Kyndryl genomför separationen från IBM

Noteras på NYSE som värdens största oberoende leverantör av IT-infrastrukturtjänster

NEW YORK, den 4 november 2021 /PRNewswire/ -- Kyndryl meddelade idag att de har genomfört sin tidigare annonserade avknoppning från IBM (NYSE: IBM). Kyndryl har nu börjat handlas som ett oberoende företag på New York-börsen under kortnamnet "KD". Kyndryl firade första dagen som ett oberoende offentligt handlat företag genom att ringa i öppningsklockan på börsen.