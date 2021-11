Kyndryl voltooit de afsplitsing van IBM

"Wij zijn verheugd dat Kyndryl vandaag een onafhankelijk bedrijf is geworden, met 90.000 van de beste en slimste professionals, een sterke balans en een groeipad", aldus Martin Schroeter, chairman en CEO van Kyndryl. "Er is een grote en toenemende behoefte aan digitale transformatiediensten. Onze ongeëvenaarde wereldwijde expertise in het creëren, beheren en moderniseren van bedrijfskritische informatiesystemen positioneert ons dan ook goed in een markt die naar meer dan $ 500 miljard zal groeien in 2024. Wij kijken uit naar de toekomst, met een platte en dynamische organisatie die de kern vormt van vooruitgang voor onze klanten en voor de wereld."

"Kyndryl gaat van start als vertrouwde partner voor veel toonaangevende bedrijven in Nederland, met een lokaal team met hoogwaardige technische kennis en vaardigheden," aldus Patrick van Rossum, managing director van Kyndryl Nederland. "Ik ben vereerd om Kyndryl in Nederland te leiden, en we zijn toegewijd aan het leveren van uitstekende IT-diensten aan onze klanten in nauwe samenwerking met ons uitgebreide ecosysteem."

Kyndryl start als de grootste wereldwijde leverancier van IT-infrastructuur, met een gedifferentieerde aanpak waarbij ontwikkeling, security en operations worden geïntegreerd. De 90.000 professionals van Kyndryl leveren hoogwaardige advies-, implementatie- en beheersdiensten aan meer dan 4.000 internationale klanten, waaronder 75% van de Fortune 100 en toonaangevende bedrijven op het gebied van financiële dienstverlening, telecommunicatie, de detailhandel, luchtvaart en automobielindustrie.

Als onafhankelijk bedrijf begint Kyndryl met een sterke financiële positie, met een jaaromzet van $ 19 miljard, hoogwaardige kredietratings en langdurige klantrelaties die zorgen voor vaste omzetstromen. Kyndryl wordt geleid door een ervaren managementteam en een raad van bestuur van 10 leiders die uiteenlopende inzichten en ervaring inbrengen op het gebied van technologie, financiële dienstverlening, overheidszaken en de academische wereld.

Aandelen Kyndryl zijn op de avond van 3 november gedistribueerd aan aandeelhouders van IBM. Zij ontvingen één aandeel Kyndryl voor elke vijf aandelen IBM in hun bezit. IBM behoudt na deze distributie tijdelijk een aandelenbelang van 19,9 procent in Kyndryl.

Over Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ontwerpt, bouwt, beheert en moderniseert de complexe, bedrijfskritische informatiesystemen waar de wereld dagelijks van afhankelijk is. De bijna 90.000 medewerkers van Kyndryl bedienen klanten in meer dan 60 landen over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.kyndryl.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678498/Kyndryl_NYSE.jpg

Related Links

http://kyndryl.com/

https://www.kyndryl.com



SOURCE Kyndryl