Kyndryl skilles ut fra IBM

«Kyndryl´s første dag som et uavhengig selskap er en merkedag -- med 90 000 av verdens beste og smarteste fagfolk, en solid finansiell stilling og utsikter til vekst», sier Martin Schroeter, Kyndryls styreleder og konsernsjef. «Markedsbehovet for tjenester innen digital transformasjon er stort, og det øker. Kyndryl har utmerket global ekspertise når det gjelder å skape, administrere og modernisere forretningskritiske informasjonssystemer. Det gir oss en god posisjon i et marked som vil øke mer enn USD 500 milliarder innen 2024. Vi gleder oss til veien videre, med en flatere organisasjonsstruktur i et mer dynamisk selskap som er i kjernen av våre kunders og verdens videre utvikling».

"Kyndryl starter opp som en «trusted advisor» og partner for ledende selskaper i Norge med et lokalt team med solide tekniske ferdigheter og lang erfaring," sier Xavier Ducasse, administrerende direktør i Kyndryl Norway. "Jeg er stolt over å lede Kyndryl i Norge. Vi skal levere fremragende IT-tjenester til kunder i nært samarbeid med vårt brede økosystem."

Kyndryl lanseres som verdens største tjenesteleverandør av IT som infrastruktur, og har en differensiert tilnærming som integrerer utvikling, sikkerhet og daglig drift. Kyndryls 90 000 fagfolk over hele verden leverer rådgivning, implementering og administrative tjenester i verdensklasse, til mer enn 4000 globale kunder, blant annet 75 % av Fortune 100 og ledende finanstjenester og bedrifter innen telekommunikasjon, handel, luftfart og motoriserte kjøretøy.

Kyndryl begynner sin reise som et selskap med et solid finansiell stilling med USD 19 milliarder i årlig omsetning, «investment grade» kredittvurdering og langvarige kundeforhold som som gir en stabil inntektsstrøm. Kyndryl har en erfaren ledelse og et styre som besår av ti medlemmer som bringer mangfoldige perspektiver og erfaringer fra teknologi til finansielle tjenester, offentlig virksomhet og akademia.

Kyndryls aksjer ble på kvelden den 3 november distribuert til aksjeeiere i IBM, som fikk en aksje i Kyndryl for hver femte IBM aksje. IBM beholder 19,9 prosent av sine aksjer i Kyndryl.

Kyndryl (NYSE: KD) designer, utvikler, administrerer og moderniserer de komplekse, men formålstjenlige informasjonssystemer som verden trenger hver dag. Kyndryls nærmere 90 000 ansatte betjener kunder i mer enn 60 land over hele verden. For mer informasjon, gå til www.kyndryl.com.

