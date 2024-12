KPS CAPITAL PARTNERS ERWIRBT DEN GESCHÄFTSBEREICH VERBUNDWERKSTOFFE VON INEOS ENTERPRISES

EIN WELTWEIT FÜHRENDER ANBIETER VON UNGESÄTTIGTEN POLYESTERHARZEN,

VINYLESTERHARZEN UND GELCOATS

NEW YORK, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP („KPS") gab heute bekannt, dass es über eine neu gegründete Tochtergesellschaft eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von INEOS Composites (das „Unternehmen") von INEOS Enterprises Holdings II Ltd („INEOS Enterprises") zu einem geschätzten Preis von etwa 1,7 Mrd. € bei Abschluss unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2025 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Konsultationsverfahren (insbesondere in Bezug auf das französische Geschäft, über das die Parteien exklusive Verhandlungen aufgenommen haben).

INEOS Composites ist ein weltweit führender Hersteller von ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und Gelcoats, die bei der Herstellung von Kunststoff-Verbundwerkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen in großen globalen Endmärkten eingesetzt werden, unter anderem in den Bereichen Baumaterialien, Freizeit, Transport und Windenergie. INEOS Composites vertreibt eine breite Palette von Harzen, die es den Kunden ermöglichen, bestimmte Eigenschaften ihrer Produkte zu optimieren, z. B. Korrosionsbeständigkeit, Flammschutz, UV-Beständigkeit, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, thermische und elektrische Isolierung, Schlag- und Kratzfestigkeit sowie ein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. INEOS Composites hat seinen Hauptsitz in Dublin, Ohio, und Barcelona, Spanien, und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter in 17 Produktionsstätten und drei Technologiezentren in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Raquel Vargas Palmer, geschäftsführende Gesellschafterin von KPS, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Übernahme von INEOS Composites, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialverbundharzen. Die führende Marktposition des Unternehmens und sein langjähriger Kundenstamm sind ein Beweis für die differenzierte Produktqualität, die Zuverlässigkeit und die starken technischen Serviceleistungen. Wir werden die erfolgreiche, jahrzehntelange Erfahrung von KPS bei Investitionen in der Prozessindustrie zusammen mit unserem Engagement für herausragende Leistungen in der Produktion und unserem globalen Netzwerk nutzen, um die Rentabilität zu steigern und eine Unternehmenskultur zu schaffen, die auf Innovation, kontinuierliche Verbesserung und hervorragende Kundenerfahrung ausgerichtet ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chief Executive Officer Andrew Miller und dem Team von INEOS Composites, um die Wertschöpfungsmöglichkeiten des Unternehmens zu beschleunigen".

Andrew Miller, Chief Executive Officer von INEOS Composites, sagte: „Wir freuen uns auf unsere Zukunft als unabhängiges Unternehmen unter der Eigentümerschaft von KPS. KPS ist ein idealer Partner, da das Unternehmen nachweislich erfolgreich Industrieunternehmen von Weltrang gegründet und ausgebaut hat. Das Engagement von KPS in den Bereichen Produktion, Kapitalinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung, zusammen mit der globalen Plattform und den beträchtlichen Kapitalressourcen, wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden branchenführende Produkte und hervorragenden Service zu bieten".

Ashley Reed, Vorsitzender von INEOS Enterprises, sagte: „Composites ist seit fünf Jahren Teil von INEOS Enterprises und hat in dieser Zeit erhebliche Verbesserungen bei der Sicherheit und der finanziellen Leistung erzielt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Marktposition durch verbesserte Produktqualität und -konsistenz sowie gestärkte operative und kommerzielle Fähigkeiten gefestigt und damit eine solide Grundlage für weiteres zukünftiges Wachstum geschaffen".

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierte als Rechtsberater von KPS. Piper Sandler diente als Finanzberater und Slaughter and May fungierte als Rechtsberater von INEOS Enterprises. Die zugesagte Fremdfinanzierung zur Unterstützung der Transaktion wurde von Goldman Sachs Bank USA, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo - IMI CIB Division und MUFG Bank bereitgestellt.

Über INEOS Composites

Über KPS Capital Partners, LP

KPS verwaltet über seine verbundenen Verwaltungsgesellschaften die KPS Special Situations Funds, eine Familie von Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 21,4 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2024). Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, einen erheblichen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem sie kontrollierende Kapitalbeteiligungen an Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen tätigen, darunter Grundstoffe, Markenartikel, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsgüter und allgemeine Fertigung. KPS schafft Werte für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern, und generiert Investitionsrenditen, indem es die strategische Position, die Wettbewerbsfähigkeit und die Rentabilität seiner Portfoliounternehmen strukturell verbessert, anstatt sich in erster Linie auf die finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die Portfoliounternehmen der KPS Funds erwirtschaften derzeit einen Gesamtjahresumsatz von ca. 23,7 Mrd. USD, betreiben 251 Produktionsstätten in 30 Ländern und beschäftigen direkt und über Joint Ventures weltweit ca. 65.000 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2024, pro forma für die jüngsten Übernahmen). Die Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen von KPS sind unter www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.

Über INEOS Enterprises

INEOS Enterprises umfasst ein Portfolio von Unternehmen, die chemische Produkte in Nordeuropa, den USA und Kanada herstellen und weltweit einen Umsatz von 2,7 Mrd. € erzielen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden und ein schnelles Wachstum durch Investitionen in neue Produkte und Produktionsanlagen oder durch Übernahmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter an Standorten in Großbritannien, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Kanada und den USA. INEOS Enterprises ist nicht Teil der Bankengruppe INEOS Group Holdings. Besuchen Sie www.ineosenterprises.com um mehr zu erfahren.

