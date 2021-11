Kyndryl schließt Ausgliederung aus IBM ab

„Wir freuen uns sehr, dass Kyndryl ab heute ein unabhängiges Unternehmen ist – mit 90.000 Fachkräften, einer starken Bilanz und Wachstumszielen", sagt Martin Schroeter, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Kyndryl. „In der digitalen Transformation haben viele Unternehmen großen Bedarf an umfassenden Dienstleistungen. Und wir besitzen eine einzigartige, internationale Expertise in der Erstellung, Verwaltung und Modernisierung von unternehmenskritischer IT-Infrastruktur und sind deshalb gut positioniert in einem Markt, der bis 2024 auf mehr als 500 Mrd. USD anwachsen wird. Kyndryl ist ein agiles Unternehmen mit einer flachen Hierarchie, und wir werden mit unseren internationalen Kunden gemeinsam die Zukunft gestalten. Wir freuen uns auf diese Zukunft!"

Markus Koerner, Präsident von Kyndryl Deutschland, sieht Kyndryl als zuverlässigen Partner für führende Unternehmen in Deutschland. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr erfahren und verfügen über eine einzigartige Technologie-Expertise. Ich fühle mich geehrt, Kyndryl in Deutschland zu leiten. Unser Ziel ist, in enger Zusammenarbeit mit unserem großem Ökosystem, herausragende und verlässliche IT-Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen."

Kyndryl ist der weltweit größte IT-Infrastrukturanbieter und verfolgt einen differenzierten Ansatz, der die Bereiche Entwicklung, Sicherheit und IT-Betrieb integriert. Die 90.000 Expertinnen und Experten von Kyndryl erbringen weltweit erstklassige Beratungs- Implementierungs- und Managed Services für mehr als 4.000 internationale Kunden. Darunter befinden sich 75 % der Fortune-100-Unternehmen sowie führende Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Einzelhandel, Fluggesellschaften und Automobilindustrie.

Kyndryl startet als unabhängiges Unternehmen mit einer soliden Finanzlage, einem Jahresumsatz von 19 Mrd. USD, einem Investment-Grade-Rating und langjährigen Kundenbeziehungen. Kyndryl wird von einem erfahrenen Management-Team und einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus zehn Führungskräften zusammensetzt. Diese bringen unterschiedliche Perspektiven und umfassende Erfahrung aus den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen, Behörden und öffentlicher Dienst und Wissenschaft mit.

Die Kyndryl-Aktien wurden am Abend des 3. November an die Aktionäre von IBM verteilt, die für je fünf IBM-Aktien eine Kyndryl-Aktie erhielten. IBM hat nach dieser Ausschüttung vorübergehend 19,9 % der Anteile an Kyndryl behalten.

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) entwirft, erstellt, betreibt und modernisiert komplexe, unternehmenskritische Informationssysteme, auf die die Welt täglich angewiesen ist. Die fast 90.000 Mitarbeiter/innen von Kyndryl beraten Kunden in mehr als 60 Ländern rund um die Welt. Weitere Informationen sind unter www.kyndryl.com erhältlich.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1678498/Kyndryl_NYSE.jpg

Related Links

https://www.kyndryl.com

http://kyndryl.com/



SOURCE Kyndryl