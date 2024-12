KPS CAPITAL PARTNERS ACQUIERT L'ACTIVITE COMPOSITES D'INEOS ENTERPRISES

UN LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DES RÉSINES DE POLYESTER INSATURÉ, DES RÉSINES VINYLESTER ET DES GELCOATS

NEW YORK, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP («KPS») a annoncé aujourd'hui que, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement formée, elle a signé un accord définitif pour acquérir INEOS Composites (la «Société») auprès d'INEOS Enterprises Holdings II Ltd («INEOS Enterprise») pour une contrepartie estimée à environ 1,7 milliard d'euros à la fin de la transaction. La finalisation de la transaction est prévue pour le premier semestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des processus de consultation (en particulier en ce qui concerne les activités françaises, pour lesquelles les parties ont entamé des négociations exclusives).

INEOS Composites est l'un des principaux fabricants mondiaux de résines de polyester insaturé, de résines vinylester et de gelcoats utilisés dans la production de composites plastiques pour une large gamme d'applications sur de grands marchés finaux mondiaux, notamment les matériaux de construction, les loisirs, les transports et l'énergie éolienne, entre autres. INEOS Composites vend une large gamme de résines qui permettent aux clients d'optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, notamment la résistance à la corrosion, l'ignifugation, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l'eau et aux produits chimiques, l'isolation thermique et électrique, la résistance aux chocs et aux rayures, ainsi que des rapports poids/résistance élevés. Basée à Dublin (Ohio) et à Barcelone (Espagne), INEOS Composites emploie environ 900 personnes et exploite 17 sites de production et trois centres technologiques en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Raquel Vargas Palmer, associée gérante de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir INEOS Composites, l'un des principaux fabricants mondiaux de résines composites spécialisées. La position de leader de l'entreprise sur le marché et sa clientèle de longue date témoignent de la qualité de ses produits, de sa fiabilité et de ses solides capacités de service technique. Nous tirerons parti de l'expérience réussie de KPS, qui investit depuis plusieurs décennies dans les industries de transformation, ainsi que de notre engagement en faveur de l'excellence de la fabrication et de notre réseau mondial, pour stimuler la rentabilité et créer une culture d'entreprise centrée sur l'innovation, l'amélioration continue et une expérience client de qualité supérieure. Nous nous réjouissons de collaborer avec le directeur général Andrew Miller et l'équipe d'INEOS Composites pour accélérer les opportunités de création de valeur de la société ».

Andrew Miller, directeur général d'INEOS Composites, a déclaré : « Nous nous réjouissons de notre avenir en tant qu'entreprise indépendante sous l'égide de KPS. KPS est un partenaire idéal, compte tenu de ses antécédents en matière de création et de croissance d'entreprises industrielles de classe mondiale. L'engagement de KPS en faveur de l'excellence de la fabrication, de l'investissement en capital et de la recherche et du développement, associé à sa plate-forme mondiale et à ses importantes ressources en capital, renforcera notre capacité à fournir à nos clients des produits de pointe et un service de qualité supérieure ».

Ashley Reed, président d'INEOS Enterprises, a déclaré : « Composites fait partie d'INEOS Enterprises depuis cinq ans, période au cours de laquelle elle a réalisé des améliorations significatives en matière de sécurité et de performances financières. En outre, elle a consolidé sa position sur le marché en améliorant la qualité et la régularité de ses produits et en renforçant ses capacités opérationnelles et commerciales, ce qui constitue une base solide pour la poursuite de sa croissance future ».

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été le conseiller juridique de KPS. Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier et Slaughter and May en tant que conseiller juridique d'INEOS Enterprises. Goldman Sachs Bank USA, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo - IMI CIB Division et MUFG Bank se sont engagés à financer la transaction par l'emprunt.

À propos d'INEOS Composites

INEOS Composites est l'un des principaux fabricants mondiaux de résines de polyester insaturé, de résines d'ester vinylique et de gelcoats utilisés dans la production de composites plastiques pour une large gamme d'applications sur de grands marchés finaux mondiaux, notamment les matériaux de construction, les loisirs, les transports et l'énergie éolienne, entre autres. INEOS Composites vend une large gamme de résines qui permettent aux clients d'optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, notamment la résistance à la corrosion, l'ignifugation, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l'eau et aux produits chimiques, l'isolation thermique et électrique, la résistance aux chocs et aux rayures, ainsi que des rapports poids/résistance élevés. Pour plus d'informations sur INEOS Composites, visitez le site www.ineoscomposites.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 21,4 milliards de dollars (au 30 septembre 2024). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ 23,7 milliards de dollars, exploitent 251 sites de production dans 30 pays et emploient environ 65 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, dans le monde entier (au 30 septembre 2024, pro forma pour les acquisitions récentes). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

À propos d'INEOS Enterprises

INEOS Enterprises comprend un portefeuille d'entreprises fabriquant des produits chimiques en Europe du Nord, aux États-Unis et au Canada, avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur l'évolution des besoins de ses clients et sur une croissance rapide par le biais d'investissements dans de nouveaux produits et de nouvelles installations de production, ou par le biais d'acquisitions. Elle emploie environ 3 100 personnes sur des sites au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. INEOS Enterprises ne fait pas partie du groupe bancaire INEOS Group Holdings. Visitez le site www.ineosenterprises.com pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg