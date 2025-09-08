- Inspirar grandeza, encender tu vibra: TCL presenta las últimas tecnologías de pantalla e innovaciones en IA en IFA 2025

BERLIN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores Mini LED y Ultragrandes[1], ofreció una inspiradora exhibición en IFA 2025 bajo el lema "Inspirar Grandeza". Desde pantallas audiovisuales de vanguardia, electrodomésticos con IA y dispositivos móviles inteligentes conectados, hasta el debut mundial de TCL NXTHOME™ y una serie de innovaciones sostenibles, la exposición mostró el compromiso de TCL por mejorar la vida cotidiana a través de productos innovadores, diseño de vanguardia y de primera calidad, y experiencias vibrantes.

Con un diseño dedicado al deporte que estimuló el espíritu deportivo en IFA 2025, junto con las últimas innovaciones tecnológicas de la marca, la exposición también resaltó el compromiso de TCL de conectar a audiencias de todo el mundo a través del poder transformador de la tecnología, elevando las experiencias deportivas tanto para aficionados como para atletas al combinar innovación y pasión para inspirar grandeza dentro y fuera del campo.

Las innovadoras pantallas audiovisuales ofrecen entretenimiento inmersivo para todos los espectadores

Uno de los productos más destacados fue el modelo insignia de TCL para 2025: el televisor C9K Premium QD-Mini LED. Con su panel CrystalGlow WHVA, diseño Virtually ZeroBorder, tecnología QLED avanzada y Audio by Bang & Olufsen, el C9K combina ingeniería de pantalla innovadora, diseño inmersivo y audio premium en una obra maestra, ofreciendo una experiencia de juego inigualable.

Desde el lanzamiento del primer televisor QD-Mini LED del mundo en 2019, TCL ha seguido consolidando su liderazgo en tecnología de pantallas con su tecnología QD-Mini LED en constante evolución. Al combinar la precisa retroiluminación Mini LED con la tecnología QLED líder a nivel mundial, esta innovación ofrece un contraste de clase OLED y una amplia gama de colores, además de un mayor brillo máximo, una mayor vida útil y una mejor relación calidad-precio, especialmente en televisores de gran tamaño. Todo ello, a la vez que utiliza retroiluminación de bajo consumo y paneles de alta eficiencia para un menor impacto ambiental.

Más allá de los televisores, TCL también presentó su tecnología QD-Mini LED en un monitor ultra ancho por primera vez en IFA con el 57R94 Dual 4K, que ofrece imágenes envolventes para juegos y productividad en múltiples ventanas.

En audio, TCL también presentó experiencias innovadoras adicionales en colaboración con Dolby. TCL presentó el nuevo altavoz inalámbrico Z100 Free Sound. Al combinarlo con televisores TCL compatibles con Dolby Atmos FlexConnect, los usuarios pueden elegir cómo desean organizar sus altavoces, proporcionando libertad y flexibilidad a increíbles experiencias inmersivas de cine en casa. TCL también anunció que la próxima generación de Dolby Vision, Dolby Vision 2, llegará próximamente a los televisores TCL para mejorar aún más la experiencia de visualización.

La vida inteligente con IA redefine los momentos de los partidos en casa

La base de la cartera de TCL en IFA 2025 fue la IA centrada en el usuario, desarrollada sobre la plataforma Turing de Eagle Lab, que permite experiencias más inteligentes y personalizadas en televisores, aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, smartphones y más.

El aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 cuenta con IA de Salud, Control por Voz y Ahorro de Energía por IA, ofreciendo aire fresco ultrasilencioso con purificación QuadruPuri, mientras que VoxIN, BreezeIN y SaveIN AI mejoran la comodidad, el confort y la eficiencia energética. En la cocina, el refrigerador integrado Free con tecnología T-Fresh garantiza un ambiente higiénico para los alimentos y un acceso rápido a aperitivos y bebidas frías durante el descanso. El par de lavadora y secadora SuperDrum Series con conectividad Wi-Fi inteligente permite a los usuarios gestionar la ropa a distancia, mientras que la tecnología Auto Dose dispensa automáticamente la cantidad perfecta de detergente.

En cuanto a dispositivos móviles, el nuevo TCL NXTPAPER 60 Ultra está equipado con la última tecnología NXTPAPER 4.0 y una pantalla de 7,2 pulgadas con luz natural, ofreciendo la experiencia más completa en confort visual para smartphones hasta la fecha. La tableta NXTPAPER 11 Plus extiende este mismo nivel de comodidad a una pantalla más grande, junto con funciones de IA integradas como Writing Assist y Text Assist para mejorar la productividad en el estudio, el trabajo y la vida diaria.

TCL AiMe, el primer robot acompañante modular con IA del mundo, aportó compañía a múltiples escenarios. En su debut en Europa durante la feria, TCL AiMe combina expresiones realistas, IA interactiva y funciones de vida inteligente para convertir los momentos cotidianos en oportunidades para imaginar, jugar y conectar.

Otras presentaciones destacadas incluyen: RayNeo X3 Pro, las gafas de realidad aumentada MicroLED a todo color más pequeñas del mundo, que ofrecen traducción en tiempo real, interacción con IA, navegación espacial y pago inteligente; el reloj inteligente para niños TCL MOVETIME MT48 con seguridad mejorada; el proyector portátil TCL PlayCube; la cerradura inteligente TCL D2R Max 3D Face & Palm Vein Retrofit; y una solución integral para el ecosistema persona-vehículo-hogar.

Experiencias vibrantes que cobran vida con el espíritu olímpico

Como socio olímpico mundial, TCL llevó la emoción de los Juegos Olímpicos de Invierno a IFA 2025 con una serie de experiencias interactivas inspiradas en los próximos juegos de Milano Cortina 2026. Entre ellas, se encontraba una zona dedicada a los Juegos Olímpicos de Invierno con las mascotas Milo y Tina, que fue una parada memorable para los visitantes de IFA. Para aumentar la emoción, TCL también destacó a Team TCL, un programa de apoyo dedicado a la participación de TCL en los Juegos Olímpicos.

El debut mundial de TCL NXTHOMETM lleva el arte prémium a la vida cotidiana

TCL NXTHOME™ hizo su debut mundial en IFA 2025. Concebido bajo la visión de TCLArt de "Inspirar a los artistas del mañana", TCL NXTHOME™ combina soluciones para el hogar inteligente y electrodomésticos de estilo de vida, con colaboraciones premium de socios globales como Audio by Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 y Alcantara.

Desde la frescura inteligente en la cocina hasta la vida artística en la sala de estar, el sonido cinematográfico en el cine en casa, la energía creativa en la zona de juegos y la relajación reparadora en el dormitorio, TCL NXTHOME™ redefine la vida moderna donde la innovación se fusiona con el arte.

Sostenibilidad a través de la innovación ecológica

Este año, TCL también mostró cómo impulsa la sostenibilidad práctica en toda su cadena de valor. Las Soluciones de Energía para el Hogar TCL SunPower integran paneles solares, almacenamiento de baterías, un cargador para vehículos eléctricos, un controlador de energía y una bomba de calor en un sistema inteligente gestionado por una aplicación que permite a los hogares almacenar energía de bajo coste para su uso posterior. Los nuevos paneles solares de TCL ofrecen una producción constante y duradera.

Una novedad de IFA 2025 fue TCL ECORA™, un innovador material sostenible desarrollado en colaboración con Chris Lefteri Design. Fabricado con cerámica de porcelana reciclada procedente de Jingdezhen, la cuna de la porcelana china, TCL ECORA™ convierte los residuos cerámicos en rellenos plásticos de alto rendimiento que ofrecen mayor durabilidad y menores emisiones de carbono, a la vez que incorporan la artesanía centenaria al diseño moderno.

Desde pantallas de borde a borde que borran la frontera entre el espectador y el espectáculo, hasta tecnologías de inteligencia artificial personalizadas y sistemas de energía que conservan energía silenciosamente en segundo plano, la cartera IFA 2025 de TCL aprovecha la innovación de clase mundial para elevar la forma en que experimentamos el deporte y el entretenimiento en casa y más allá.

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referente mundial en la industria de la televisión. Con presencia en más de 160 mercados a nivel mundial, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Para más información, visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.