 2025 с серией интерактивных мероприятий, вдохновленных предстоящими играми Milano Cortina 2026. Среди них была специальная зона зимних Олимпийских игр с талисманами Майло и Тиной, которые полюбились посетителям IFA. Дополнительный ажиотаж вызвала Team TCL от TCL — специальная программа поддержки участия TCL в Олимпийских играх.

Глобальный дебют TCL NXTHOMETM привносит премиальное искусство в повседневную жизнь

Глобальным дебютом на IFA 2025 стала TCL NXTHOMETM. Созданная в соответствии с видением TCLArt «Вдохновлять художников завтрашнего дня», TCL NXTHOME TMсочетает в себе решения для умного дома, стильную бытовую технику и премиальное сотрудничество с глобальными партнерами, включая Audio от Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 и Alcantara.

От смарт-свежести на кухне до артистического стиля гостиной, кинематографического звука домашнего кинотеатра, творческой энергии в игровой зоне и спокойного отдыха в спальне — TCL NXTHOMETM переопределяет современный стиль жизни, где инновации встречаются с искусством.

Устойчивое развитие благодаря «зеленым» инновациям

В этом году TCL также продемонстрировала, как она продвигает устойчивое развитие в практическом плане по всей цепочке создания стоимости. TCL SunPower Home Energy Solutions объединяет солнечные панели, аккумуляторы, зарядное устройство для электромобилей, контроллер энергии и тепловой насос в одну интеллектуальную систему, управляемую из приложения, которая позволяет хранить недорогую энергию на будущее непосредственно дома, в то время как новые солнечные панели TCL обеспечивают долговечную и стабильную производительность.

Совершенно новым для IFA 2025 стал TCL ECORA™ — прорывной устойчивый материал, разработанный совместно с Chris Lefteri Design. Изготовленный из переработанного фарфора, произведенного в Цзиндэчжэне — колыбели китайского фарфора — TCL ECORA™ превращает керамические отходы в высокоэффективные пластиковые наполнители, обеспечивающие повышенную долговечность и снижение выбросов углерода, привнося многовековое мастерство в современный дизайн.

От экранов «edge-to-edge», которые стирают границы между зрителем и зрелищем, до персонализированных технологий ИИ и энергетических систем, которые тихо экономят энергию в фоновом режиме, портфель TCL, представленный на IFA 2025, использует инновации мирового класса, чтобы улучшить наши впечатления от просмотра спортивных и развлекательных передач как дома, так и за его пределами.

О компании TCL

TCL является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров в отрасли производства телевизоров. Компания TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру, специализируясь на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и др. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте TCL по адресу https://www.tcl.com.