Kyndryl gennemfører udskillelse fra IBM

"Vi er begejstrede for, at Kyndryl i dag er en uafhængig virksomhed – med 90.000 af de bedste og dygtigste fagfolk, en stærk økonomi og en vej til vækst," siger Martin Schroeter, Kyndryls bestyrelsesformand og administrerende direktør. "Der er et stort og voksende behov for digitale transformationstjenester, og vores uovertrufne globale ekspertise inden for at skabe, administrere og modernisere missionskritiske informationssystemer positionerer os godt på et marked, der vil vokse til mere end 500 mia. USD i 2024. Vi ser frem til den kommende tid med en fladere og mere dynamisk virksomhed, som er kernen i fremskridtet for vores kunder og for verden."