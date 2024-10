Nakheel kooperiert mit DEWA für 270 Mio. AED für Umspannwerke auf Palm Jebel Ali

DUBAI, VAE, 31. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, ein Mitglied des bahnbrechenden Immobilienarms der Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, hat sich mit der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) zusammengetan, um zwei neue Umspannwerke auf Palm Jebel Ali im Wert von 270 Millionen AED zu entwickeln. Die DEWA wird Projektmanagementleistungen für die Ausschreibung, die Vergabe und den Bau der beiden Umspannwerke erbringen.

Das Projekt umfasst den Bau von zwei 132/11-KV-Umspannwerken mit einer Gesamtkapazität von 400 Megavoltampere (MVA), die den Strombedarf eines Großteils der Palm Jebel Ali, einschließlich einiger der Wedel und des Rückgrats, decken werden. Die Ankündigung folgt auf frühere Aufträge, die in diesem Jahr für den Bau von Villen, Infrastruktur, öffentlichen Zufahrtsstraßen und Meeresarbeiten auf Palm Jebel Ali vergeben wurden.

Palm Jebel Ali ist eines der visionärsten Projekte von Nakheel und soll weltweit neue Maßstäbe für das Leben am Wasser setzen. Nach seiner Fertigstellung wird es eine außergewöhnliche Bandbreite an Lifestyle-Annehmlichkeiten bieten und einen wichtigen Beitrag zum zukünftigen Wachstum Dubais in den nächsten Jahrzehnten leisten.

Nasser Al Awadhi, Chief Land Estates Officer, Dubai Holding, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass das Fachwissen und die Fähigkeiten von DEWA, unserem strategischen Partner in diesem Sektor, uns in die Lage versetzen werden, ein starkes Fundament zu legen, wenn die prestigeträchtige Palm Jebel Ali Gestalt annimmt. Es ist ein Symbol für Dubais unerschütterlichen Ehrgeiz, den Fortschritt stets voranzutreiben und auf der Weltbühne einen unauslöschlichen Eindruck zu hinterlassen. Palm Jebel Ali ist ein Beweis für unsere Vision, das beste luxuriöse Leben am Wasser für den Weltbürger von heute zu schaffen."

Hussain Lootah, Executive Vice President, Transmission Power bei DEWA, sagte: "Wir begrüßen die Bemühungen von Dubai Holding Real Estate, dem strategischen Partner der DEWA, die beiden Stromübertragungsstationen im Projekt Palm Jebel Ali nach den höchsten Qualitäts-, Nachhaltigkeits- und Sicherheitsstandards zu bauen und dabei die neuesten digitalen Technologien für Übertragungsstationen einzusetzen. Alle Organisationen in Dubai arbeiten gemeinsam daran, Dubai zur besten Stadt der Welt zum Leben, Arbeiten und Besuchen zu machen. Um mit dem kontinuierlichen Wachstum Dubais Schritt zu halten, werden wir den Aufbau einer Weltklasse-Infrastruktur für Strom und Wasser fortsetzen und sicherstellen, dass diese Dienstleistungen den höchsten Standards in Bezug auf Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Qualität entsprechen. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Stromübertragungssystem in Dubai zu 100 % zuverlässig und verfügbar ist."

