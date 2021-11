Kyndryl achève sa séparation d'IBM

« Nous sommes ravis que Kyndryl soit aujourd'hui une société indépendante, avec 90 000 des meilleurs professionnels, un bilan solide et une feuille de route vers la croissance », a déclaré Martin Schroeter, Président-Directeur Général de Kyndryl . « Il existe un besoin important et croissant de services de transformation numérique, et notre expertise mondiale inégalée dans la création, la gestion et la modernisation de systèmes d'information critiques nous positionne bien sur un marché qui atteindra plus de 500 milliards de dollars d'ici 2024. Nous nous réjouissons de la voie qui s'ouvre à nous, avec une entreprise plus « plate » et plus rapide, au cœur du progrès pour nos clients et pour le monde entier. »

"C'est avec une grande motivation que Kyndryl France prend son indépendance. Nous allons continuer à mettre nos expertises et nos centres de delivery et d'innovation au service de nos clients, tout en développant nos compétences et en travaillant en plus étroite collaboration avec notre écosystème", a déclaré Philippe Roncati, Président de Kyndryl France. « Nous avons l'ambition, avec mon équipe, de faire de Kyndryl en France une marque de choix pour nos employés et clients. »

Kyndryl se lance comme le plus grand fournisseur d'infrastructure informatique au monde, avec une approche différenciée qui intègre le développement, la sécurité et les opérations. Les 90 000 professionnels de Kyndryl dans le monde fournissent des services de conseil, de mise en œuvre et de gestion de hauts standards à plus de 4 000 clients dans le monde, dont 75 % des sociétés Fortune 100 et des sociétés de services financiers, de télécommunications, de vente au détail, de transport aérien et automobiles de premier plan.

Kyndryl commence sa vie indépendante avec une situation financière solide, dont un chiffre d'affaires annuel de 19 milliards de dollars, des notations de crédit de qualité supérieure et des relations clients de longue date qui génèrent des flux de revenus de type rente. Kyndryl est dirigée par une équipe de direction expérimentée et un conseil d'administration composé de 10 dirigeants qui apportent des perspectives et des expériences diverses dans les domaines de la technologie, des services financiers, des affaires gouvernementales et du monde universitaire.

Les actions Kyndryl ont été distribuées dans la soirée du 3 novembre aux actionnaires d'IBM, qui ont reçu une action Kyndryl pour cinq actions IBM détenues. IBM a temporairement conservé 19,9 % du capital de Kyndryl à la suite de cette distribution.

Kyndryl (NYSE : KD) conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d'information complexes et critiques dont le monde dépend chaque jour. Les près de 90 000 employés de Kyndryl servent des clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kyndryl.com

